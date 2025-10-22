Pular para o conteúdo principal
Splashtop20 years of trust
EntrarTeste gratuito
+1.408.886.7177EntrarTeste gratuito
Drawing of several squids representing various social media platforms

A inovação é a única fórmula de sobrevivência

Splashtop Team
1 min de leitura
Atualizado
Comece a usar a Splashtop
As melhores soluções de acesso remoto, suporte remoto e gerenciamento de endpoints.
Teste gratuito

O Economista desta semana fala sobre a Batalha dos 4 gigantes da Internet -- Apple, Google, Facebook, e Amazon, e sobre a Sobrevivência dos Maiores:

https://www.economist.com/leaders/2012/12/01/survival-of-the-biggest

A minha opinião é que "Innovation" é a única fórmula de sobrevivência. Até os maiores caem ao chão... vê como os impérios Nokia, RIM, e HP caem tão depressa. Cada gigante tem a sua fórmula de sucesso (google= procura, amazon=valor/conveniência, Apple=experiência premium, fb=gráficos sociais), mas se surgir uma transformação do modelo biz para perturbar a sua fórmula e eles não conseguirem inovar, qualquer gigante tropeçará e cairá. Fora do mundo ocidental, a Samsung emergiu como uma potência global. A Lenovo já é #1 a nível mundial em PC ultrapassando a HP, e na China, já é #2 no telemóvel e está a avançar para #1. Depois, vê Huawei e ZTE. Inovações e competição estão a acontecer globalmente a um ritmo sem precedentes.

Então, todos os gigantes delineados no artigo são todos sobre consumidores... os consumidores são, na verdade, de natureza inconstante. A vida útil do dispositivo móvel é inferior a 2 anos. Quem lidera hoje a guerra plataforma/dispositivo pode mudar rapidamente em 1-2 anos. Grandes batalhas estão na verdade a ser travadas no mundo empresarial móvel onde há ainda mais dinheiro em jogo. Código aberto, computação em nuvem, grandes dados e mobilidade estão a mudar a economia da entrega e colaboração de aplicações e dados, colocando uma tremenda pressão sobre a Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, & VMware do mundo. Aos olhos dos clientes, parceiros e empregados, os dispositivos são apenas mercadorias - quer sejam Andorid, iOS, ou Windows. Nos próximos anos estão a chegar soluções inovadoras de nuvens de negócios para transformar todas as indústrias. Sem inovações, qualquer grande gigante de hoje será deixado para trás.

Aqui na Splashtop, o nosso objectivo é fornecer muitos produtos e serviços inovadores e excitantes para os nossos milhões de utilizadores móveis. Obrigado por todo o teu apoio! :)

Chefe Splashtop

Comece agora!
Experimente uma avaliação GRATUITA da Splashtop
Teste gratuito


Compartilhar isso
Feed RSSInscreva-se

Conteúdo Relacionado

Several devices next to each other.
Insights de acesso remoto

O que é um Dispositivo Remoto? Exemplos, Benefícios e Dicas de Segurança

Saiba mais
An iPad tablet
Insights de acesso remoto

Acede Remotamente a um iPad a partir do Chromebook com a Splashtop

Saiba mais
Helpdesk manager providing remote device support from the comfort of their home using Splashtop
Insights de acesso remoto

Melhor Software de Acesso Remoto a PC 2026: Com Base no Seu Caso de Uso

Saiba mais
A desktop computer on a desk.
Insights de acesso remoto

Ambiente de Trabalho Remoto: Acesso Remoto Seguro, Suporte & Melhores Casos de Uso

Saiba mais
Ver Todos os Artigos de Blog