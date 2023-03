A inovação é a única fórmula de sobrevivência

O Economista desta semana fala sobre a Batalha dos 4 gigantes da Internet -- Apple, Google, Facebook, e Amazon, e sobre a Sobrevivência dos Maiores:

http://www.economist.com/news/leaders/21567355-concern-about-clout-internet-giants-growing-antitrust-watchdogs-should-tread

A minha opinião é que "Innovation" é a única fórmula de sobrevivência. Até os maiores caem ao chão... vê como os impérios Nokia, RIM, e HP caem tão depressa. Cada gigante tem a sua fórmula de sucesso (google= procura, amazon=valor/conveniência, Apple=experiência premium, fb=gráficos sociais), mas se surgir uma transformação do modelo biz para perturbar a sua fórmula e eles não conseguirem inovar, qualquer gigante tropeçará e cairá. Fora do mundo ocidental, a Samsung emergiu como uma potência global. A Lenovo já é #1 a nível mundial em PC ultrapassando a HP, e na China, já é #2 no telemóvel e está a avançar para #1. Depois, vê Huawei e ZTE. Inovações e competição estão a acontecer globalmente a um ritmo sem precedentes.

Então, todos os gigantes delineados no artigo são todos sobre consumidores... os consumidores são, na verdade, de natureza inconstante. A vida útil do dispositivo móvel é inferior a 2 anos. Quem lidera hoje a guerra plataforma/dispositivo pode mudar rapidamente em 1-2 anos. Grandes batalhas estão na verdade a ser travadas no mundo empresarial móvel onde há ainda mais dinheiro em jogo. Código aberto, computação em nuvem, grandes dados e mobilidade estão a mudar a economia da entrega e colaboração de aplicações e dados, colocando uma tremenda pressão sobre a Cisco, Microsoft, Oracle, SAP, & VMware do mundo. Aos olhos dos clientes, parceiros e empregados, os dispositivos são apenas mercadorias - quer sejam Andorid, iOS, ou Windows. Nos próximos anos estão a chegar soluções inovadoras de nuvens de negócios para transformar todas as indústrias. Sem inovações, qualquer grande gigante de hoje será deixado para trás.

Aqui na Splashtop, o nosso objectivo é fornecer muitos produtos e serviços inovadores e excitantes para os nossos milhões de utilizadores móveis. Obrigado por todo o teu apoio! :)

Chefe Splashtop