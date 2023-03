Descontos da Splashtop para Organizações Isentas de Impostos 501(c)(3)

A Splashtop oferece um desconto para a Seção 501(c)(3) Organizações Isentas de Impostos.

Para receber este desconto, envie um e-mail para sales@splashtop.com com uma cópia da sua carta 501(c)(3) nos informando de que você está interessado em realizar uma compra juntamente com o seu endereço de e-mail da sua conta Splashtop.

Se você ainda não tem uma conta da Splashtop, você pode criar uma começando qualquer teste grátis em https://www.splashtop.com (não é necessário cartão de crédito) ou criando uma conta gratuita em https://redirect.splashtop.com/signup.

Os solicitantes qualificados irão receber uma resposta por e-mail com um código que será usado durante o processo de finalização da compra para receber o desconto, ele só funcionará se a compra for feita com o endereço de e-mail fornecido na solicitação.

O desconto 501(c)(3) não está disponível para organizações que não são isentas de impostos 501(c)(3), como outras escolas, agências governamentais, empresas ou indivíduos.