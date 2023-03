Como as Equipas de TI Estão a Navegar na Diversidade de Dispositivos

A força de trabalho distribuída de hoje depende da diversidade de dispositivos. Saiba como as equipes de TI estão dando suporte a uma ampla gama de dispositivos BYOD e no escritório.

Em 2022, empresas de todos os portes têm de gerir uma infraestrutura de dispositivos diversos para satisfazer as necessidades dos seus funcionários, clientes e parceiros.

Apesar de serem muito mais pequenos do que portáteis e tablets, os dispositivos móveis têm alcançado os outros em termos da sua capacidade de executar aplicações, alavancar serviços baseados na nuvem e interagir com sistemas back-end. A utilização de dispositivos móveis permite que os utilizadores trabalhem onde e quando precisarem, ao mesmo tempo que lhes provê o acesso a recursos corporativos.

Os dispositivos móveis também melhoram o fluxo de trabalho estendendo os processos comerciais e tornando-os mais eficientes. Uma pesquisa recente da Oxford Economics descobriu que 80% dos líderes empresariais e de TI acreditam que os funcionários precisam de um smartphone para funcionarem com eficiência. No mesmo inquérito, 75% disseram que os dispositivos móveis são essenciais para os fluxos de trabalho de negócios da sua empresa. É fácil perceber o porquê através de apenas alguns exemplos.

Os Gestores de Conta utilizam rotineiramente aplicativos para dispositivos móveis para:

Encomendas

Atualize as informações do cliente

Buscar preços e taxas de desconto

Compartilhe informações de produtos e atualizações com os clientes

Os Recursos Humanos mantêm os funcionários envolvidos e no bom caminho. Os funcionários normalmente usam os apps de RH para:

Tempo de registro

Submeter as horas trabalhadas e relatórios de despesas

Inscreva-se e receba treinamento

Mantenha-se atualizado com alertas de empresa e outras novidades

Até as aplicações empresariais tão complexas como o ERP estão agora a servir os utilizadores com dispositivos móveis. De acordo com o artigo da ITProportal sobre o ERP em 2022, “Com o ERP móvel, os utilizadores têm a conveniência de aceder ao seu ERP através do seu dispositivo móvel, com a mesma funcionalidade do seu desktop.”

Uma Força de Trabalho BYOD

Os funcionários, especialmente os que trabalham em um ambiente BYOD (traga o seu próprio dispositivo), querem escolher dispositivos nos quais confiam e são fáceis de usar. Eles veem isso como algo crítico para a produtividade e satisfação no trabalho, uma vez que usar qualquer dispositivo que escolham traz flexibilidade e autonomia. Uma pesquisa global realizada pela Gartner com mais de 10 mil trabalhadores descobriu que 55% dos entrevistados estão usando smartphones ou dispositivos portáteis de propriedade pessoal para o seu trabalho, pelo menos uma parte do tempo. Isso inclui desktops e computadores portáteis Mac, Windows e Linux; smartphones Android e Apple; tablets e phablets — e muito mais.

Como é a Diversidade de Dispositivos de Suporte de TI?

Quando um funcionário tem um problema com o seu dispositivo pessoal ou um aplicativo a funcionar nele, precisa do mesmo nível de suporte que o TI/help desk fornece para os dispositivos gerenciados pela empresa. Isto coloca um novo fardo de suporte no TI. A maioria das equipes de TI tem uma ferramenta de suporte remoto que permite acesso a computadores gerenciados, mas que não consegue tratar todas as instâncias BYOD remotas em uso hoje.

Para suportar com sucesso as necessidades BYOD dos trabalhadores remotos, os departamentos de TI progressivos mudaram para capacidades em tempo real para suportar qualquer dispositivo (gerido e não gerido) em caso de dificuldade técnica. A forma mais rápida de atingirem esta capacidade é através da implementação de uma solução de suporte assistido.

O que é o Suporte Assistido?

O suporte assistido é uma forma avançada de suporte sob demanda. Permite à TI aceder remotamente a qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel enquanto o utilizador estiver presente sem qualquer instalação prévia. Isto significa que os técnicos podem suportar qualquer utilizador final no seu trabalho ou dispositivo pessoal (incluindo dispositivos Windows, Mac, iOS e Android), no momento em que necessitem de ajuda. Com suporte assistido, os técnicos simplesmente assumem o controlo do dispositivo do utilizador final para solucionar problemas — tal como o faria pessoalmente.

Combinação de MDM com Suporte Assistido

Mesmo antes da pandemia, os departamentos de TI testemunharam o pico na utilização dos dispositivos móveis dos colaboradores e responderam através da implementação de soluções MDM (gestão de dispositivos móveis). De acordo com o Wireless Watchdogs, as soluções MDM podem controlar o acesso remoto a dados altamente sensíveis, fornecer autenticação do utilizador e até oferecer a eliminação remota de dados dos dispositivos caso estes se tornem perdidos ou roubados. Além disso, o MDM pode ser utilizado para garantir que os dispositivos estão atualizados em correções de software que possam corrigir vulnerabilidades de segurança conhecidas.

Para utilizar uma solução MDM, o TI implementa um agente em cada dispositivo gerido pela empresa na rede empresarial. Esses agentes comunicam dados de cada dispositivo e os protocolos estabelecidos obrigam ações específicas sempre que um dispositivo apresente sinais de ser uma potencial ameaça à segurança.

No entanto, a MDM por si só não consegue suportar todos os dispositivos BYOD em uso hoje em dia. Especialmente quando se considera que as estimativas dão um intervalo de 1.7 a 2.3 dispositivos em uso por cada funcionário remoto que utiliza o seu próprio dispositivo para o trabalho. Como resultado, muitas empresas estão a adicionar suporte à sua solução de MDM existente através de uma simples integração. O suporte assistido Splashtop proporciona uma fácil integração em vários MDM e soluções de segurança.

O Suporte Assistido Aumenta o ROI do MDM

A Samsung estima que o MDM on-premise custa a uma empresa 12.000 dólares por ano, em média, para suportar 100 utilizadores. Mesmo que uma organização utilize MDM baseado na nuvem, continuará a pagar mais $10.000 por 100 utilizadores (5.000 dólares para MDM básico). Por isso, faz todo o sentido do ROI adicionar suporte assistido a uma fração desse custo. Com o Splashtop SOS você pode suportar utilizadores ilimitados com meros $199 por licença de técnico.

O Splashtop SOS também permite a gestão de técnicos frequentados, múltiplas sessões simultâneas, marca personalizada e integrações de ticketing/ITSM. Os líderes das TI já investiram muito orçamento para permitir o trabalho remoto. A capacidade de suportar todos os dispositivos que os colaboradores usam (sem limite de volume do dispositivo) é uma escolha óbvia.

Usar o suporte supervisionado Splashtop é fácil

Tanto os departamentos de TI como os funcionários adotaram o suporte assistido da Splashtop devido à sua simplicidade. Um empregado simplesmente gera um código de sessão único de 9 dígitos e depois envia esse código para a equipe de suporte. O técnico pode usar o código para se conectar ao dispositivo do empregado, assumindo instantaneamente o controle. Uma vez controlados, podem transferir arquivos, imprimir remotamente, conversar, compartilhar telas e muito mais. De telefones pessoais a desktops da empresa, o suporte assistido torna mais fácil para as equipes de TI gerirem com segurança os dispositivos de funcionários.

Procura uma forma simples e segura de gerir a diversidade de dispositivos da sua organização? Experimente o Splashtop SOS hoje!

Teste gratuito