Usuários do Acronis: Permita que os seus clientes trabalhem a partir de qualquer lugar com acesso remoto e suporte seguro

Os usuários do Acronis podem aproveitar a integração da Splashtop para garantir que os seus clientes se mantenham seguros e produtivos para trabalhar a partir de casa ou em qualquer lugar.

Nos últimos anos, temos visto um impulso global para que as empresas permitam aos seus colaboradores trabalhar a partir de casa. As estatísticas mostram que a grande maioria das empresas transitou para o trabalho remoto e manterá esta tendência.

Uma pesquisa da PwC descobriu que 72% das organizações planejam alguma forma de trabalho remoto permanente daqui para a frente. A Splashtop e a Acronis estão em uma posição única para ajudar os MSPs a se manterem produtivos e seguros, independentemente de onde estejam trabalhando.

Acronis Cyber Protect Cloud e Splashtop: Melhor em Conjunto

Com o Acronis Cyber Protect Cloud e a oferta 'melhor em conjunto' da Splashtop, parceiros da Acronis como você podem aproveitar uma única plataforma para iniciar sessões de desktop remoto para suas cargas de trabalho gerenciadas. Corrija incidentes, forneça suporte confiável e aumente a eficiência eliminando a necessidade de alternar entre várias ferramentas, tudo no console Acronis Cyber Protect Cloud.

Ao habilitar a integração Acronis com a Splashtop, você pode:

Executar suas solicitações de serviço mais rapidamente

Exceder os SLAs

Aumentar a satisfação geral do cliente

Ter a certeza de que seus clientes estão protegidos com uma solução de proteção cibernética de classe mundial. O Acronis é a única solução de agente único que integra nativamente segurança cibernética, proteção e gerenciamento de dados para proteger dados, endpoints e sistemas - agora, facilmente acessível em caso de incidente.

Garantir que os seus clientes se mantenham seguros e produtivos trabalhando a partir de qualquer lugar com o Splashtop Enterprise

Se os seus clientes estão trabalhando em casa, no escritório ou em movimento, você e sua equipe devem fornecer o mesmo nível de suporte. Imagine ser capaz de não apenas gerenciar os computadores de seus clientes remotamente, mas também fornecer a eles acesso remoto ao mesmo tempo. O Splashtop Enterprise permite que você faça isso e muito mais. Além disso, como um usuário Acronis, é fácil para você habilitar o acesso remoto para seus clientes.

Você pode começar assim:

Instale a aplicação Splashtop Business no dispositivo onde o console do Acronis Cyber Protect Cloud está funcionando. Ative a integração com um único clique. Pesquise o bloco Splashtop na seção “Integrações” no console Acronis Cyber Protect Cloud. Pressione o botão “ativar” e pronto - você está pronto para fornecer assistência remota segura aos seus clientes Inicie uma sessão de área de trabalho remota em um dispositivo gerenciado. Inicie o acesso imediato com um clique a todas as suas cargas de trabalho gerenciadas. Basta clicar no dispositivo e localizar a Splashtop na lista de ferramentas de acesso remoto. Aproveite os recursos nativos da Splashtop durante a sessão remota. Aproveite os recursos de alto desempenho da Splashtop, incluindo transferência de arquivos, reinicialização remota, compartilhamento de desktop do técnico, bate-papo e muito mais.

A integração vai funcionar com o Splashtop Business Access, SOS+10, SOS Unlimited, Splashtop Remote Support e Splashtop Enterprise. As instruções detalhadas estão disponíveis no portal Acronis Solutions.

A integração da Acronis com a solução de acesso remoto de alto desempenho da Splashtop foi concebida para potencializar as suas capacidades de controle remoto, ao mesmo tempo que te proporciona uma facilidade de uso e automatização inigualáveis. Esta integração vai ajudar os MSPs a garantir que os seus clientes se mantenham produtivos e seguros, quer estejam trabalhando em casa ou no escritório.

Sobre o Splashtop Enterprise

Splashtop Enterprise é uma solução de acesso remoto de classe empresarial e ferramenta de suporte remoto. Use o acesso ao computador autônomo e a qualquer momento para permitir que funcionários e alunos trabalhem em casa, ou para que o TI possa gerenciar computadores e fornecer suporte.

O Splashtop Enterprise também inclui ferramentas de suporte rápido a pedido para dispositivos Windows, Mac, Linux e Android mais visualização de tela remota iOS em tempo real, integração SSO/SAML e capacidades de gestão remota de computadores.

A Splashtop está oferecendo aos usuários da Acronis uma avaliação gratuita de 3 meses do Splashtop Enterprise. Visite a página do Splashtop Enterprise para saber mais.

Experimente o Splashtop Enterprise hoje mesmo!

Iniciar avaliação gratuita