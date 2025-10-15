A gestão de patches é vital para manter a segurança e estabilidade do sistema. Mantém sistemas, apps e endpoints atualizados, garantindo que têm as mais recentes segurança e funcionalidades. No entanto, pequenos erros na gestão de patches podem ter grandes consequências.
Erros na aplicação de patches podem expor organizações a vulnerabilidades, risco de conformidade com TI, e tempos de inatividade operacional, qualquer um dos quais poderia ser desastroso. Com isso em mente, vamos olhar alguns erros comuns de gestão de patches, o que os causa e como podem ser evitados.
As Principais Causas de Erros na Gestão de Patches
Primeiro, temos que entender o que são erros de gestão de patches e o que os causa. Erros de gestão de patches são falhas ou problemas durante o processo de instalação de patches, incluindo instalações incompletas, atualizações de patch ignoradas, endpoints não atualizados, problemas de compatibilidade e outros problemas que podem impedir que um patch seja instalado corretamente.
Muitas vezes, estas falhas são pequenos deslizes, como esquecer de atualizar um dispositivo ou adiar indefinidamente uma atualização. Mas esses erros podem ainda ter um impacto significativo nos negócios e aumentar os riscos de segurança.
As causas de erros de gestão de patches incluem:
Agendas inconsistentes de aplicação de patches, que podem deixar dispositivos sem patches e vulneráveis a ataques.
Erro humano que leva a patches saltados ou dispositivos perdidos.
Erros de instalação ao descarregar ou implementar patches.
Problemas de compatibilidade com outras aplicações ou software.
Implementação ou agendamento de patches com falhas que resultam em patching incompleto.
Falta de visibilidade no estado dos patches que leva a patches perdidos ou incompletos.
Como Medir o Sucesso e a Eficiência dos Patches
Se os erros de gestão de patches podem ter um impacto tão negativo, como é que as empresas podem medir o sucesso? Várias métricas-chave podem mostrar sucesso e eficiência, que as equipas de TI devem monitorizar ao avaliar a eficácia das suas estratégias de patches.
As métricas principais incluem:
Cronogramas de patches: Quanto tempo demora a aplicar novos patches? O acompanhamento desta métrica ajuda a garantir que estás a implementar patches prontamente e a minimizar o tempo que os dispositivos ficam vulneráveis.
Taxas de sucesso: Quantos patches são aplicados com sucesso? Se houver problemas no processo de implantação do patch, acompanhar a taxa de sucesso informará e ajudará a identificar dispositivos que precisam dos patches reinstalados.
Cobertura: Quantos sistemas e aplicações são cobertos pelo seu processo de gestão de patches? Quanto maior a sua taxa de cobertura, mais completa é a sua proteção e menos patches manuais a sua equipa de TI terá que fazer.
Velocidade: Com que rapidez pode implantar patches para vulnerabilidades críticas, e quanto tempo passa entre a descoberta de uma vulnerabilidade e o seu patching? Entender esta métrica é crucial para garantir que se faça o patching dos seus dispositivos o mais rápido possível, cumprindo também normas e regulamentos de conformidade de TI relevantes.
Tempo de inatividade: Quanto tempo é perdido para fazer patching? Implantar patches no meio do dia de trabalho pode levar a tempo de inatividade e perda de produtividade, por isso acompanhar esta métrica ajuda a identificar quão bem está a equilibrar segurança e continuidade.
5 Erros de Gestão de Patches que Colocam os Sistemas em Risco
Em seguida, precisamos entender os erros comuns de gestão de patches de que as empresas devem estar cientes. Compreender estes erros chave e suas causas pode ajudar as empresas a evitá-los, garantindo um processo de patching mais completo e eficiente.
1. Atraso na Aplicação de Patches
Atrasar atualizações deixa os dispositivos vulneráveis, e é fácil continuar a adiar o patch até ser tarde demais. É por isso que uma boa gestão e planeamento de patches são importantes, pois podem ajudar a garantir que os patches são instalados num momento conveniente, sem interromper o trabalho ou causar atrasos.
2. Pular Verificação de Patches
Embora os patches sejam projetados para fornecer segurança melhorada e novas funcionalidades, há sempre a possibilidade de terem efeitos secundários inesperados ou interagirem mal com outro software. Testar e verificar patches é uma parte essencial do processo de gestão de patches, pois ajuda a garantir que os patches não causem problemas imprevistos ou falhas.
3. Ausência de Backups Antes dos Patches
O que acontece se um patch correr mal? Reverter para um estado anterior ao patch é importante para reparar danos, mas isso requer backups. Se te esqueceres de fazer backup dos teus dispositivos e o patch causar problemas inesperados, arriscas-te a perder dados e progresso após carregares um backup anterior.
4. Timing Irregular
Os patches devem ser instalados o mais rápido possível, então se tens cronogramas de aplicação de patches inconsistentes e irregulares, corres o risco de deixar dispositivos expostos. A gestão de patches em tempo real ajuda a garantir que estás ciente assim que um novo patch se torna disponível para que possas rapidamente testá-lo e implementá-lo, minimizando o tempo que os dispositivos passam vulneráveis.
5. Implantação Defeituosa
A implantação de patches deve consistir em lançamentos agendados e em fases para garantir testes adequados e mínimas interrupções. Um lançamento apressado pode levar a erros inesperados em larga escala, tempo de inatividade em toda a organização e múltiplas interrupções. Embora seja importante instalar patches rapidamente, é também essencial não apressá-los. Em vez disso, implante patches em anéis para testes e em momentos em que causarão mínimas interrupções.
