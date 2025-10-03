Splashtop Business Access Pro e Solo — Perguntas frequentes dos usuários do Business Access

A partir de 2025, o Splashtop Business Access passou a chamar-se Splashtop Remote Access.
Este post possui informações e perguntas frequentes de pessoas que assinaram o Splashtop Business Access (ou iniciaram a sua avaliação gratuita) antes de 20 de agosto de 2018.
O que nós estamos anunciando
Hoje, a Splashtop anuncia o Splashtop Business Access Solo e o Splashtop Business Access Pro. Estas novas edições substituem o anterior produto Splashtop Business Access. (Atualização: desde então, lançámos outro nível do Splashtop Business Access, denominado Splashtop Business Access Performance)
Como isso afeta os assinantes do Splashtop Business Access?
Se você assinou o Splashtop Business Access antes de 20 de agosto de 2018, você tem algumas escolhas:
Atualizar para o Business Access Pro
Clique no link Pro no teu painel my.splashtop ou clique aqui para começar. Podes experimentar os recursos do Pro gratuitamente por 7 dias. Também podes usar o link nessa página para atualizar a tua subscrição do Business Access existente para o Pro a um preço proporcional que te dá crédito total para a tua subscrição atual. Se chegas a essa página e vires uma mensagem que diz para contactar o Sales, significa que tens uma geração mais antiga de Business Access que exige alguns passos extra no nosso upgrade lateral para Pro. Nesse caso, basta seguir as instruções para nos contactar e teremos todo o gosto em ajudar.
Você terá novos recursos, incluindo:
Suporte para vários monitores (veja vários monitores de um computador remoto em uma ou várias telas locais)
Chat fora de sessão de acesso remoto
Compartilhamento de área de trabalho (para compartilhar a sua área de trabalho do Windows usando um link da web)
Quaisquer novos recursos adicionados à edição Pro durante o período de assinatura
Caso você esteja considerando atualizar do Business Access antigo para o Pro:
Você pode iniciar sessões de acesso remoto usando um dispositivo por vez (por licença de usuário). Você pode usar o controle remoto em quantos computadores quiser (até 10 por licença de usuário), desde que em apenas um único dispositivo. Se você comprar uma assinatura de 3 usuários, poderá iniciar sessões de até 3 dispositivos ao mesmo tempo.
O Business Access Pro não suporta acesso remoto a sessões de RDP. Este recurso destina-se principalmente ao suporte remoto e está disponível no Splashtop Remote Support.
A atualização é irreversível. Certifique-se de entender os novos preços e as restrições acima antes de atualizar.
Continuar com a sua versão antiga
Você pode continuar com a sua assinatura atual do Splashtop Business Access e seu conjunto de recursos e renovar pelo preço de assinatura atual. Certifique-se de manter as suas informações de pagamento e a renovação automática ativadas. Caso você tenha desconto por volume, certifique-se de não reduzir o seu número de assinaturas abaixo do limite de desconto.
E se eu tiver uma licença antiga e a minha subscrição expirar?
Se iniciar sessão na sua consola my.splashtop.com e clicar no botão "Comprar", verá as opções de licenciamento do Business Access actuais.
Posso adicionar os novos recursos na minha assinatura da versão antiga?
Lamentamos, mas essa opção não existe.
O que fazer caso eu ainda tenha dúvidas?
Visita a página Splashtop Remote Access e clica na janela de chat no canto inferior direito do ecrã para conversar com a nossa equipa de Vendas. Podes também contactar-nos por email ou telefone.