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Ad for Experience IT series with Splashtop's CTO Philip Sheu

Ver Splashtop na Freshworks' Experience IT Online Event

Splashtop Team
2 min de leitura
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Mais de 30 líderes de setor e visionários da tecnologia se reúnem em uma série de entrevistas em vídeo na Experience IT, organizada pelo Freshworks. Junte-se à Splashtop neste evento para explorar a evolução do comportamento do usuário, serviços de TI que interagem com humanos e os benefícios de oferecer experiências de altíssimo nível.

Este é um evento online com inscrição gratuita. Após se registrar, você terá acesso a todas as entrevistas sob demanda a partir de 26 de março. Você pode assisti-los quando quiser.

Inscreva-se agora

Formato do evento

A agenda e os tópicos foram projetados por um painel de especialistas em ITSM. Os tópicos incluem:

  • Experience-as-a-Service (EAAS) - Voltando ao núcleo

  • Desbloqueando a realidade da IA e seu valor crescente

  • Automação como uma alavanca para ampliar o melhor da capacidade humana

  • A qualquer hora, em qualquer lugar - criando uma experiência de entrega de serviços omnichannel

Estes tópicos e muitos outros serão abordados em 3 faixas:

Faixa 1: Fundamentos da Estratégia de TI
Explorando como as TI estão evoluindo através da mudança das expectativas dos clientes

Faixa 2: Humanizando a TI
Explorando estratégias que se concentram na gestão da experiência do utilizador final

Pista 3: Desbloquear o potencial das TI
Explorando formas de aproveitar a IA para maximizar o potencial das TI

Palestrantes

Em nome da Splashtop, Phil Sheu, Cofundador e CTO, falará sobre a criação de uma experiência de prestação de serviços omnichannel para os clientes e como a sua equipe faz isso.

Também testemunharias alguns dos 25 Líderes do Pensamento do HDI em Suporte Técnico e Gestão de Serviços para 2020, juntamente com outros especialistas da indústria:

  1. Paul Wilkinson

  2. Claire Agutter

  3. Dave Snowden

  4. Karen Ferris

  5. Stuart Rance

  6. Doug Tedder

  7. Suzanne van Hove

  8. Greg Sanker

  9. Suzanne Van Hove

  10. Mark Smalley, e muitos outros!

Inscreva-se agora e participe do evento sem nenhum custo!

Parceria Freshworks-Splashtop

Além de ser uma das primeiras parcerias do Freshworks, a Splashtop também oferece uma integração com o Freshworks. Os usuários do Freshdesk e do Freshservice podem iniciar uma sessão de controle/acesso remoto supervisionado a partir do seu ticket. Durante a sessão, os usuários podem assumir o controle do computador de seus usuários com um código simples e realizar ações como transferência de arquivos, reinicialização remota, tela em branco, compartilhamento de área de trabalho, bate-papo, gravação de sessão e muito mais! Uma vez concluída a sessão, os detalhes da sessão são automaticamente registrados no ticket.

Saiba mais sobre a integração da Splashtop com o Freshworks Freshservice

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