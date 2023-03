Ver Splashtop na Freshworks' Experience IT Online Event

Mais de 30 líderes de setor e visionários da tecnologia se reúnem em uma série de entrevistas em vídeo na Experience IT, organizada pelo Freshworks. Junte-se à Splashtop neste evento para explorar a evolução do comportamento do usuário, serviços de TI que interagem com humanos e os benefícios de oferecer experiências de altíssimo nível.

Este é um evento online com inscrição gratuita. Após se registrar, você terá acesso a todas as entrevistas sob demanda a partir de 26 de março. Você pode assisti-los quando quiser.

Inscreva-se agora

Formato do evento

A agenda e os tópicos foram projetados por um painel de especialistas em ITSM. Os tópicos incluem:

Experience-as-a-Service (EAAS) - Voltando ao núcleo

Desbloqueando a realidade da IA e seu valor crescente

Automação como uma alavanca para ampliar o melhor da capacidade humana

A qualquer hora, em qualquer lugar - criando uma experiência de entrega de serviços omnichannel

Estes tópicos e muitos outros serão abordados em 3 faixas:

Faixa 1: Fundamentos da Estratégia de TI



Faixa 2: Humanizando a TI



Pista 3: Desbloquear o potencial das TI



Palestrantes

Em nome da Splashtop, Phil Sheu, Cofundador e CTO, falará sobre a criação de uma experiência de prestação de serviços omnichannel para os clientes e como a sua equipe faz isso.

Também testemunharias alguns dos 25 Líderes do Pensamento do HDI em Suporte Técnico e Gestão de Serviços para 2020, juntamente com outros especialistas da indústria:

Paul Wilkinson Claire Agutter Dave Snowden Karen Ferris Stuart Rance Doug Tedder Suzanne van Hove Greg Sanker Suzanne Van Hove Mark Smalley, e muitos outros!

Inscreva-se agora e participe do evento sem nenhum custo!

Parceria Freshworks-Splashtop

Além de ser uma das primeiras parcerias do Freshworks, a Splashtop também oferece uma integração com o Freshworks. Os usuários do Freshdesk e do Freshservice podem iniciar uma sessão de controle/acesso remoto supervisionado a partir do seu ticket. Durante a sessão, os usuários podem assumir o controle do computador de seus usuários com um código simples e realizar ações como transferência de arquivos, reinicialização remota, tela em branco, compartilhamento de área de trabalho, bate-papo, gravação de sessão e muito mais! Uma vez concluída a sessão, os detalhes da sessão são automaticamente registrados no ticket.

Saiba mais sobre a integração da Splashtop com o Freshworks Freshservice

Saiba mais sobre a integração da Splashtop com o Freshworks Freshdesk