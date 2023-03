A Splashtop deseja boas festas

Boas Festas & Que Ano Já Passou

Em 2019 introduzimos novas funcionalidades e integrações emocionantes nas nossas ferramentas de acesso remoto, expandimos a nossa equipa, concentrámo-nos no serviço de topo e continuámos o nosso rápido ritmo de crescimento. Obrigado por fazeres parte disto!

Mais recursos do que podemos contar

Este ano entregámos centenas de novas funcionalidades às nossas soluções de acesso remoto. Os favoritos dos clientes incluem transferência de ficheiros por arrastar e largar, gravação de sessão, transferência de ficheiros mais rápida, suporte para Linux, aplicação Android totalmente redesenhada, integrações com ServiceNow, Freshdesk, Zendesk e muito mais. Também lançámos uma nova edição no local do Splashtop Enterprise Remote Support.

Top Novas Características de 2019

Serviço e apoio de nível superior

Em 2019 adicionámos uma nova equipa de sucesso de clientes, focada no sucesso dos nossos clientes e clientes. Expandimos a nossa equipa de suporte na nossa sede nos EUA e internacionalmente para que possamos oferecer tempos de resposta mais rápidos sem custos de suporte. Adicionámos representantes de conta dedicados para fornecer um serviço personalizado aos nossos maiores subscritores. E nós redesenhámos e actualizámos o nosso site de suporte.

Site de Suporte do Business

Crescimento e expansão

Em todos os aspectos, tem sido um grande ano. A nossa equipa quase duplicou de tamanho neste último ano. Atingimos um novo marco de 600 milhões de sessões de acesso remoto. Patrocinámos 3x os eventos e feiras de negócios. E agora estamos a cobrir mais países e mais línguas do que nunca!

Mais em 2020

Temos grandes planos para o grande 2020. Estamos a trabalhar em novas funcionalidades e melhoramentos que muitos de vocês pediram, incluindo um para muitos e um novo painel de controlo no Remote Support Premium, um single sign-on, suporte adicional à plataforma Linux, e mais integrações. Também vamos continuar rapidamente o nosso crescimento global, começando pela região EMEA.

Ajuda a espalhar a palavra

Ficaríamos muito gratos se pudesses demorar alguns minutos a recomendar o Splashtop aos teus amigos e colegas. E com o Programa de Indicações Splashtop podes ser recompensado por isso. Quando as tuas referências se inscrevem, recebem um bónus de 30 dias adicionado ao primeiro ano da sua nova subscrição. E recebes um cartão de oferta da Amazon por cada referência qualificativa. Clica para saberes mais e começares.

Programa de Referência Splashtop

Mais uma vez obrigado por teres feito parte do nosso sucesso em 2019. Desejamos-te o mais feliz dos feriados e tudo de bom para um incrível 2020!