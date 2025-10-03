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Executive reading information about Splashtop Business Access Pro on a laptop

Splashtop Business Access Pro e Solo — Perguntas frequentes dos usuários do Business Access

Splashtop Team
3 min de leitura
Atualizado
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A partir de 2025, o Splashtop Business Access passou a chamar-se Splashtop Remote Access.

Este post possui informações e perguntas frequentes de pessoas que assinaram o Splashtop Business Access (ou iniciaram a sua avaliação gratuita) antes de 20 de agosto de 2018.

O que nós estamos anunciando

Hoje, a Splashtop anuncia o Splashtop Business Access Solo e o Splashtop Business Access Pro. Estas novas edições substituem o anterior produto Splashtop Business Access. (Atualização: desde então, lançámos outro nível do Splashtop Business Access, denominado Splashtop Business Access Performance)

Como isso afeta os assinantes do Splashtop Business Access?

Se você assinou o Splashtop Business Access antes de 20 de agosto de 2018, você tem algumas escolhas:

Atualizar para o Business Access Pro

Clique no link Pro no teu painel my.splashtop ou clique aqui para começar. Podes experimentar os recursos do Pro gratuitamente por 7 dias. Também podes usar o link nessa página para atualizar a tua subscrição do Business Access existente para o Pro a um preço proporcional que te dá crédito total para a tua subscrição atual. Se chegas a essa página e vires uma mensagem que diz para contactar o Sales, significa que tens uma geração mais antiga de Business Access que exige alguns passos extra no nosso upgrade lateral para Pro. Nesse caso, basta seguir as instruções para nos contactar e teremos todo o gosto em ajudar.

Você terá novos recursos, incluindo:

  • Suporte para vários monitores (veja vários monitores de um computador remoto em uma ou várias telas locais)

  • Chat fora de sessão de acesso remoto

  • Compartilhamento de área de trabalho (para compartilhar a sua área de trabalho do Windows usando um link da web)

  • Quaisquer novos recursos adicionados à edição Pro durante o período de assinatura

Caso você esteja considerando atualizar do Business Access antigo para o Pro:

  • Você pode iniciar sessões de acesso remoto usando um dispositivo por vez (por licença de usuário). Você pode usar o controle remoto em quantos computadores quiser (até 10 por licença de usuário), desde que em apenas um único dispositivo. Se você comprar uma assinatura de 3 usuários, poderá iniciar sessões de até 3 dispositivos ao mesmo tempo.

  • O Business Access Pro não suporta acesso remoto a sessões de RDP. Este recurso destina-se principalmente ao suporte remoto e está disponível no Splashtop Remote Support.

  • A atualização é irreversível. Certifique-se de entender os novos preços e as restrições acima antes de atualizar.

Continuar com a sua versão antiga

Você pode continuar com a sua assinatura atual do Splashtop Business Access e seu conjunto de recursos e renovar pelo preço de assinatura atual. Certifique-se de manter as suas informações de pagamento e a renovação automática ativadas. Caso você tenha desconto por volume, certifique-se de não reduzir o seu número de assinaturas abaixo do limite de desconto.

E se eu tiver uma licença antiga e a minha subscrição expirar?

Se iniciar sessão na sua consola my.splashtop.com e clicar no botão "Comprar", verá as opções de licenciamento do Business Access actuais.

Posso adicionar os novos recursos na minha assinatura da versão antiga?

Lamentamos, mas essa opção não existe.

O que fazer caso eu ainda tenha dúvidas?

Business Remote Access Icon

Visita a página Splashtop Remote Access e clica na janela de chat no canto inferior direito do ecrã para conversar com a nossa equipa de Vendas. Podes também contactar-nos por email ou telefone.


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