Aqui está um olhar de dentro sobre como o software de desktop remoto permite controlar um computador a partir de outro dispositivo, e porque a Splashtop é a melhor solução.
O seu computador desktop é normalmente o recurso de computação mais poderoso. A sua área de trabalho aloja todos os arquivos e pode executar as aplicações que você precisa utilizar. No entanto, você nem sempre pode levar o área de trabalho junto e normalmente se limita a usá-lo no escritório.
Felizmente, o software de desktop remoto elimina esta barreira dando a flexibilidade de usar o seu desktop mesmo quando você não está no escritório.
Como Funciona o Desktop Remoto?
Software de ambiente de trabalho remoto funciona ao utilizar a internet para permitir que use outro dispositivo para aceder ao seu computador remotamente. Usando uma app 'cliente' no seu dispositivo local e uma app 'agente' no seu computador de secretária, pode iniciar uma ligação de ambiente de trabalho remoto a qualquer momento e de qualquer lugar para controlar remotamente o seu ambiente de trabalho como se estivesse a usá-lo pessoalmente.
Como funciona uma ferramenta de desktop remota como a Splashtop
O Splashtop é uma aplicação de ambiente de trabalho remoto que permite aos utilizadores aceder remotamente aos seus computadores Windows, Mac e Linux a partir de qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook. Com um processo simplificado de configuração do ambiente de trabalho remoto, o Splashtop facilita o início do acesso a dispositivos a partir de qualquer lugar.
Quando tudo estiver configurado, pode utilizar a aplicação Splashtop no seu dispositivo para selecionar o computador remoto a que pretende aceder e ligar-se remotamente a partir de qualquer lugar
Durante uma conexão de área de trabalho remota, a Splashtop funciona mostrando a tela do computador remoto em tempo real. Você pode então usar o seu dispositivo, teclado e mouse locais para controlar o ambiente de trabalho remoto.
A interface rápida, intuitiva e fácil de usar torna a execução de qualquer tarefa e o trabalho remoto muito fácil. Você será capaz de acessar os arquivos em seu desktop remoto e executar qualquer aplicativo nele.
Experimente a Splashtop gratuitamente
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