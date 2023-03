Melhores aplicativos de acesso remoto e compartilhamento de tela para iPad para escolas

Com o novo iPad da Apple estando acessível para estudantes, temos aqui os melhores aplicativos de acesso remoto e compartilhamento de tela para uso educacional.

Os iPads podem ser ótimas ferramentas para professores e alunos na sala de aula. Eles são rápidos, possuem muitas capacidades e são fáceis de usar para professores e alunos.

Ainda nesta semana, a Apple anunciou um iPad novo e barato com suporte para o Apple Pencil. Este iPad de baixo preço está direcionado principalmente para estudantes e pode ser um ótimo complemento para a sala de aula. Como apontam inúmeras pesquisas, dispositivos como iPads melhoram o engajamento dos alunos e facilita o aprendizado quando usado da maneira correta.

Embora os iPads usados por alunos e professores na sala de aula possam ser ótimos, também é importante ter os aplicativos certos para maximizar o aprendizado e o engajamento dos alunos.

As soluções de acesso remoto e compartilhamento de tela para iPad da Splashtop são perfeitas para professores e alunos. Com a Splashtop, você poderá compartilhar telas do iPad com o computador da turma (e vice-versa), usar um iPad para controlar sua aula e até mesmo permitir que um aluno controle a aula usando seu próprio iPad!

Além de fornecer as melhores soluções de acesso remoto e compartilhamento de tela por mais de 10 anos, os produtos da Splashtop são oferecidos por uma fração do custo de outros produtos similares. É por isso que a Splashtop já é usada em centenas de instituições educacionais em todo o país.

Aqui estão as melhores soluções Splashtop para compartilhamento de tela e acesso remoto de iPads na sala de aula:

Mirroring360 Transmita e compartilha a sua tela do iPad com outros dispositivos. Veja as telas compartilhadas de outros dispositivos no seu iPad. Ótimo para colaboração e apresentações! Os alunos não precisam olhar para uma tela que provavelmente está longe, eles só precisam do seu iPad para ver tudo.

Splashtop Classroom Os professores podem compartilhar as telas do computador com os iPads dos seus alunos. Os professores podem permitir que um aluno assuma o controle da lição, e até anotar sobre ela, todos do seu próprio iPad. Os professores também podem usar o seu iPad para controlar o computador, sem precisar se sentarem atrás da mesa e permitir mais engajamento.



Cada uma dessas soluções oferece grandes benefícios e aumentam o engajamento dentro da sala de aula. Na verdade, você pode ler nossos estudos de caso e ver o que muitos distritos escolares e instituições educacionais conseguiram atingir graças à Splashtop.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre cada uma dessas duas soluções. Experimente uma avaliação gratuita hoje mesmo.

Mirroring360

O melhor aplicativo de compartilhamento de tela para iPad. Espelhe o seu iPad (ou qualquer outro Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook) para o seu Mac ou computador Windows sem a necessidade de fios ou cabos. Grave a sua tela compartilhada e salve para usar mais tarde. Utilize o Mirroring360 Pro para compartilhar a tela do seu computador Mac ou Windows em até 40 iPads de uma só vez. Ótimo para compartilhar aulas com alunos com necessidades especiais! Saiba mais.

Splashtop Classroom

A melhor ferramenta de colaboração para iPad. Compartilhe sua área de trabalho e aplicativos com os iPads dos seus alunos (e outros dispositivos). Os alunos podem se conectar usando um QR code simples. Depois de conectados, os alunos podem ver, assumir o controle e anotar sobre o conteúdo da aula em seus próprios iPads para o resto da turma ver. Transforme qualquer iPad em um quadro interativo com o Splashtop Classroom. Saiba mais.

Como você deve ter notado, os produtos da Splashtop não são apenas para iPad. O Mirroring360 e o Splashtop Classroom são compatíveis com a maioria dos dispositivos Mac, Windows, iOS, Android e Chromebook. Isso torna a Splashtop a solução perfeita para iniciativas BYOD, ou seja, traga o seu próprio dispositivo.