Política e procedimentos de teletrabalho

A pandemia de Coronavírus COVID-19 obrigou muitas empresas a exigir que seus funcionários trabalhem remotamente. Veja como você pode rapidamente montar um trabalho eficaz a partir da política doméstica.
Há duas coisas que sua empresa precisa para garantir que as operações continuem a funcionar da forma mais eficiente possível quando os membros da equipe estão trabalhando em casa:
Uma política de trabalho claramente definida a partir de casa.
O trabalho necessário a partir de ferramentas domésticas no lugar.
Mesmo que sua organização nem sempre permita que os funcionários trabalhem remotamente, ter uma política de trabalho de casa em vigor com as ferramentas certas permite que os trabalhadores permaneçam produtivos caso eles não possam ir ao escritório de repente.
Isto é especialmente verdadeiro, dada a recente crise do Coronavírus, que forçou empresas inteiras a se afastarem totalmente em um prazo extremamente curto.
Se essa é a situação em que você está, não entre em pânico. Aqui está o que você precisa saber para que você possa rapidamente montar um trabalho eficaz a partir da política doméstica. Além disso, no final do artigo, indicaremos a direção certa para as melhores ferramentas para trabalhar remotamente.
Criar uma política de trabalho a partir de casa
Uma política de trabalho de casa não precisa ser longa ou complexa. Só precisa de definir claramente as regras de uma forma que facilite a compreensão de todas as partes interessadas. Aqui está o que você deve incluir em sua política de trabalho a partir de casa:
Definir a quem a política se aplica — Dar a conhecer quais membros da empresa podem trabalhar em casa.
Liste as regras para quando alguém pode trabalhar em casa - Seja dias de doença, consultas médicas, creche ou qualquer outro motivo, faça saber quando é aceitável trabalhar em casa.
Definir expectativas — Quantas horas os trabalhadores remotos devem colocar em cada dia? Certifique-se de que seus objetivos e expectativas sejam claros. Você também vai querer que os funcionários se comuniquem demais enquanto trabalham remotamente para manter a produtividade alta, então diga isso.
Comunicar como os funcionários trabalharão em casa — os funcionários devem levar seus computadores de escritório para casa ou deixá-los no escritório? Existe uma ferramenta de área de trabalho remota que você tenha em vigor que possa usar para acessar seus computadores remotamente? Quais aplicativos os membros da equipe devem usar para se comunicar uns com os outros? Independentemente das ferramentas que você tenha no lugar, certifique-se de que todos saibam o que são e como usá-las.
Garantir que a segurança seja uma prioridade — lembre os funcionários da importância da segurança. Liste todas as regras que sua empresa tem em relação à segurança de dados e dispositivos.
Assim que sua política abordar todos os pontos acima, você estará pronto para começar a testá-la em um pequeno grupo de funcionários. Depois de testar e refinar, você pode implementá-lo para o resto da empresa.
Se você está implementando uma política de trabalho de casa para toda a empresa em curto prazo devido a Coronavírus ou outro motivo, você pode rapidamente montar uma política que incorpora os elementos acima e distribuí-la para sua equipe. À medida que o tempo passa, preste atenção à forma como a sua equipa responde e ajusta a política conforme necessário.
Coloque o trabalho certo das ferramentas domésticas no lugar
Como mencionado no início deste artigo e sugerido na lista de marcadores, você também precisa dar aos seus funcionários as ferramentas que eles precisam para ser o mais produtivos possível enquanto trabalham em casa.
Muitas vezes, o maior desafio que os trabalhadores remotos enfrentam é que eles não conseguem acessar todos os arquivos e aplicativos localizados em seu computador de trabalho.
Muitas empresas usam VPNs para dar acesso a seus funcionários, mas essa é uma solução lenta e desatualizada que aumenta o risco de segurança da sua empresa.
Dito isto, a melhor ferramenta para trabalhar a partir de casa é software de acesso remoto. Com ele, os teus empregados podem aceder aos seus computadores de trabalho a partir de qualquer outro dispositivo (incluindo mesas e smartphones) e usá-lo como se estivessem sentados no seu escritório.
Você pode saber mais sobre como habilitar o trabalho em casa com software de acesso remoto e configurar sua empresa rapidamente.
Além disso, confira as 5 principais ferramentas para trabalhar em casa.
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