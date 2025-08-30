Esta semana, Splashtop apresentou Mirroring360 Pro. Estamos muito entusiasmados com este novo lançamento. O Mirroring360 Pro adiciona a popular solução de espelhamento de ecrã do dispositivo Mirroring360 e está disponível como uma subscrição anual.
Vê estas novas páginas no site do Mirroring360
Mirroring360 Pro - página para a nova edição Pro
Mirroring360 Pricing - compara preços e características das edições do Mirroring360 e compra
Mirroring360 Downloads - acesso rápido para descarregar o software receptor Mirroring360 para o teu computador e links para as aplicações streamer
Chromebook Screen Mirroring - descreve como podes espelhar um ecrã do teu Chromebook ou Browser Chrome num computador para um PC com Windows ou Mac com o software receptor Mirroring360
Lê o anúncio por email do Mirroring360 Pro:
Apresentamos o Mirroring360 Pro - Screen Mirroring + Screen Sharing
Espelha dispositivos para o teu computador + Partilha o teu ecrã
A solução de espelhamento de ecrã de dispositivo de que todos falam é agora ainda melhor com novas capacidades de partilha de ecrã! Se as tuas plataformas de reuniões ou os teus alunos alguma vez tiverem dificuldade em ver o ecrã de projecção ou precisarem de ver o teu ecrã remotamente, podem facilmente ver o ecrã do teu computador a partir de quase todos os dispositivos quando obtiveres o Mirroring360 Pro.
(ofertas por tempo limitado que foram aqui mencionadas expiraram em 2017)
O Mirroring360 Pro inclui tudo no Mirroring360 Standard para espelhares ecrãs de tablet, de smartphone ou de computador para o teu computador, para além disso:
Até 40 participantes na sala ou remotos podem ver o ecrã do teu computador Windows
Os espectadores podem aderir instantaneamente e ver de qualquer computador, Chromebook tablet ou telefone com um browser e um simples link. Não são necessários downloads nem instalações!
Suporte Premium via telefone, e-mail e online para ajuda quando precisares
A interface de utilizador actualizada dá-te a informação que precisas para espelhar os dispositivos no teu computador
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Compra-o agora ao Preço Introdutório ou experimenta-o grátis durante 7 dias
Compra-o agora | Teste grátis (Windows)
Para grandes implementações contacta a Splashtop Sales. O Mirroring360 Pro está actualmente disponível para o Windows. O Mirroring360 Standard (sem partilha de ecrã) está disponível para Windows e Mac.