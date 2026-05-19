5 Coisas a considerar ao escolher uma solução de acesso remoto do Cofundador e CTO Philip Sheu

À medida que te adaptas ao “novo normal”, escolher um software de acesso remoto seguro e fiável é um componente-chave para uniformizar o trabalho dos teus empregados. Aqui estão cinco coisas a considerar à medida que avalias as tuas opções.
Pode parecer cliché, mas o trabalho distribuído é o novo normal. Como disse o nosso CEO Mark Lee recentemente nas previsões da Splashtop para 2022, “O trabalho não será mais distinguido pelo local onde um funcionário (ou estudante) está a trabalhar ou a aprender. Trabalhar onde quer que seja, em qualquer dispositivo, será simplesmente “trabalho”.
Enquanto muitas empresas ainda estão a descobrir quando ou se vão voltar a um escritório de tijolos e argamassas, a lista do trabalho em casa para sempre as empresas continua a crescer. Esta lista inclui empresas como PwC, Dropbox, Salesforce e Twitter.
O trabalho distribuído irá uniformizar a forma como as pessoas trabalham independentemente da sua localização. Quer uma pessoa trabalhe remotamente ou no escritório, a forma como faz login, acede a arquivos, executa as suas tarefas e colabora deve ser a mesma.
Como é que as organizações podem começar a padronizar o trabalho distribuído hoje? Para todos os funcionários que precisam de usar as suas estações de trabalho do escritório, adote uma solução de acesso remoto segura e confiável. Para todas as equipes de TI e help desk que precisam de apoiar uma grande variedade de dispositivos remotamente, adotem uma solução de suporte remoto universal.
Então, quais são os 5 principais fatores que deves considerar ao escolher uma solução de acesso remoto?
#1 Segurança
No topo da lista está a segurança. Desde que a pandemia começou, muitas empresas recorreram à VPN e RDP para permitir o trabalho remoto, que, se não for meticulosamente gerido, pode expor os seus negócios a ameaças cibernéticas em expansão.
Nos últimos anos, a Gartner e muitos especialistas em segurança recomendaram que as empresas se afastem do acesso VPN no nível da rede e, em vez disso, passem para soluções de acesso remoto baseadas em identidade a nível de aplicativo que adotem uma estrutura de confiança zero.
Um inquérito recente realizado pela empresa de segurança, CrowdStrike, descobriu que 66% das organizações tinham sofrido um ataque de ransomware nos 12 meses anteriores, acima dos 56% em 2020. E, em 2020 as empresas perderam quase 21 mil milhões de dólares devido a tempo de inatividade induzido por ataques. Em média, as empresas afetadas perderam nove dias em tempo de inatividade e demoraram cerca de dois meses e meio a investigar os ataques e o seu impacto nos dados da empresa e seus sistemas.
O software de acesso remoto baseado na nuvem foi concebido para escalar e lidar com um elevado volume de tráfego, ao contrário das VPNs baseadas em hardware. Isso fornece acesso a ficheiros e aplicações de computadores remotos específicos enquanto mantém a rede da empresa bloqueada. O software de acesso remoto deve vir com vários níveis de recursos de segurança abrangentes, como SSO, MFA e autenticação de dispositivos. Também deve solicitar atualizações de segurança para garantir que mantenhas uma postura de segurança robusta.
Você deve ter em mente estes fatores de segurança ao tomar a sua decisão:
Solicitar atualizações e patches de segurança automatizados
Etapas de autenticação e autorização de múltiplos níveis cada vez que os usuários iniciam uma sessão em qualquer dispositivo
Encriptação ponto-a-ponto de todas as conexões
Capacidade de gerir permissões ao nível do usuário para aderir ao princípio do privilégio mínimo
Registros abrangentes e gravação de sessão para auditoria e conformidade
Integração com SSO para automatizar a integração e o offboarding, reduzir as lacunas e melhorar a segurança de autenticação
A Splashtop oferece uma das opções de software de acesso remoto mais seguras do mercado. Todas as sessões remotas são encriptadas de ponta a ponta via TLS e AES de 256 bits. Usam a porta HTTPS 443 padrão e não exigem que nenhuma porta de entrada seja aberta. Vários níveis de autenticação e autorização permitem à tua organização configurar políticas de segurança que vão ao encontro das tuas necessidades de segurança. A natureza de conceder acesso por computador evita o acesso generalizado a redes corporativas que as VPNs abrem. Isso ajuda a impedir a propagação do ransomware à medida que mais empregados usam os seus dispositivos não geridos para o trabalho.
#2 Desempenho Rápido e Fiabilidade Consistente
Uma solução de acesso remoto deve funcionar de forma fiável e consistente a partir de qualquer lugar, independentemente de o utilizador estar em casa ou num café. Um utilizador só pode manter a produtividade quando a experiência é fluida e quase nativa.
