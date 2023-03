Splashtop Business Access Pro e Solo — Perguntas frequentes dos usuários do Business Access

Este post possui informações e perguntas frequentes de pessoas que assinaram o Splashtop Business Access (ou iniciaram a sua avaliação gratuita) antes de 20 de agosto de 2018 .

O que nós estamos anunciando

Hoje, a Splashtop está anunciando o Splashtop Business Access Solo e o Splashtop Business Access Pro. Essas novas edições irão substituir o Splashtop Business Access anterior.

Como isso afeta os assinantes do Splashtop Business Access?

Se você assinou o Splashtop Business Access antes de 20 de agosto de 2018, você tem algumas escolhas:

Atualizar para o Business Access Pro

Clique no link Pro no painel de controle em my.splashtop ou acesse https://rediret.splashtop.com/pro para começar. Você pode testar os recursos do Pro gratuitamente por 14 dias. Você também pode usar o link nessa página para atualizar a sua assinatura do Business Access existente para o Pro a um preço proporcional que dá crédito total para a sua assinatura atual. Se chegar nesta página e ver uma mensagem que diz para entrar em contato o time de Vendas, significa que você tem uma geração mais antiga do Business Access que exige alguns passos extra no nosso upgrade lateral para o Pro. Nesse caso, basta seguir as instruções para entrar em contato conosco e teremos todo o prazer em ajudar.

Você terá novos recursos, incluindo:

Suporte para vários monitores (veja vários monitores de um computador remoto em uma ou várias telas locais)

Chat fora de sessão de acesso remoto

Compartilhamento de área de trabalho (para compartilhar a sua área de trabalho do Windows usando um link da web)

Quaisquer novos recursos adicionados à edição Pro durante o período de assinatura

Caso você esteja considerando atualizar do Business Access antigo para o Pro:

Você pode iniciar sessões de acesso remoto usando um dispositivo por vez (por licença de usuário). Você pode usar o controle remoto em quantos computadores quiser (até 10 por licença de usuário), desde que em apenas um único dispositivo. Se você comprar uma assinatura de 3 usuários, poderá iniciar sessões de até 3 dispositivos ao mesmo tempo.

O Business Access Pro não suporta acesso remoto a sessões de RDP. Este recurso destina-se principalmente ao suporte remoto e está disponível no Splashtop Remote Support.

A atualização é irreversível. Certifique-se de entender os novos preços e as restrições acima antes de atualizar.

Continuar com a sua versão antiga

Você pode continuar com a sua assinatura atual do Splashtop Business Access e seu conjunto de recursos e renovar pelo preço de assinatura atual. Certifique-se de manter as suas informações de pagamento e a renovação automática ativadas. Caso você tenha desconto por volume, certifique-se de não reduzir o seu número de assinaturas abaixo do limite de desconto.

Não volte para o Business Access Solo

Não recomendamos o downgrade para Business Access Solo, pelo menos neste momento. A edição Solo tem menos recursos e uma contagem de computadores menor (limite 2) do que a sua assinatura original.

Eu possuo a versão antiga e a minha assinatura está prestes a acabar, o que fazer?

Se a sua assinatura expirar e você quiser continuar usando o Business Access antigo, reative a sua assinatura o mais rápido possível. Após um período de 30 dias, não será mais possível reativar as assinaturas do plano antigo, nesse caso você terá que escolher uma das novas opções de assinatura.

Posso adicionar os novos recursos na minha assinatura da versão antiga?

Lamentamos, mas essa opção não existe.

Eu me inscrevi na versão antiga recentemente mas quero usar os novos recursos, o que fazer?

Se você entrar em my.splashtop.com em um prazo de 30 dias a partir da sua data de avaliação e clicar no botão "Comprar", você pode comprar o Splashtop Business Access original. Depois disso, você terá a opção de atualizar para o Business Access Pro (se você quiser os recursos adicionais, como multi monitor, dois usuários acessando um computador, etc), a um preço proporcional.

Se eu experimentei o Business Access há mais de 30 dias, quais são as minhas opções?

Você pode começar uma nova versão de teste de 14 dias do Business Access Pro para experimentar todas as funcionalidades mais recentes e depois escolher comprar o Business Access Pro ou o Business Access Solo, dependendo das suas necessidades.

O que fazer caso eu ainda tenha dúvidas?

Visite a página da Web do Splashtop Business Access e clique na janela de conversa no canto inferior direito da tela para conversar com a nossa equipe de Vendas. Você também pode entrar em contato por e-mail ou telefone.