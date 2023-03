Rápido e sem atrito: Pequenas e Médias Empresas Ganham com Acesso e Suporte Remotos

O ano 2020 - e todos os seus desafios iniciaram a corrida para o trabalho híbrido. Agora, mais pessoas estão a trabalhar a partir de locais remotos do que nunca. O estudo PEW 2020 dos adultos americanos "Como o Coronavirus mudou - e não mudou - a forma como os americanos trabalham" descobriu que apenas 20% dos americanos trabalhavam em casa antes do Coronavirus e 57% querem trabalhar em casa depois do surto do Coronavirus terminar. À luz disto, muitas pequenas e médias empresas sabem que têm de agir rapidamente para manter os trabalhadores híbridos em desempenho, produtivos, seguros e apoiados.

Qual é a maneira mais fácil de participar do desafio do trabalho híbrido e receber a bandeira quadriculada? Use uma solução de suporte e acesso remoto simples e segura. Comprar e usar uma solução deve ser rápido e sem atrito, quando você souber do que precisa.

Aqui estão os fundamentos... e alguns extras a serem considerados:

O teu motor deve funcionar com peças vitais

Nada é mais rápido e sem atrito do que um carro com as que tem tudo sob o capô. No mundo do trabalho remoto, isso significa dar ao seu pessoal acesso remoto e suporte remoto. Afinal, quando seu pessoal trabalha remotamente, o TI precisa fornecer os dois de qualquer maneira. Você simplifica o fluxo de trabalho do suporte técnico com suporte remoto sob demanda e permite que os funcionários trabalhem em casa sem comprometer o uso do acesso remoto de alto desempenho.

Por que as pequenas e médias empresas aumentariam a complexidade adquirindo e executando o acesso remoto separadamente do suporte remoto? Isso seria como fazer dois pit stops — um para problemas de motor e um para troca de pneus.

Todos os dispositivos são bem-vindos

Será que Dominic Toretto diria a um corredor de rua com um carro incrível que ele não pode competir? É claro que não — e a sua equipe de TI também não deveria. Uma solução de acesso e suporte remoto sem atrito não impõe limites aos tipos de dispositivos, tornando a política de BYOD (Bring Your Own Device) ainda mais eficaz. Isso permite que seu pessoal use os dispositivos que quiserem, sem arriscar a segurança ou o desempenho.

Suporte para qualquer dispositivo? Exatamente. Os líderes desta corrida se referem a isso como “suporte assistido”. Usando o suporte assistido, sua equipe de TI é a melhor equipe de pit: eles podem consertar um dispositivo quebrado de qualquer local. De repente, você pode oferecer suporte a qualquer usuário final em seus dispositivos profissionais ou pessoais, incluindo dispositivos Windows, Mac, iOS e Android, no momento em que ele precisar de ajuda. As equipes de suporte técnico simplesmente assumem o controle do dispositivo do usuário final para solucionar problemas, assim como fariam pessoalmente.

Extras de alto desempenho se encaixam dentro o capô

Muitas soluções de acesso remoto quebram sob a pressão de estações de trabalho de alto desempenho e aplicativos especiais, como os softwares usados nos setores de mídia e entretenimento. Sua experiência de usuário final deve ser de alto desempenho, mesmo quando você aumenta a sua potência com 120 GB de RAM ou placas gráficas como a Quadro RTX 8000. Sem mencionar outras belezas, como softwares da Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo e muito mais.

Antes de comprar o seu possante de acesso remoto, certifique-se de que usuários e sistemas geograficamente dispersos tenham um desempenho alto em distâncias tremendas. As pequenas e médias empresas não podem pagar por uma solução que quebra ou fica sem gasolina quando vai atravessar o país.

Segurança melhor que uma gaiola de capotagem

Pela sua própria natureza, o acesso remoto é muito mais seguro que uma VPN, porque os teus empregados não podem agarrar o que está "debaixo do capô" e vendê-lo para peças no mercado negro. Nem os gangs hackers nefastos podem. No mínimo, uma solução ideal de acesso remoto e suporte deve oferecer 2FA, TLS 1.2 com encriptação AES 256-bit. Também deve cumprir padrões de conformidade como o SOC 2, ter integração single sign-on, controlo de privilégios granular, e permissão de acesso em grupo.

Nós vamos tocar a nossa própria buzina aqui, porque a Splashtop fornece tudo isso e muito mais. Nós até formamos nosso próprio Conselho Consultivo de Segurança porque acreditamos que a segurança é algo que nunca é “feito”. Na Splashtop, priorizamos a segurança turbo em cada etapa do caminho.

Faça um test drive antes de se comprometer

Uma experiência de utilizador sem fricções começa no momento em que queres avaliar uma solução de acesso e suporte remoto. Deves ser autorizado pelo teu vendedor a dar uma volta. Lê e pede detalhes sobre a experiência do utilizador desde o início, incluindo o quão simples e rápido é experimentar, até à aquisição efectiva da licença.

Você também deve ser capaz de modificar qualquer coisa sem problemas. Na Splashtop, por exemplo, quando você precisar adicionar 'passageiros' ao seu 'veículo', basta clicar em “adicionar usuários” e as alterações são feitas instantaneamente.

Um safety car para gerenciar todos os dispositivos

Uma solução de acesso remoto deverá permitir-te gerir e agendar simultaneamente actualizações para todos os teus dispositivos geridos. Além disso, deves ser capaz de seleccionar a hora e a data para o fazer. Temos a linha de pequenas e médias empresas que gerem a maior parte da sua infra-estrutura de TI com esta conveniente funcionalidade Splashtop.

A Splashtop reconhece que cada equipe tem o seu próprio estilo e pode querer modificar os recursos padrão. Portanto, fornecemos alertas configuráveis. Agora, você pode decidir a configuração ideal para seus alertas sobre o status do dispositivo, instalação de software, uso de memória, logs de eventos do Windows e muito mais.

Pegue o volante hoje — é grátis!

Começa agora com um teste grátis para experimentares por ti mesmo porque é que os pequenos e médios negócios e os analistas da indústria estão a delirar sobre o Splashtop. Não é necessário cartão de crédito ou compromisso e a inscrição demora apenas alguns minutos.

Comece a usar a Splashtop agora mesmo!

Para os IT/Help Desks que procuram suportar qualquer dispositivo com suporte remoto:

Experimenta Splashtop SOS

Para uma solução de suporte remoto de TI e acesso remoto para funcionários abrangente

Marca uma demonstração de Splashtop Enterprise