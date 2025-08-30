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Educator demonstrating Mirroring360 device screen mirroring solution to a group of students

Apresentamos o Mirroring360 Pro

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
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Esta semana, Splashtop apresentou Mirroring360 Pro. Estamos muito entusiasmados com este novo lançamento. O Mirroring360 Pro adiciona a popular solução de espelhamento de ecrã do dispositivo Mirroring360 e está disponível como uma subscrição anual.

Vê estas novas páginas no site do Mirroring360

  • Mirroring360 Pro - página para a nova edição Pro

  • Mirroring360 Pricing - compara preços e características das edições do Mirroring360 e compra

  • Mirroring360 Downloads - acesso rápido para descarregar o software receptor Mirroring360 para o teu computador e links para as aplicações streamer

  • Chromebook Screen Mirroring - descreve como podes espelhar um ecrã do teu Chromebook ou Browser Chrome num computador para um PC com Windows ou Mac com o software receptor Mirroring360

Lê o anúncio por email do Mirroring360 Pro:

Apresentamos o Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Screen Sharing

Espelha dispositivos para o teu computador + Partilha o teu ecrã

A solução de espelhamento de ecrã de dispositivo de que todos falam é agora ainda melhor com novas capacidades de partilha de ecrã! Se as tuas plataformas de reuniões ou os teus alunos alguma vez tiverem dificuldade em ver o ecrã de projecção ou precisarem de ver o teu ecrã remotamente, podem facilmente ver o ecrã do teu computador a partir de quase todos os dispositivos quando obtiveres o Mirroring360 Pro.

(ofertas por tempo limitado que foram aqui mencionadas expiraram em 2017)

O Mirroring360 Pro inclui tudo no Mirroring360 Standard para espelhares ecrãs de tablet, de smartphone ou de computador para o teu computador, para além disso:

  • Até 40 participantes na sala ou remotos podem ver o ecrã do teu computador Windows

  • Os espectadores podem aderir instantaneamente e ver de qualquer computador, Chromebook tablet ou telefone com um browser e um simples link. Não são necessários downloads nem instalações!

  • Suporte Premium via telefone, e-mail e online para ajuda quando precisares

Mirroring360 interface showing options to mirror to this screen from iPhone/iPad/Mac, Chromebook/PC, and Android

A interface de utilizador actualizada dá-te a informação que precisas para espelhar os dispositivos no teu computador

Splashtop interface for sharing a screen, allowing up to 40 participants to view

A interface de utilizador actualizada dá-te a informação que precisas para espelhar os dispositivos no teu computador

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Para grandes implementações contacta a Splashtop Sales. O Mirroring360 Pro está actualmente disponível para o Windows. O Mirroring360 Standard (sem partilha de ecrã) está disponível para Windows e Mac.

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