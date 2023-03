Splashtop anuncia os membros do Conselho Consultivo MSP

Orientando a direção dos produtos de acesso remoto e melhorias para a comunidade MSP

SAN JOSE, Califórnia, 25 de Março de 2021-Splashtop Inc., líder em acesso remoto e suporte remoto de próxima geração, reuniu os principais fornecedores de serviços geridos (MSPs) num Conselho Consultivo de MSP. Este grupo de consultores ajuda a manter o Splashtop actualizado com os últimos desafios de TI enfrentados pelos MSPs, ao mesmo tempo que fornece feedback e conselhos sobre as características e o roteiro do produto Splashtop.

“Os MSPs representam um importante mercado para nossas soluções de suporte remoto, conhecer as experiências desses MSPs nos ajuda a refinar e melhorar nossas ofertas para essa comunidade de suporte de TI”, disse Mark Lee, cofundador e CEO da Splashtop. “Além disso, os MSPs podem nos fornecer informações valiosas sobre as necessidades em constante evolução dos seus clientes, que podem se beneficiar das nossas soluções de acesso remoto de próxima geração, especialmente no suporte do trabalho remoto durante a pandemia de COVID-19.”

Splashtop Remote Support e Splashtop On-Demand Support foram adotados por mais de 30 000 MSPs a nível nacional. Além de vender diretamente a MSPs, o controle remoto Splashtop também está incorporado nas plataformas líderes de monitoramento e gerenciamento remoto (RMM) — incluindo Datto, NinjaOne, Atela, Nverisk e outras — que os MSPs usam para apoiar os seus clientes. Além disso, o Splashtop oferece uma integração perfeita com os sistemas populares de automação de serviços profissionais (PSA) e plataformas de help desk, incluindo ServiceNow, Freshworks, Zendesk e Atlassian Jira.

Os membros do Splashtop MSP Advisory Council incluem:

Craig Cohen, presidente e CEO, HCS Technology Group -HCS fornece 24/7/365 IT gestão de projectos e apoio a uma vasta gama de clientes, especializados em sistemas Apple. Cohen, um Treinador Certificado pela Apple, fundou o HCS em 1990.

Ralph Joedicke, co-fundador e CEO, goCloudOffice-Joedicke fundou o goCloudOffice em 2003 (como AUCCESS) para actuar como "o teu escritório no cloud" para pequenas empresas. Trabalha em indústrias relacionadas com TI, incluindo stints na Ricoh Business Systems e Applied Materials, desde 1981.

Evan Jones, CEO, Jones IT -A especialista líder em suporte informático em São Francisco, Jones IT fornece suporte técnico a clientes que vão desde startups a empresas estabelecidas. Evan Jones possui as certificações CompTIA em TI e em rede e serve como o engenheiro principal da Jones IT.

Ramin Keyvan, presidente e CEO, Rhino Network Solutions -Rhino está nas TI e geriu serviços no Vale do Silício há quase 20 anos. A Keyvan trabalhou anteriormente no pessoal técnico da Teknekron Software Systems e na TIBCO Finance Technology.

Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech -Usando um processo comprovado, a TenisiTech fornece TI totalmente subcontratada e co-contratada, suporte de conformidade de TI, e serviços de consultoria CIO. Antes de fundar a MSP, Tenisi passou mais de 15 anos em funções de administração de sistemas e desktop de TI na Hewlett Packard, Adobe Systems, e WageWorks.

Steven Walker, presidente e fundador, Fast Break Tech-Desde 1999, Fast Break Tech tem fornecido serviços de TI geridos para todos os sistemas operativos Microsoft, com o objectivo de manter os seus clientes a funcionar. Walker lidera uma equipa de sete técnicos com habilidades partilhadas e únicas.

Para mais informações sobre as ofertas de Splashtop para MSPs, visite www.splashtop.com/msp.

Sobre Splashtop

Com sede em Silicon Valley, Splashtop Inc. fornece acesso remoto de próxima geração e software e serviços remotos para empresas, instituições académicas e de investigação, agências governamentais, pequenas empresas, MSPs, departamentos de TI, e indivíduos. A abordagem de acesso remoto baseada em cloud, segura e facilmente gerida pelo Splashtop está cada vez mais a substituir as abordagens herdadas, tais como as redes privadas virtuais (VPNs), ao mesmo tempo que ganha um impressionante 93 Net Promoter Score (NPS), um padrão para avaliar a satisfação do cliente. Mais de 30 milhões de utilizadores, incluindo os que estão em 85% das empresas da Fortune 500, desfrutam dos produtos Splashtop a nível global. Visita www.splashtop.com para mais informações.