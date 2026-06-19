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An iPad being used to access a remote desktop computer by using Splashtop.

Como Funciona o Desktop Remoto?

Splashtop Team
2 min de leitura
Atualizado
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Aqui está um olhar de dentro sobre como o software de desktop remoto permite controlar um computador a partir de outro dispositivo, e porque a Splashtop é a melhor solução.

O seu computador desktop é normalmente o recurso de computação mais poderoso. A sua área de trabalho aloja todos os arquivos e pode executar as aplicações que você precisa utilizar. No entanto, você nem sempre pode levar o área de trabalho junto e normalmente se limita a usá-lo no escritório.

Felizmente, o software de desktop remoto elimina esta barreira dando a flexibilidade de usar o seu desktop mesmo quando você não está no escritório.

Como Funciona o Desktop Remoto?

Software de ambiente de trabalho remoto funciona ao utilizar a internet para permitir que use outro dispositivo para aceder ao seu computador remotamente. Usando uma app 'cliente' no seu dispositivo local e uma app 'agente' no seu computador de secretária, pode iniciar uma ligação de ambiente de trabalho remoto a qualquer momento e de qualquer lugar para controlar remotamente o seu ambiente de trabalho como se estivesse a usá-lo pessoalmente.

Como funciona uma ferramenta de desktop remota como a Splashtop

O Splashtop é uma aplicação de ambiente de trabalho remoto que permite aos utilizadores aceder remotamente aos seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Com um processo simplificado de configuração do ambiente de trabalho remoto, o Splashtop facilita o início do acesso a dispositivos a partir de qualquer lugar.

Quando tudo estiver configurado, pode utilizar a aplicação Splashtop no seu dispositivo para selecionar o computador remoto a que pretende aceder e ligar-se remotamente a partir de qualquer lugar

Durante uma conexão de área de trabalho remota, a Splashtop funciona mostrando a tela do computador remoto em tempo real. Você pode então usar o seu dispositivo, teclado e mouse locais para controlar o ambiente de trabalho remoto.

A interface rápida, intuitiva e fácil de usar torna a execução de qualquer tarefa e o trabalho remoto muito fácil. Você será capaz de acessar os arquivos em seu desktop remoto e executar qualquer aplicativo nele.

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Quer ver o software de desktop remoto Splashtop em ação para si? Comece já com uma versão experimental gratuita (sem cartão de crédito ou compromisso necessário). A Splashtop é a solução de desktop remoto ideal porque é altamente segura, com capacidade de resposta, é fornecida com as principais funcionalidades e proporciona-lhe o melhor valor.

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