Maximizando o potencial e a igualdade entre alunos com o ensino híbrido

A visão do ensino híbrido

Alexander Draaijer, Splashtop Director Geral da EMEA, lembra-se que até 2020, as instituições académicas eram fortemente baseadas nas tradicionais interacções face-a-face e métodos de aprendizagem, tal como o mundo empresarial. Apenas aproximadamente 30% das empresas que prestam apoio e serviço ao cliente teriam permitido qualquer tipo de trabalho a partir de casa modelo.

Quando a COVID-19 atingiu os setores educacional e corporativo, ambos os setores tiveram que abraçar a transformação digital e implementar novas formas de trabalho ou ensino em casa. Como muitos de nós leem, o setor acadêmico teve mais dificuldade em se ajustar a essa realidade e se viu menos preparado do que muitas organizações corporativas.

De acordo com um relatório da UNESCO, 1,3 bilhão de estudantes do mundo inteiro não puderam frequentar escolas ou cursos universitários após março de 2020. Esses infelizes eventos desafiaram as instituições educacionais a enfrentar e implementar soluções de trabalho híbridas para garantir que os alunos pudessem continuar estudando.

"Em Novembro de 2020 os modelos híbridos de aprendizagem e trabalho foram aceites como "normais". A mudança do trabalho e da aprendizagem tradicionais aconteceu dentro de alguns meses e está aqui para ficar", disse Alexander.

De acordo com um inquérito Gartner, em Novembro de 2020, 90% das empresas permitiam um certo modelo de trabalho a partir de casa. Alexander explicou ainda que a nova norma para as instituições educacionais era também mudar completamente para um modelo híbrido onde a aprendizagem física é combinada com soluções remotas.

Como as instituições acadêmicas podem aplicar um ambiente de ensino híbrido que permita a maximização do potencial dos seus alunos, economizando custos e alcançando a igualdade educacional?

A questão de como o ensino superior pode aproveitar o ensino híbrido surgiu algumas vezes durante esse webinar. Embora as escolas possam implementar uma VPN (Rede Privada Virtual), as soluções VPN podem ser caras e o seu desempenho pode ser prejudicado pela latência no streaming. Uma maneira mais eficiente e econômica é aproveitar a infraestrutura atual da instituição com uma solução de acesso remoto de alto desempenho para oferecer a melhor experiência aos alunos.

O uso de uma solução de acesso remoto como a Splashtop permite que as instituições continuem ensinando remotamente e garantam o acesso remoto agendado a softwares especializados e aplicativos criativos para os alunos. Essa nova maneira é uma abordagem superior, centrada no aluno e que atende às diversas necessidades dos alunos, ao mesmo tempo em que fornece uma continuidade de ensino no mundo acadêmico.

Um ambiente de ensino híbrido também cria mais oportunidades, pois as instituições educacionais podem aproveitar o aumento das horas de atividade da sua infraestrutura atual com acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa nova maneira de aprender gera um ROI mais alto e reduz os custos da infraestrutura que já foi comprada.

Outro tópico em alta no mundo acadêmico é a igualdade e equidade educacional. Isso implica que todos os alunos tenham as mesmas oportunidades, não importa o contexto. Alguns começaram a incluir acesso a software, computadores e laboratórios de informática como parte dessa definição de “acesso igualitário para todos”.

Alexander também destacou durante o webinar que, juntamente com a capacidade de fornecer acesso remoto agendado de alto desempenho aos computadores do campus a qualquer dispositivo pessoal, as instituições educacionais podem finalmente alcançar a igualdade a partir de uma perspectiva tecnológica, permitindo que os alunos acessem os principais recursos da instituição no momento em que seja mais conveniente para eles.

O futuro do ensino — o ponto de vista dos alunos

"Com base nas nossas últimas pesquisas entre mais de 500 estudantes, após a pandemia, 92% dos estudantes esperam ter acesso 24/7 aos computadores do campus para continuarem a aprender", disse Alexander.

De acordo com a pesquisa, 85% notaram que seriam mais eficientes se tivessem acesso a um computador do campus remotamente de casa ou de qualquer outro lugar e 83% pensam que uma mistura de aprendizagem online e on-campus é o futuro para os estudantes.

Além disso, 72% usam software especializado durante a sua licenciatura/curso e 56% deles preferem ter mais de 50% de aulas online após o COVID.

