Aqui está um olhar de dentro sobre como o software de desktop remoto permite controlar um computador a partir de outro dispositivo, e porque a Splashtop é a melhor solução.

O seu computador desktop é normalmente o recurso de computação mais poderoso. A sua área de trabalho aloja todos os arquivos e pode executar as aplicações que você precisa utilizar. No entanto, você nem sempre pode levar o área de trabalho junto e normalmente se limita a usá-lo no escritório.

Felizmente, o software de desktop remoto elimina esta barreira dando a flexibilidade de usar o seu desktop mesmo quando você não está no escritório.

Como Funciona o desktop remoto?

O software de desktop remoto funciona usando a Internet para lhe permitir utilizar outro dispositivo para acessar remotamente ao seu computador. Utilizando uma aplicação 'cliente' no seu dispositivo local, e um app 'agente' no seu computador desktop, você pode iniciar uma conexão de desktop remota a qualquer momento e a partir de qualquer lugar, para controlar remotamente sua área de trabalho como se a estivesse lá pessoalmente.

Como funciona uma ferramenta de desktop remota como a Splashtop

A Splashtop é uma aplicação desktop remota que permite aos usuários acessar remotamente aos seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook.

Assim que estiver configurado, você pode utilizar a aplicação Splashtop no seu dispositivo para selecionar o computador remoto ao qual pretende acessar para se conectar remotamente a partir de qualquer lugar

Durante uma conexão de área de trabalho remota, a Splashtop funciona mostrando a tela do computador remoto em tempo real. Você pode então usar o seu dispositivo, teclado e mouse locais para controlar o ambiente de trabalho remoto.

A interface rápida, intuitiva e fácil de usar faz com que a execução de qualquer tarefa e o trabalho sejam fáceis. Você poderá acessar arquivos na sua área de trabalho remota e executar qualquer aplicação nela.

