Como o Trabalho Híbrido Pode Reduzir o Stress dos Funcionários e Apoio Informático

A primeira quarta-feira de novembro foi apelidada de “Dia Nacional de Conscientização sobre o Estresse”. Ela tem como objetivo identificar e reduzir os fatores de estresse na sua vida. O dia foi estabelecido em 1998 pela Associação Internacional de Controle de Stress (ISMA) para ajudar a fornecer informações sobre o estresse e estratégias sobre como lidar com isso para empresas e indivíduos.

É justo dizer que os últimos anos têm sido incrivelmente stressantes para os trabalhadores (humanos) de todo o mundo. De acordo com Gallup's State of the Global Workplace 2021, o stress diário dos trabalhadores atingiu um valor recorde, aumentando de 38% em 2019 para 43% em 2020.

Numa sondagem realizada em Outubro de 2021 no LinkedIn, Splashtop perguntou aos seus seguidores se achavam que o trabalho híbrido, no geral, tinha tido um impacto positivo no bem-estar mental da população. Um retumbante 88% dos inquiridos disse que sim, os benefícios foram positivos.

De acordo com Alex Draaijer, Gerente Geral da Splashtop EMEA, “o Dia Nacional de Conscientização do Stress traz uma oportunidade para as empresas considerarem como as mudanças nas formas de trabalho - remotas, híbridas e baseadas em escritórios - estão afetando o bem-estar dos funcionários. A mudança generalizada para o trabalho remoto nos últimos 18 meses mudou fundamentalmente a experiência dos funcionários, pois os trabalhadores foram forçados a se adaptar para serem produtivos em casa. Com as empresas agora se voltando para formas híbridas de trabalho, devemos considerar o que pode ser feito para melhorar a felicidade dos funcionários e os níveis de estresse”.

Trabalho Híbrido = Funcionários e Suporte de TI Mais Felizes

Não há volta a dar. Os empregados querem trabalho híbrido e flexível. De acordo com um estudo da Microsoft, 73% dos empregados querem opções remotas flexíveis para se manterem pós-pandémicos.

Os ambientes de trabalho híbridos apoiam os trabalhadores, ajudando a melhorar a produtividade, reduzindo os tempos de deslocação e melhorando o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Os resultados destes benefícios acabarão por ver as recompensas de uma força de trabalho mais feliz no novo ano e para além dele.

De facto, a recente pesquisa Splashtop mostrou que dois quintos (42%) dos líderes de TI no Reino Unido gostam mais do seu trabalho e experimentam menos stress com tecnologias flexíveis no local. Mais de um terço acredita que estas tecnologias aumentam a confiança dos utilizadores e colegas como decisores.

Ter estruturas claras e a tecnologia certa para permitir o trabalho híbrido contribui para o bem-estar da equipe, reduz o estresse e aumenta a confiança - garantindo, ao mesmo tempo, que as empresas estejam preparadas caso as condições da COVID-19 piorem. E, com o tempo, o ambiente de trabalho híbrido não fará mais distinção entre trabalhadores remotos e internos — será simplesmente um trabalho regular.

Benefícios das Soluções de Acesso Remoto e Suporte Remoto

O software de acesso remoto fornece a capacidade de controlar qualquer computador remotamente. Os utilizadores instalam o software remoto nos seus computadores de escritório e ligam-se remotamente em casa usando os seus computadores portáteis. Os utilizadores têm acesso a todo o software e ficheiros como se estivessem sentados em frente ao seu computador no escritório.

Como trabalhador - remoto, híbrido ou no escritório - há poucas coisas mais frustrantes do que ter problemas tecnológicos. E, para os profissionais de suporte informático, os utilizadores finais têm grandes expectativas para ti e para a tua equipa. Espera-se que resolvas rapidamente os pedidos de suporte para evitar uma acumulação de bilhetes de suporte abertos. Os teus utilizadores esperam respostas rápidas aos seus pedidos e esperam que lhes forneças um serviço de alta qualidade que os deixe completamente satisfeitos.

As soluções de acesso e suporte remotos levam à redução do estresse para os funcionários e a um help desk mais feliz.

As forças de trabalho híbridas usam soluções de acesso e suporte remoto:

Acessar remotamente PCs de trabalho, MACs e hardware conectado, como armazenamento estendido, a partir de um laptop ou dispositivo móvel. Acessar aplicativos corporativos que não podem ser instalados localmente, como relatórios, edição de vídeo, cobrança e faturamento, ERP e CAD. Acessar dados confidenciais do cliente ou do paciente. Permitir que o TI ofereça suporte a computadores e dispositivos móveis remotamente para solucionar, diagnosticar e corrigir problemas. Garantir a continuidade dos negócios. Melhorar a segurança, o desempenho e a escalabilidade em comparação com a VPN

Splashtop Enterprise combina o melhor em acesso remoto para empregados com o melhor em suporte remoto.