Como o Acesso Remoto Pode Ajudar os Contabilistas a Sobreviver à Época Fiscal 2022

A temporada fiscal de 2022 deverá ser frustrante para os contabilistas. Saiba como a Splashtop pode permitir o trabalho remoto e facilitar a contabilidade.

Especialistas estão a prever mais uma frustrante época fiscal este ano. Segundo a CBS News, quando o IRS tentou contratar mais 5.000 pessoas para a época fiscal de 2022, houve menos de 200 aplicações. Em cima da escassez de contratações, o IRS está a lidar com uma bola de neve de atrasos nos reembolsos devido à pandemia.

Em entrevista à NPR, o Secretário Adjunto do Tesouro, Wally Adeyemo, disse que "Será, infelizmente, uma época frustrante de declaração de impostos. O que isso significa para os contribuintes é que eles precisam se certificar de que entreguem online, que tomam medidas para terem a certeza de que as suas devoluções estão preparadas, porque infelizmente devido à pandemia e ao subfinanciamento crônico do IRS, o IRS tem menos pessoas para atender as suas chamadas telefônicas e para tratar das questões dos contribuintes. "

Não é só o IRS, as empresas de contabilidade também estão a se debater com a retenção. A rotação de contabilistas pré-pandemia foi tão elevada como 20 por cento. Essa tendência tem continuado ao longo da pandemia. Porquê? Tal como outras indústrias que experimentaram “A Grande Demissão”, os funcionários citaram o desenvolvimento de carreira, o equilíbrio da vida profissional e a remuneração como principais motivos para sair.

Como Reter Talentos?

Durante a época fiscal, os contabilistas trabalham em média de 50 a 70 horas semanais . O período de Janeiro a 15 de Abril é péssimo para eles. Adicione tempo de viagem a isso e tens uma receita para o burnout. A indústria não pode dar-se ao luxo de perder mais talentos, e é por isso que muitas empresas se adaptaram a um ambiente virtual. Com o software adequado, os profissionais de contabilidade podem poupar tempo e reduzir o número de horas de que necessitam para trabalhar.

Benefícios do Acesso Remoto Seguro para Profissionais de Contabilidade

A partilha de ficheiros é parte integrante da época fiscal. Conduzir para casa ou escritório de alguém para aceder aos seus ficheiros é moroso e irrealista quando se têm clientes em todo o país. Embora trocar e-mails pode parecer uma solução fácil, é um grande risco para a segurança para si e para os seus clientes.

Vimos indústrias que nunca pensámos serem capazes de ter uma mão-de-obra flexível fazerem esta transição nos últimos dois anos. Porque não os contabilistas?

O acesso remoto pode permitir que os contabilistas partilhem e imprimam ficheiros de forma segura enquanto trabalham remotamente. O Splashtop Business Access proporciona um acesso fácil, fiável e seguro aos computadores dos seus clientes. O Splashtop Business Access oferece:

Impressão remota e partilha de ficheiros: imprima remotamente ficheiros do computador do cliente para a impressora ou transfira com segurança documentos importantes do computador para o seu computador. Temos um guia passo-a-passo para ajudá-lo a percorrer a impressão remota de documentos fiscais importantes.

Acesso a partir de qualquer dispositivo em qualquer lugar: Além de partilhar e imprimir ficheiros remotamente, o Splashtop Business Access permite que os contabilistas acedam sem falhas aos seus computadores de escritório a partir de qualquer dispositivo e a partir de qualquer lugar. Isto significa que pode trabalhar num ambiente sem stress que é a sua casa, reduzir as horas desperdiçadas de viagem para os clientes, fazer trabalho fora do horário normal e continuar a ser produtivo em viagem.

Segurança: o acesso remoto da Splashtop oferece segurança. Entre conexões criptografadas, autenticação de dispositivo, verificação em duas etapas, várias opções de senha de segundo nível e outros recursos de segurança, todos os dados compartilhados estão seguros. Isso dá tranquilidade a você e aos seus clientes.

Uma Solução Cómoda Que Economiza Tempo

Reduza o tempo de viagem acedendo remotamente a ficheiros de clientes, QuickBooks e softwares de contabilidade a partir de qualquer lugar. Não tem o seu portátil consigo? Não é um problema. Pode usar o seu telemóvel ou tablet; basta descarregar o app da Splashtop. Esta época fiscal pode ser frustrante, mas as ferramentas que utiliza não têm de ser.

Junte-se aos nossos 30 milhões de usuários e poupe tempo nesta temporada fiscal.

Experimente o Splashtop Business Access hoje! Os planos começam apenas a €4.58 um mês.

Teste gratuito