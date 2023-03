Prevenção do Coronavírus em Hong Kong — Transforme a sua casa em seu escritório

*Agora que a situação do coronavírus melhorou em Hong Kong, o programa de teste de 60 dias terminou e os novos testes serão 14 dias.

Use um software de acesso remoto para trabalhar em casa e permanecer produtivo. A Splashtop oferece 60 dias do Splashtop Business Access gratuitamente para as pessoas de Hong Kong.

Este artigo baseia-se num artigo publicado pela 18hall escrito em Chinês que pode ser encontrado aqui.

O Coronavírus continua se espalhando, e grandes organizações incentivaram o trabalho em casa para lidar com a epidemia e evitar que seus funcionários fossem infectados. No entanto, muitas pessoas não estão sendo tão produtivas trabalhando em casa!

Em resposta a isso, Mark Lee, CEO da Splashtop, está oferecendo gratuitamente o software de desktop remoto da Splashtop por 60 dias para ajudar as empresas em áreas gravemente afetadas a superar tais dificuldades, incluindo as empresas de Hong Kong. A Splashtop está ajudando as pessoas de Hong Kong a trabalhar sem sair da segurança de suas casas, trabalhando de forma eficiente para combater essa epidemia!

O Splashtop Business Access está disponível gratuitamente para os moradores de Hong Kong por 60 dias, queremos ajudar as empresas a implementar o home office visando reduzir a propagação do vírus na comunidade.

Três benefícios ao usar a Splashtop para trabalhar em casa

Se não pudes trabalhar em casa como se estivesses a trabalhar no escritório, a tua produtividade é muito reduzida. O software de acesso remoto como o Splashtop Business Access permite-lhe trabalhar como se estivesses sentados em frente ao teu computador de trabalho.

Nós temos aqui três grandes vantagens de se usar o acesso remoto da Splashtop para trabalhar em casa:

1 — Acesso remoto totalmente ilimitado aos seus computadores de trabalho

O maior problema com o trabalho em casa, também conhecido como home office, é a incapacidade de usar o seu computador de trabalho e os documentos nele armazenados, fazendo com que seja impossível manter certos fluxos de trabalho. Além disso, a maioria das ferramentas de software de desktop remoto sofrem com problemas como desconexões frequentes, má qualidade de conexão, etc.

Problemas de conexão podem acabar desperdiçando muito tempo.

O Splashtop Business Access resolve os problemas citados acima, especialmente quando a questão é a conexão em si. Conexões rápidas replicam a tela e o áudio do computador remoto em alta definição. Você vai se sentir como se estivesse sentado no seu próprio escritório trabalhando no seu próprio computador! Com a Splashtop, você pode usar seu computador de trabalho em qualquer dispositivo, a qualquer momento, em qualquer lugar.

2 — Acesso disponível em qualquer dispositivo, incluindo smartphones e tablets

Na era digital, nossos dispositivos móveis estão em uma alta cada vez maior. Se você conseguir usar seu dispositivo móvel para controlar o seu computador de trabalho, sem dúvidas você será mais eficiente! O Splashtop Business Access é uma plataforma única que suporta os sistemas operacionais mais utilizados do mundo e é completamente multiplataformas!

Você pode usar seus dispositivos Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook para acessar seus computadores Windows e Mac. Qualquer um desses dispositivos pode controlar remotamente o seu computador, o que é extremamente conveniente! Em particular, grandes organizações utilizam dispositivos móveis como a principal ferramenta no trabalho diário. Os funcionários podem usar seus próprios dispositivos para controlar seus computadores de trabalho em casa ou durante viagens a trabalho.

3 — Transferência de ficheiros rápida e fácil de usar

O problema mais comum encontrado por trabalhadores remotos é que eles dependem de ferramentas de e-mail ou de terceiros para transferir arquivos um para o outro. Arquivos grandes podem ser bem difíceis de se transferir e usar ferramentas de terceiros pode ser um grande risco de segurança. O Splashtop Business Access resolve esses dois pontos problemáticos. Os usuários podem simplesmente transferir arquivos entre seus computadores enquanto usam o Splashtop Business Access. Transferir seus arquivos via Splashtop é fácil, seguro e irá economizar muito tempo da sua equipe!

Acesso remoto simples e acessível

É difícil começar a usar o Splashtop Business Access? Não! Os moradores de Hong Kong podem simplesmente começar a usar a nossa avaliação gratuita e desfrutar dela durante 60 dias. Os principais recursos dos produtos Splashtop incluem:

Controle e acesso remoto ilimitado

Conexão remota com dispositivos Windows e Mac

Conexão remota usando qualquer dispositivo Windows, Mac, iOS, Android ou Chromebook

Vários recursos de segurança, incluindo criptografia AES de 256 bits e autenticação em dois fatores

Transferência de arquivos

Impressão remota

Suporte a vários monitores

Compartilhamento de tela

Gravação de sessão

E muito mais!

60 dias de acesso remoto gratuito para moradores de Hong Kong

Como Hong Kong e a região Ásia-Pacífico estão passando por muitas dificuldades, a Splashtop quer ajudar no combate à epidemia! Atualmente, pessoas do interior da China, Hong Kong, Macau e Taiwan podem fazer uso de 60 dias de acesso remoto gratuito!

Não perca a sua produtividade trabalhando em casa! Moradores de Hong Kong podem iniciar uma avaliação gratuita do Splashtop Business Access para obter 60 dias de acesso remoto gratuito.

Não viver em Hong Kong? O Splashtop está a oferecer licenças de volume de acesso remoto com desconto para equipes inteiras para permitir o trabalho a partir de casa.