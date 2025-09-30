Prevenção do Coronavírus em Hong Kong — Transforme a sua casa em seu escritório

*Agora que a situação do coronavírus melhorou em Hong Kong, o programa de teste de 60 dias terminou e os novos testes serão7 dias.
Utilize software de acesso remoto para trabalhar a partir de casa e manter-se produtivo. A Splashtop está a oferecer 60 dias de Splashtop Remote Access gratuitamente a pessoas em Hong Kong.
Este artigo baseia-se num artigo publicado pela 18hall escrito em Chinês que pode ser encontrado aqui.
O Coronavírus continua se espalhando, e grandes organizações incentivaram o trabalho em casa para lidar com a epidemia e evitar que seus funcionários fossem infectados. No entanto, muitas pessoas não estão sendo tão produtivas trabalhando em casa!
Em resposta a isso, Mark Lee, CEO da Splashtop, está oferecendo o software de desktop remoto da Splashtop gratuitamente por 60 dias para ajudar as empresas em áreas severamente afetadas a superar as dificuldades, incluindo Hong Kong. A Splashtop está ajudando as pessoas de Hong Kong a trabalhar com segurança em casa, trabalhar com eficiência e trabalhar juntas para combater a epidemia!
O Splashtop Remote Access está disponível gratuitamente para as pessoas em Hong Kong durante 60 dias para ajudar a incentivar as empresas a implementar políticas de trabalho a partir de casa para reduzir a propagação de vírus na comunidade.
Três benefícios ao usar a Splashtop para trabalhar em casa
Se você não pode trabalhar em casa como se estivesse trabalhando no escritório, então sua produtividade é muito reduzida. O software de acesso remoto, como o Splashtop Remote Access, permite-te trabalhar como se estivesses sentado em frente ao teu computador de trabalho.
Nós temos aqui três grandes vantagens de se usar o acesso remoto da Splashtop para trabalhar em casa:
1 — Acesso remoto totalmente ilimitado aos seus computadores de trabalho
O maior problema com o trabalho em casa, também conhecido como home office, é a incapacidade de usar o seu computador de trabalho e os documentos nele armazenados, fazendo com que seja impossível manter certos fluxos de trabalho. Além disso, a maioria das ferramentas de software de desktop remoto sofrem com problemas como desconexões frequentes, má qualidade de conexão, etc.
Problemas de conexão podem acabar desperdiçando muito tempo.
O Splashtop Remote Access resolve os problemas acima referidos, especialmente quando se trata de ligações remotas. Conexões rápidas apresentam a tela e o áudio do computador remoto em alta definição de qualidade. Você vai se sentir como se estivesse sentado em seu escritório trabalhando no computador pessoalmente! Com a Splashtop, podes utilizar o teu computador de trabalho a partir de qualquer dispositivo, em qualquer altura e a partir de qualquer lugar.
2 — Acesso disponível em qualquer dispositivo, incluindo smartphones e tablets
Na era digital, os nossos dispositivos móveis são cada vez mais utilizados. Se você pode usar um dispositivo móvel para controlar seu computador de trabalho, então você será mais eficiente! O Splashtop Remote Access é uma plataforma única que suporta os sistemas operativos mais utilizados e é completamente multiplataforma!
Você pode usar seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook para acessar seus computadores Windows e Mac. Qualquer um desses dispositivos pode controlar remotamente o seu computador, o que é extremamente conveniente! Em particular, grandes organizações utilizam dispositivos móveis como a principal ferramenta no trabalho diário. Os funcionários podem usar seus próprios dispositivos para controlar seus computadores de trabalho em casa ou durante viagens a trabalho.
3 — Transferência de ficheiros rápida e fácil de usar
O problema mais comum encontrado pelos trabalhadores remotos é que eles dependem de e-mail ou ferramentas de terceiros para transferir arquivos uns para os outros. Arquivos grandes podem ser difíceis de transferir e usar ferramentas de terceiros pode ser um risco de segurança. O Splashtop Remote Access resolve estes problemas. Os utilizadores podem simplesmente transferir ficheiros entre computadores enquanto utilizam o Splashtop Remote Access. Transferir ficheiros através da Splashtop é fácil de fazer, seguro e poupa muito tempo!
Acesso remoto simples e acessível
É difícil começar a utilizar o Splashtop Remote Access? N�ão! Os residentes de Hong Kong podem simplesmente se inscrever para um teste gratuito para obter 60 dias de graça. As principais caraterísticas da Splashtop incluem:
Controle e acesso remoto ilimitado
Conexão remota com dispositivos Windows e Mac
Conexão remota usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook
Vários recursos de segurança, incluindo criptografia AES de 256 bits e autenticação em dois fatores
Transferência de arquivos
Impressão remota
Suporte a vários monitores
Compartilhamento de tela
Gravação de sessão
E muito mais!
60 dias de acesso remoto gratuito para moradores de Hong Kong
Como Hong Kong e a região Ásia-Pacífico estão passando por muitas dificuldades, a Splashtop quer ajudar no combate à epidemia! Atualmente, pessoas do interior da China, Hong Kong, Macau e Taiwan podem fazer uso de 60 dias de acesso remoto gratuito!
Mantenha-se produtivo enquanto trabalha a partir de casa! As pessoas em Hong Kong podem iniciar uma avaliação gratuita da Splashtop Remote Access para obterem 60 dias de acesso remoto gratuito.
Tenha 60 dias livres Não vive em Hong Kong? A Splashtop está oferecendo licenças de volume de acesso remoto com desconto para equipes inteiras para permitir o trabalho em casa.