Estratégias Comprovadas para Eliminar Falhas de Patches
Felizmente, falhas nos patches não são inevitáveis. Existem maneiras de mitigar falhas e ajudar a garantir um processo exitoso de implantação de patches, incluindo:
1. Priorizar a Aplicação Oportuna Usando Soluções de Patching Automatizadas
O adiamento ou salto de patches é uma das maiores causas de falhas, mas uma solução de patching automatizada pode garantir que os patches são testados e implementados prontamente. Uma boa ferramenta de patching automatizada pode detetar novos patches, agendar atualizações e implementá-las em anéis para fornecer tempo de teste e verificação.
2. Forte Verificação de Patches em Ambientes de Staging
Testar patches antes de os implementar pode ajudar a evitar problemas imprevistos. Comece com um pequeno número de dispositivos selecionados e verifique a existência de problemas de compatibilidade, falhas ou outros problemas. A partir daí, pode instalar o patch num grupo maior de dispositivos e testar novamente, antes de implementar os patches em toda a sua organização. Este processo em etapas ajuda a garantir a verificação adequada dos patches durante todo o processo de implementação.
3. Estratégia de Reversão Robusta com Armazenamento Seguro e Encriptado
Se algo der errado com o patching, é importante minimizar o dano. Manter backups seguros e encriptados é crucial, pois garante que você possa reverter para um estado pré-patch sem perder dados valiosos ou progresso de trabalho. Uma estratégia robusta de backup é importante não só para patching, mas para a segurança de dados e continuidade de negócios sempre que a recuperação de desastres for necessária.
4. Agendas de Patching Consistentes e Auditorias Regulares
Um cronograma consistente de patching é essencial para proteger redes e endpoints. Certifique-se de verificar atualizações e patches regularmente, bem como auditar suas práticas de gestão de patches para garantir que está em dia com os patches através de seus endpoints e aplicações.
5. Otimize a Implantação Com Implementações Faseadas, Patching Fora de Pico, e Equipa de TI Treinada
O timing é tudo, especialmente para a implantação de patches. Definir uma estratégia para o tempo de seus lançamentos e reduzir o tempo de inatividade ajudará a garantir que está aplicando patches em cada endpoint com mínimas interrupções. Isso inclui agendar patches durante horas de menor movimento, implantação baseada em anéis, e treinar sua equipe de TI para garantir que eles tenham as ferramentas e conhecimento necessários para uma gestão eficaz de patches.
De Reativo para Proativo: O Futuro do Patching
A gestão de patches deve ser um processo proativo, onde novos patches são lançados para abordar vulnerabilidades antes que possam ser exploradas. Se esperar até que sua rede esteja sob ataque antes de aplicar patches, já é demasiado tarde.
Cibercriminosos e hackers estão sempre à procura de novas vulnerabilidades para explorar. Felizmente, as equipas de cibersegurança também estão à procura de vulnerabilidades para que possam corrigi-las antes que sejam exploradas. Esta abordagem proativa ajuda a manter os dispositivos e endpoints seguros, mas só se os utilizadores finais instalarem consistentemente os patches quando eles se tornarem disponíveis.
Uma estratégia de antecipação é necessária para manter endpoints, redes e aplicações seguras, o que significa identificar vulnerabilidades e instalar atualizações de patches para tratá-las o mais rápido e eficientemente possível. Fazê-lo pode fortalecer a segurança, reduzir custos e minimizar interrupções.
Splashtop Automated Patch Management: Menos Falhas, Correção Mais Rápida
A gestão de patches é vital para a segurança e continuidade dos negócios, mas pode ser frequentemente negligenciada. Garantir uma gestão de patches consistente, eficiente e confiável requer uma solução como Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Splashtop AEM oferece patching automatizado em tempo real em Windows, macOS, e aplicações de terceiros, impulsionado por insights de CVE baseados em IA e automação baseada em políticas.
A solução de gestão de patches do Splashtop AEM ajuda a simplificar a aplicação de patches com atualizações em tempo real e insights de vulnerabilidade baseados em CVE. Isso ajuda a garantir que os patches são priorizados, validados e implementados em todos os endpoints, mantendo tudo atualizado e seguro.
Além disso, pode usar o Splashtop AEM para criar estratégias de patching personalizadas e baseadas em políticas. Isto ajuda a controlar suas implantações de patches, garantindo que são totalmente testadas e lançadas de uma maneira que melhor se adequa ao seu negócio. Enquanto isso, as equipes de TI podem monitorizar o status dos patches e a conformidade a partir de um dashboard único, proporcionando uma visão clara dos patches em todos os endpoints.
Splashtop AEM dá às equipas de TI as ferramentas e tecnologia necessárias para monitorizar endpoints, resolver problemas de forma proativa e reduzir a sua carga de trabalho. Isto inclui:
Patching automatizado para SO, aplicações de terceiros e personalizadas.
Informações sobre vulnerabilidades baseadas em CVE potenciado por IA.
Estruturas de políticas personalizáveis.
Rastreamento e gestão de inventário de hardware e software.
Alertas e remediação para resolver automaticamente problemas antes que se tornem problemas.
Ações de fundo para aceder a ferramentas como gestores de tarefas e gestores de dispositivos sem interromper os utilizadores.
Pronto para tornar a gestão de patches simples e eficaz enquanto gere todos os seus endpoints remotos? Comece hoje com uma avaliação gratuita do Splashtop AEM: