Opere uma estação de transmissão e condições meteorológicas remotamente

Até ao ano passado, o trabalho remoto era quase inédito para profissionais de cinema, rádio, transmissão e muitas outras indústrias. Hoje em dia, à medida que a pandemia acelera a tendência do trabalho remoto, ouvimos histórias de como organizações inteiras em mídia e entretenimento estão a trabalhar produtivamente a partir de casa como resultado de soluções de acesso remoto de última geração como a Splashtop. Os trabalhadores remotos podem agora aceder a aplicações de desktop que consomem muitos recursos em computadores de trabalho topo de qualquer lugar, utilizando qualquer dispositivo, tal como fariam pessoalmente.
Os meteorologistas estão entre os muitos profissionais de mídia e entretenimento que encontraram uma certa flexibilidade de trabalho com a Splashtop. Eles podem fazer login no seu sistema meteorológico, usar aplicativos como Max Weather, preparar gráficos, configurar elementos e sequências, e até mesmo realizar transmissões de qualquer lugar. Por exemplo, Bryan Huges, um meteorologista da WOWK transformou o seu barco em uma redação remota usando a Splashtop! Sessões remotas de alto desempenho e recursos robustos tornam tudo isso possível.
A Splashtop agora também permite que os meteorologistas transmitam remotamente a entrada de áudio do microfone para o seu computador de trabalho usando qualquer dispositivo.
“O novo recurso de microfone remoto do Splashtop Enterprise permite o compartilhamento remoto de uma entrada de microfone para nossas soluções Max Weather a partir de qualquer dispositivo, permitindo que nossos usuários gerem voz de maneira remota sobre gráficos através do recurso de entrada de áudio do Max One. Essa opção oferece flexibilidade e melhora consideravelmente as habilidades dos nossos usuários ao trabalhar remotamente, conforme necessário, e de permanecer com a sua audiência em várias plataformas”, disse Joe Ziskovsky, Engenheiro Sênior de Vendas da The Weather Company (um negócio da IBM).
Splashtop Enterprise — Solução de trabalho remoto de última geração
O Splashtop Enterprise possibilita um trabalho remoto seguro, flexível e de alta qualidade para diversas organizações. Com o Splashtop Enterprise você pode:
Permitir que toda a sua organização acesse os computadores do escritório para trabalhar remotamente de maneira segura
Acessar computadores high-end de qualquer lugar usando qualquer dispositivo.
Realizar tarefas de maneira remota como o ditado de voz, usando software de gravador de voz sobre gráficos e transmitindo o áudio através do microfone local para o computador de trabalho remoto.
Usar dispositivos como tablets Wacom, leitores de smart card, chaves de segurança e impressoras, redirecionando o dispositivo USB no computador local para o computador remoto, tudo isso de maneira remota.
Integração ao provedor de identidade de autenticação única (SSO) da sua organização e a possibilidade de usar suas credenciais SSO para autenticar a Splashtop.
Uma interface com muitos recursos em sessão, como a transferência de arquivos, gravação de sessão e muito mais, inúmeros elementos que aumentam a sua produtividade.
Sua equipe de TI pode configurar, gerenciar e dimensionar o acesso remoto da sua organização com facilidade e segurança por meio de um console centralizado. Não apenas isso, a equipe de TI também pode fornecer suporte remoto para computadores gerenciados, bem como dispositivos BYOD.
Opções de licenciamento flexíveis — Escolha o acesso remoto do usuário final e/ou licenças de suporte remoto para técnicos.
SAIBA MAIS SOBRE O SPLASHTOP ENTERPRISE
Realize o acesso remoto com o Max Weather usando a Splashtop.
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