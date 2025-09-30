Revisão da Semana em Destaque:

Comentário em destaque da Semana:
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5 estrelas por Damostat
Numa palavra, FANTÁSTICO
Se não tiveres esta aplicação, estás a perder. Sempre quis uma máquina Windows 7 ou Mac portátil em seu iPad? Fácil, basta usar esta aplicação. Já queria jogar jogos muito bem classificados sem ter de deixar o conforto da tua cama? Fácil, basta usar esta aplicação. E uma aplicação de desenho decente, algo com que esboçar em viagem? USE ESTA APLICAÇÃO. Não consigo enfatizar o suficiente.