Manter a experiência presencial é fundamental no ambiente de trabalho de hoje, especialmente para criativos que usam aplicações com uso intensivo de gráficos de alta resolução, como software de modelagem 3D e edição de vídeo. O Splashtop compreende essa necessidade de velocidade e permite 60 quadros por segundo com resoluções 4K ao mesmo tempo que minimiza a latência.
Uma solução de acesso remoto deve:
Manter a experiência responsiva e fluida do usuário em qualquer dispositivo – mesmo para tarefas intensivas de recursos como edição de vídeo e renderização 3D
Fornecer uma ligação consistente e fiável em poucos segundos
Oferecer uma experiência de usuário simples e intuitiva que “sai do caminho” do usuário
#3 Simples para as TI Configurar, Gerir e Escalar
Tal como acontece, as equipes de TI são extensas para suportar múltiplos dispositivos e sistemas operativos — a “diversidade de dispositivos” continua a aumentar à medida que mais usuários trabalham a partir de casa.
Por exemplo, o uso de Macs, Chromebooks e outros dispositivos que não são Windows continua a acelerar, impulsionado por BYOD e pela pandemia. De acordo com a IDC, a pandemia e o trabalho remoto causaram uma mudança nas tendências tecnológicas empresariais, sendo que os funcionários optam largamente por trabalhar com dispositivos Apple. Em 2021, 23% dos computadores empresariais dos EUA eram Macs, os iPhones representavam 49% dos smartphones de negócios e os iPads eram os tablets mais utilizados no local de trabalho.
Uma solução deve ter uma funcionalidade que torne o trabalho das TI mais fácil, incluindo:
Uma única ferramenta para as TI remotas em todos os dispositivos de utilizador diferentes (Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook)
Consola de administração fácil de usar que simplifica a gestão de utilizadores, dispositivos e definições
Integração SSO para automatizar a integração e o offboarding para escalar sem falhas ao mesmo tempo que suporta milhares de usuários e endpoints
Integração com outras ferramentas ITSM, tais como ticketing e chat, para automatizar a maior parte do fluxo de trabalho de TI
#4 Experiência de usuário fácil e intuitiva
Os utilizadores finais precisam de um novo software para funcionar intuitiva e consistentemente. Caso contrário, os funcionários podem tornar-se menos produtivos ou adotar as suas próprias soluções. Isso, em última análise, aumenta o risco de segurança e conformidade.
BYOD é um dos principais fatores para a produtividade dos colaboradores e para a satisfação no trabalho. A solução de acesso remoto para os funcionários deve permitir que eles usem os dispositivos com os quais se sentem mais à vontade. Como resultado, as equipas de TI precisam de uma ferramenta de suporte remoto que funcione para computadores geridos, mas também para as várias opções BYOD dos utilizadores finais.
A solução remota ideal é tão simples que não requer nenhum treino para usar. Isto é válido para todos, incluindo empregados que acedem aos computadores do escritório e técnicos que apoiam uma grande variedade de dispositivos.
Não deixe de perguntar ao vendedor se a solução deles suporta:
Vários sistemas operacionais e dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebooks
Suporte a vários monitores e compartilhamento de desktops
Redirecionamento do dispositivo (USB, caneta, microfone, etc.), para uma experiência presencial autêntica
Reinicialização remota, usuário de switch, UAC e outras ações privilegiadas, para poderosos recursos de suporte remoto
#5 Suporte de Classe Mundial ao Cliente
Um fornecedor de acesso remoto precisa fornecer-te um suporte excepcional e em tempo real. Na Splashtop, um excelente serviço de atendimento ao cliente é o valor principal. Como disse o nosso Diretor de Suporte Técnico Global e Sucesso ao Cliente, Stephen Ng numa entrevista recente: “É sempre sobre colocar-te no lugar do cliente.”
Não deixe de fazer estas perguntas para avaliar o serviço de atendimento ao cliente do teu fornecedor:
Oferece suporte direto por telefone e chat em todos os fusos horários?
Você oferece vários canais de suporte para se adequarem às preferências dos clientes: e-mail, bilhetes, chat e telefone?
Recebo suporte ao vivo, mesmo que seja uma pequena empresa?
Tens referências com as quais posso falar?
As opiniões de clientes do G2 e outros sites de análise são consistentemente positivas?
Porquê a Splashtop?
Os líderes de TI querem consolidar ferramentas no seu ambiente como uma forma de simplificar os seus fluxos de trabalho, reduzir as dores de cabeça de compras e melhorar a sua postura de segurança. Nós percebemos isso completamente. A consolidação e a simplificação são os principais impulsionadores do sucesso do Splashtop Enterprise.
Dentro de uma ferramenta, o Splashtop Enterprise permite que os funcionários trabalhem remotamente, ajudam as equipes de balcão a resolver os problemas dos seus clientes e a TI para gerenciar os ativos corporativos remotamente. Insistimos na simplicidade ao fornecer uma longa lista de integrações valiosas e preços flexíveis que tornam a solução óbvia para o apoio a uma força de trabalho híbrida.