Adicione o SOS ao Splashtop Business Access para suportar qualquer dispositivo

Os usuários do Splashtop Business Access podem adicionar o Splashtop SOS à sua conta para poder acessar qualquer computador, tablet ou dispositivo móvel remotamente visando fornecer suporte.

Use todos os recursos de acesso remoto do Splashtop Business Access juntamente com os recursos de suporte remoto e colaboração do Splashtop SOS. Suporte dispositivos ilimitados, em qualquer lugar, a qualquer momento, com um simples código de 9 dígitos.

Por que adicionar o Splashtop SOS ao seu Business Access?

Splashtop SOS torna o suporte remoto e a colaboração simples. Com SOS, podes aceder remotamente a qualquer dispositivo no momento em que alguém te pedir ajuda - não é necessária nenhuma configuração prévia! Mantém o teu negócio a 100%, diagnosticando e resolvendo instantaneamente qualquer problema técnico que os teus utilizadores finais possam ter, quer estejas no escritório ou a trabalhar a partir de casa.

Ao acessar dispositivos ilimitados sob demanda, você pode oferecer suporte remoto aos dispositivos pessoais ou profissionais dos usuários finais, incluindo dispositivos Windows, Mac, iOS e Android. Assuma o controle do dispositivo do usuário final e solucione os seus problemas como se estivesse usando o dispositivo pessoalmente. Com dispositivos iOS, você pode visualizar as telas em tempo real de maneira remota e ajudar seus usuários finais.

Enquanto o Splashtop Business Access oferece acesso remoto a um conjunto de computadores gerenciados para que você e seus usuários possam trabalhar remotamente, o SOS oferece a capacidade de suportar remotamente qualquer outro dispositivo em caso de dificuldade técnica!

Como isso funciona?

Os usuários do Splashtop Business Access podem adicionar uma assinatura ao plano básico do Splashtop SOS à sua conta. Depois disso, você pode usar a função SOS para suportar qualquer dispositivo com facilidade!

1: Abra o aplicativo Splashtop Business

Abra o aplicativo Splashtop Business que você usa no seu computador ou dispositivo móvel, clique no ícone “+” do SOS ou selecione “SOS Conectar-se ao Dispositivo do Usuário” no menu.

2: Peça para seu usuário final gerar um código de sessão exclusivo

Entre em contato com o usuário final e envie as instruções para que ele possa gerar o código de 9 dígitos. O usuário só precisa abrir o aplicativo SOS e fornecer código de sessão.

Não há nenhum processo de instalação nos computadores. Usuários de dispositivos móveis podem baixar o aplicativo SOS com segurança nas lojas de aplicativos Apple ou Google.

3: Conecte-se ao dispositivo do usuário final

Insira o código de 9 dígitos no aplicativo Splashtop Business para iniciar a conexão remota. Depois disso, você já pode oferecer suporte remoto ao seu usuário final!

Experimenta o Splashtop SOS de graça!

Adicione o Splashtop SOS ao seu plano de assinatura do Business Access agora!

Adicionar SOS

Você também pode iniciar uma avaliação gratuita agora mesmo e experimentar o Splashtop SOS. Não é preciso cadastrar seu cartão de crédito e nem assumir nenhum tipo de compromisso.

Teste gratuito

Aprende mais sobre Splashtop SOS.