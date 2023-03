Inscreva-se para receber atualizações do blog do Splashtop na sua caixa de entrada

Receba novos posts do blog Splashtop diretamente no seu e-mail!

Splashtop está entusiasmado por anunciar o novo serviço de subscrição do blogue Splashtop. Podes inscrever-te para receber todas as novas mensagens do blog Splashtop na tua caixa de correio electrónico quando forem publicadas!

A nossa equipa irá descontinuar o uso do FeedBurner para actualizações por email. Se estiveres actualmente subscrito, ajudaremos a lidar com a migração da tua subscrição para o nosso próprio servidor de e-mail e em breve receberás e-mails do Splashtop Blog a partir de email@splashtop.com.

Agradecemos todo o apoio ao blog Splashtop, estamos ansiosos para continuar publicando ótimos conteúdos sobre suporte e acesso remoto.