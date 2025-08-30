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Departamento de Justiça realiza força-tarefa para segmentar ransomware

Splashtop Team
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O Departamento de Justiça fez da prevenção de resgates uma prioridade máxima. O Wall Street Journal reportou a 21 de Abril deste ano que "O Departamento de Justiça formou uma força-tarefa para reduzir a proliferação de ciberataques de resgate, numa tentativa de tornar os esquemas populares de extorsão menos lucrativos, visando todo o ecossistema digital que os suporta".

A força-tarefa vai aumentar o treinamento e dedicar mais recursos do Departamento de Justiça para reduzir os ataques ransomware a empresas dos EUA. Isso porque 2020 foi o pior ano em questão de ataques ransomware nos EUA.

Cada vez mais pessoas trabalhando em casa somado à grande dependência da tecnologia nesses tempos de pandemia, ataques ransomware ocorreram em grande quantidade no ano passado. Os invasores ransomware costumam atingir empresas que usam software VPN e RDP voltados para trabalhadores remotos, o que pode deixar as empresas vulneráveis a ataques.

Recentemente, a Agência de Segurança Cibernética e Infraestrutura confirmou que várias agências federais foram comprometidas por meio de vulnerabilidades encontradas no software VPN do Pulse Connect Secure.

A força-tarefa do Departamento de Justiça trabalha para proteger indivíduos e empresas de ataques ransomware antes que eles aconteçam, afirmando que eles se buscam encontrar “usos inovadores das autoridades legais... para proteger as vítimas antes dessas pessoas serem vitimizadas”.

Como a Splashtop ajuda a proteger as empresas contra ransomware

A Splashtop é a melhor alternativa VPN e RDP. O software de acesso remoto da Splashtop é muito mais seguro do que VPN e RDP, e ajuda a prevenir ataques ransomware, proporcionando aos trabalhadores remotos uma maneira segura e confiável de acessar seus computadores de trabalho.

A Splashtop protege as empresas por meio de conexões remotas criptografadas de ponta a ponta, que por sua vez é suportada por uma infraestrutura segura com proteção contra invasões 24 horas por dia, 7 dias por semana.

A Splashtop também equipa seus usuários com vários recursos de segurança avançados, incluindo autenticação de dispositivo, autenticação multifatores, Autenticação Única (SSO), registro automático, gravação de sessão e muito mais. As integrações de segurança de endpoint estão disponíveis para uma camada extra de proteção.

A segurança é uma tarefa interminável, e é por isso que a Splashtop investiu milhões para garantir que os clientes estão bem protegidos contra ameaças cibernéticas.

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