Um estudante observou, "Deve haver mais transmissão ao vivo. As aulas podem ser 100% transmitidas em directo. Os seminários podem ser uma mistura de online e offline. Os seminários devem ser offline com preparação online. Os exames devem ser na sua maioria offline".

Uma das aprendizagens mais importantes do inquérito aos alunos é que aprendizagem híbrida é o futuro. "As universidades precisam de providenciar acesso a todo o material de aprendizagem a qualquer hora e em qualquer lugar".

O Ensino Híbrido é o futuro, mas alguns problemas comuns persistem

1) Pontos problemáticos comuns no ensino híbrido

Algumas universidades já possuem um modelo híbrido, “mas esperam que o futuro leve alguns elementos do mundo online quando necessário, mas também outros elementos presenciais, pois ainda há ajustes a serem feitos”, disse um dos participantes.

O maior desafio é como garantir que todos os alunos tenham um bom acesso à internet. Como alternativa, eles precisam possuir o seu próprio dispositivo para usar. Além disso, às vezes eles precisam melhorar suas interações durante sessões remotas. Devido a um orçamento apertado no setor educacional - especialmente no caso de universidades menores - o apoio do governo pode ser necessário em alguns casos. Muitas instituições educacionais precisam encontrar uma solução de ensino híbrido econômica que possa ajudá-las a reduzir suas despesas.

James R., da Universidade de Londres, compartilhou uma visão muito interessante sobre a sua nova metodologia pedagógica e técnicas de ensino ao vivo para estudantes presentes tanto no campus quanto online. Ele chama isso de Atividades de Aprendizagem Síncronas Inclusivas (ISLA), nas quais a equipe acadêmica apresenta simultaneamente à sua turma presencial e online usando o Zoom. Uma câmera transmite a aula para os alunos online e os microfones captam todo o discurso para os alunos remotos. Isso é conhecido como ensino de entrega híbrida ou dupla.

2) Ensino híbrido e maximização do potencial dos alunos

De acordo com a ótima conversa entre os participantes, como muitos possuem um orçamento apertado, eles precisam aproveitar soluções de acesso remoto, nas quais os alunos podem usar seus próprios dispositivos — até mesmo dispositivos antigos —.

Todos os participantes concordaram que o ensino híbrido é o futuro para maximizar o potencial dos alunos. No entanto, uma preocupação permanece; o tempo necessário para as universidades criarem cursos online e garantir que todos os materiais de aprendizagem estejam disponíveis para os alunos.

3) Tecnologia para acelerar o futuro do ensino

James R. de City, Universidade de Londres - disse durante o evento: "O ensino híbrido requer uma grande mudança na forma de se envolver com os estudantes online, especialmente se os estudantes não conseguirem voltar ao campus. Não só na tecnologia, mas também na comunicação com os alunos e na forma de melhorar a interacção com os alunos de casa".

Luke D. da Universidade de Teesside explicou ainda que "A cultura de trabalho na EMEA precisa de começar a olhar para além dos 9-5 ensinar cultura. A tecnologia não é um problema..." . Ele apontou que a pandemia está a mudar a nossa forma de trabalhar para alcançar a igualdade e equidade com a tecnologia educacional.

“Nós temos a tecnologia para fazer isso, mas precisamos pensar fora da caixa, é necessário pensar nas ferramentas de ensino híbrido e na mudança cultural ”, disseram todos os participantes do webinar. Durante o webinar, Natalia Rodrigues Milanesi, engenheira de áudio da Abbey Road Institute London, demonstrou ao vivo como eles usam a Splashtop na produção musical e como eles podem garantir aos alunos o acesso ao software de edição e mixagem de áudio 24 horas por dia. Assista à gravação do evento aqui para conferir a experiência completa.

Resumindo

A mudança do ensino online ocorrida no ano passado foi uma resposta tática. No entanto, estamos vendo a necessidade de criar mais cursos online. O futuro do ensino é híbrido, mas muitos notaram a necessidade de pensar fora da caixa e descobrir soluções inovadoras e ferramentas de aprendizado híbridas.

A mudança do ensino online ocorrida no ano passado foi uma resposta tática. No entanto, estamos vendo a necessidade de criar mais cursos online. O futuro do ensino é híbrido, mas muitos notaram a necessidade de pensar fora da caixa e descobrir soluções inovadoras e ferramentas de aprendizado híbridas.