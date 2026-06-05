Use o AutoCAD em um Desktop Remoto com a Splashtop

Com a Splashtop, você pode usar AutoCAD em um computador remoto usando qualquer outro dispositivo, além de poder assumir o controle como se você estivesse sentado na frente dele.
O AutoCAD é um dos software de design e maquetes 3D mais populares do mundo, usados principalmente por profissionais de negócios e estudantes. Trata-se de um poderoso programa usado por arquitetos, engenheiros e designers, muitas vezes há matérias sobre ele em cursos CTE.
No entanto, muitas vezes os usuários encontram limitações ao acessar o AutoCAD usando determinados computadores, por isso costumam usar o seu computador de trabalho ou o computador de laboratórios de informática. Isso ocorre porque muitos dispositivos pessoais não são potentes o suficiente para rodar o AutoCAD, e o licenciamento para dispositivos pessoais pode custar caro.
Então, como trabalhar em casa usando o AutoCAD?
Quer sejas um profissional de negócios, ou toda uma organização empresarial ou instituição de ensino, então temos todo o prazer em te dizer que a Splashtop tem o melhor software de desktop remoto.
Use o AutoCAD de maneira remota com a Splashtop
A Splashtop possibilita o acesso remoto a um computador através de outro dispositivo. Durante uma conexão remota, você pode ver a tela do computador remoto no seu dispositivo local. Você é capaz de controlar o computador remoto como se estivesse sentado na frente dele.
Você pode acessar todos os arquivos e aplicativos do computador remoto, incluindo o AutoCAD.
Ao usar o AutoCAD remotamente através da Splashtop, você pode fazer uso do hardware do seu computador remoto. Isso significa que é possível acessar remotamente seu computador (que roda o AutoCAD) a partir de um dispositivo como um tablet, smartphone ou Chromebook e controlar seu AutoCAD e todos os seus recursos.
Organizações inteiras podem implementar o trabalho a partir de casa, dando aos funcionários acesso remoto ao AutoCAD nos computadores de trabalho com o Splashtop.
Os benefícios do Splashtop Remote Desktop para AutoCAD
Conexões remotas rápidas — A última coisa que você quer é lentidão ou outros problemas de desempenho que dificultem a sua produtividade enquanto você trabalha remotamente. A Splashtop oferece conexões rápidas com baixa latência e streaming 4K.
Funciona com qualquer dispositivo — A Splashtop funciona em inúmeras plataformas, então não importa o seu sistema operacional. Você pode controlar os seus computadores Windows e Mac remotamente usando outro dispositivo Windows, Mac, Android, iOS ou Chromebook.
Recursos de aprimoramento de produtividade — Transfira arquivos entre computadores, sessões de registro, impressão remota, Wake-on-LAN remoto, suporte a vários monitores e mais recursos na Splashtop.
Segurança Líder na Indústria – A infraestrutura segura da Splashtop, prevenção de intrusões 24/7 e várias funcionalidades de segurança, incluindo autenticação de dois fatores, verificação de dispositivo, encriptação AES de 256 bits, e muito mais, mantêm os seus dispositivos e dados seguros.
E se estás a pensar em experimentar um VPN, pensa duas vezes. As VPNs são mais lentas que o software de desktop remoto, especialmente quando estão a executar uma aplicação que exige muitos recursos como o AutoCAD. Além disso, as VPNs podem potencialmente aumentar a sua vulnerabilidade a ameaças cibernéticas em comparação com soluções de ambiente de trabalho remoto.
Aplicações Práticas do Acesso Remoto do AutoCAD
O acesso remoto ao AutoCAD permite que arquitetos, engenheiros e designers mantenham a produtividade sem estarem presos a um local físico específico. Aqui estão algumas formas práticas de como o acesso remoto ao AutoCAD é utilizado hoje em dia:
Colaboração Remota em Projetos de Design – As equipas podem colaborar de forma segura em ficheiros CAD a partir de diferentes locais, revendo, editando e finalizando designs em tempo real sem precisar de estar no mesmo escritório.
Acesso a Estações de Trabalho de Alto Desempenho – Os utilizadores podem aceder remotamente a estações de trabalho poderosas baseadas no escritório a partir de portáteis, tablets ou computadores domésticos, garantindo um manuseio suave de ficheiros CAD grandes e complexos sem sacrificar o desempenho.
Ajustes de Design no Local – Equipas de campo e empreiteiros podem aceder a ficheiros AutoCAD remotamente enquanto estão em locais de construção ou de clientes, permitindo atualizações em tempo real e reduzindo atrasos nos projetos.
Arranjos de Trabalho Flexíveis – Os profissionais de design podem trabalhar a partir de casa, viajar ou operar a partir dos escritórios dos clientes sem perder o acesso às ferramentas e projetos de que necessitam, apoiando fluxos de trabalho mais flexíveis e eficientes.
5 Passos para Aceder ao AutoCAD Remotamente Usando Splashtop
Configurar o acesso remoto ao AutoCAD com Splashtop é rápido e fácil. Aqui está como começar:
Inscreva-se numa Conta Splashtop – Crie uma conta Splashtop e escolha um plano que se adapte às suas necessidades de acesso remoto.
Instalar o Splashtop Streamer no Computador Remoto – Descarregar e instalar a aplicação Splashtop Streamer no computador onde o AutoCAD está instalado. Isto permitirá que seja acedido remotamente.
Instalar a App Splashtop no Seu Dispositivo de Acesso – Instalar a app Splashtop Business no dispositivo que vai usar para se conectar remotamente, seja um PC Windows, Mac, tablet ou smartphone.
Inicie o Splashtop e Conecte-se ao Seu Computador – Abra a app, faça login na sua conta e selecione o computador que deseja acessar. Inicie a sessão remota com apenas um clique.
Execute o AutoCAD remotamente com desempenho total – Assim que conectado, abra o AutoCAD e trabalhe nos seus arquivos de design como se estivesse sentado diretamente em frente ao computador remoto, desfrutando de uma experiência de desktop remoto de alto desempenho com suporte para várias monitores e streaming de baixa latência.
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