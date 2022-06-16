Splashtop expande sua presença na UE para apoiar estratégias de trabalho remoto na região
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Adiciona suporte ao Euro, um data center em nuvem na UE, uma equipe de suporte e vendas multilíngue.
SAN JOSE, Califórnia, 29 de Junho de 2020-Splashtop Inc., uma empresa líder em software de acesso remoto, anunciou hoje que está a reforçar a sua presença na União Europeia (UE) para facilitar às empresas e indivíduos da região o trabalho produtivo e fácil a partir de casa, e fornecer suporte de TI remotamente. Splashtop está a lançar uma instância da sua solução de acesso remoto num centro de dados em nuvem baseado na Alemanha, com uma base de dados de utilizadores locais e suporte para a moeda Euro.
“A pandemia da COVID-19 está fazendo com que o home office seja o novo normal, enquanto aumenta a demanda por funcionalidades como o suporte remoto de TI e o acesso remoto a laboratórios de computação”, disse Mark Lee, CEO da Splashtop. “Como resultado disso, é mais importante do que nunca reduzir as barreiras entre o home office e o suporte remoto. Além de localizar nossos produtos em vários idiomas, percebemos que possibilitar o pagamento local em euros, cumprir com sua conformidade e oferecer suporte ao cliente multilíngue permitiria que mais empresas e indivíduos da UE se beneficiassem das nossas ofertas.”
A possibilidade de usar o Euro na Splashtop irá fazer com que as pessoas da UE evitem flutuações cambiais. Com um data center europeu local e mais servidores de retransmissão locais, membros da UE irão desfrutar de um melhor desempenho do software de acesso remoto Splashtop, através de uma latência mais baixa e taxas de frames superiores a 40 quadros por segundo (FPS). O novo data center com base na Alemanha também inclui um data center de usuários local que oferece suporte aprimorado aos Regulamentos Gerais de Proteção de Dados (GDPR) da Europa.
A abordagem ideal visando uma expansão global
Para além da sua sede global em Silicon Valley, Splashtop estabeleceu a sua presença asiática e criou um ecossistema robusto para apoiar os requisitos regulamentares para fazer negócios na China, Japão e em toda a Ásia. No início deste ano, Splashtop abriu a sua sede EMEA (Europa, Médio Oriente e África) em Amesterdão e nomeou Alexander Draaijer como seu Director Geral para a EMEA.
Muitos países da UE, incluindo a Itália, a Espanha e a França, foram atingidos fortemente pela COVID-19, era necessário garantir a continuidade das suas empresas e criar estratégias eficazes para que o home office funcionasse. Como os produtos Splashtop são fáceis de se comprar e utilizar, muitas empresas e indivíduos da UE colheram as vantagens das soluções de acesso remoto no local, acessíveis e fáceis da Splashtop, todas baseadas na nuvem, garantindo segurança e fiabilidade de nível empresarial.
“Do ponto de vista profissional, a Splashtop provou a sua indispensabilidades na era do Coronavírus”, disse Aurélien Freudenreich, gerente de TI da IMED Conseil, uma empresa francesa especializada na informatização de práticas médicas e odontológicas. “Por exemplo, nós criamos uma série de contas de usuários 'convidados' para oferecer aos médicos o acesso direto aos seus computadores em locais remotos, o que permite que eles acessem seus arquivos em casa e que cobrem por consultas de telemedicina caso seus escritórios estejam fechados.”
“Como uma plataforma que oferece suporte a dezenas de milhões de usuários, a Splashtop permite que as empresas adotem uma nova modernização do trabalho — a possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, de maneira segura, eficiente e móvel — tudo isso contribui para uma força de trabalho mais produtiva e capacitada”, disse Mark Lee.
Você pode ler mais sobre a expansão da Splashtop aqui.
Sobre Splashtop
Baseado em Silicon Valley, Splashtop Inc. oferece o melhor valor e as melhores soluções de acesso remoto ao computador e de colaboração da sua classe. Os serviços de acesso remoto Splashtop permitem às pessoas acederem às suas aplicações e dados a partir de qualquer dispositivo, em qualquer lugar. Os serviços de suporte remoto Splashtop permitem que as TI e MSPs suportem computadores, equipamento móvel, industrial e a Internet das coisas (IoT). As soluções de suporte a pedido Splashtop permitem às equipas de suporte e help desk aceder remotamente a computadores, bem como a dispositivos iOS e Android para fornecer suporte. Os serviços de colaboração Splashtop, incluindo o Mirroring360 e o Classroom, permitem a partilha eficaz de ecrã, um-para-muitos, através de dispositivos. Mais de 30 milhões de utilizadores apreciam os produtos Splashtop. Aprende mais em splashtop.com.