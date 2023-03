Opere uma estação de transmissão e condições meteorológicas remotamente

Até o ano passado, o trabalho remoto era algo quase inédito para profissionais de cinema, rádio, radiodifusão e muitas outras indústrias. Hoje, à medida que a pandemia acelera a tendência do trabalho remoto, ouvimos histórias de como grandes organizações na área de mídia e entretenimento estão trabalhando de forma produtiva em casa, fazendo uso de soluções de acesso remoto de última geração, como a Splashtop. Trabalhadores remotos agora podem acessar aplicativos de desktop com uso intensivo de recursos em computadores de trabalho high-end de qualquer lugar do mundo usando qualquer dispositivo, assim como o fariam pessoalmente.

Os meteorologistas estão entre os muitos profissionais de mídia e entretenimento que encontraram uma certa flexibilidade de trabalho com a Splashtop. Eles podem fazer login no seu sistema meteorológico, usar aplicativos como Max Weather, preparar gráficos, configurar elementos e sequências, e até mesmo realizar transmissões de qualquer lugar. Por exemplo, Bryan Huges, um meteorologista da WOWK transformou o seu barco em uma redação remota usando a Splashtop! Sessões remotas de alto desempenho e recursos robustos tornam tudo isso possível.

A Splashtop agora também permite que os meteorologistas transmitam remotamente a entrada de áudio do microfone para o seu computador de trabalho usando qualquer dispositivo.

“O novo recurso de microfone remoto do Splashtop Enterprise permite o compartilhamento remoto de uma entrada de microfone para nossas soluções Max Weather a partir de qualquer dispositivo, permitindo que nossos usuários gerem voz de maneira remota sobre gráficos através do recurso de entrada de áudio do Max One. Essa opção oferece flexibilidade e melhora consideravelmente as habilidades dos nossos usuários ao trabalhar remotamente, conforme necessário, e de permanecer com a sua audiência em várias plataformas”, disse Joe Ziskovsky, Engenheiro Sênior de Vendas da The Weather Company (um negócio da IBM).