5 Coisas a considerar ao escolher uma solução de acesso remoto do Cofundador e CTO Philip Sheu

À medida que você se adapta ao "novo normal", escolher software de acesso remoto fiável e seguro é um componente chave para normalizar o funcionamento dos seus colaboradores. Aqui estão cinco coisas a considerar à medida que avalia as suas opções.

Pode parecer cliché, mas o trabalho distribuído é o novo normal. Como disse o nosso CEO Mark Lee recentemente nas previsões do Splashtop para 2022, “o trabalho não será mais distinguido pelo local onde um funcionário (ou estudante) está a trabalhar ou a aprender. Trabalhar onde quer que seja, em qualquer dispositivo, será simplesmente “trabalho”.

Enquanto muitas empresas ainda estão a descobrir quando ou se voltarão a um escritório de verdade, a lista das as empresas que usarão o trabalho de casa para sempre continua a crescer. Esta lista inclui empresas como PwC, Dropbox, Salesforce e Twitter.

O trabalho distribuído irá uniformizar a forma como as pessoas trabalham independentemente da sua localização. Quer uma pessoa trabalhe remotamente ou no escritório, a forma como faz login, acede a arquivos, executa as suas tarefas e colabora deve ser a mesma.

Como as organizações podem começar a normalizar o trabalho distribuído hoje? Para todos os colaboradores que necessitem de utilizar os seus postos de trabalho de escritório, adotem uma solução de acesso remoto segura e fiável. Para todas as equipes de TI e de help desk que necessitem de suportar remotamente uma grande variedade de dispositivos, adotem uma solução de suporte remoto universal.

Então, quais são os 5 principais fatores que deves considerar ao escolher uma solução de acesso remoto?

#1 Segurança

No topo da lista está a segurança. Desde que a pandemia começou, muitas empresas recorreram à VPN e RDP para permitir o trabalho remoto, que, se não for meticulosamente gerido, pode expor os seus negócios a ameaças cibernéticas em expansão.

Nos últimos anos, a Gartner e muitos especialistas em segurança recomendaram que as empresas se afastem do acesso VPN no nível da rede e, em vez disso, passem para soluções de acesso remoto baseadas em identidade a nível de aplicativo que adotem uma estrutura de confiança zero.

Um inquérito recente realizado pela empresa de segurança, CrowdStrike, descobriu que 66% das organizações tinham sofrido um ataque de ransomware nos 12 meses anteriores, acima dos 56% em 2020. E, em 2020 as empresas perderam quase 21 mil milhões de dólares devido a tempo de inatividade induzido por ataques. Em média, as empresas afetadas perderam nove dias em tempo de inatividade e demoraram cerca de dois meses e meio a investigar os ataques e o seu impacto nos dados da empresa e seus sistemas.

O software de acesso remoto baseado na nuvem é criado para escalar e lidar com um elevado volume de tráfego, ao contrário de VPNs baseadas em hardware. Isso fornece acesso a arquivos e aplicações específicos de computadores remotos, mantendo a rede empresarial bloqueada. O software de acesso remoto deve ser fornecido com vários níveis de funcionalidades de segurança abrangentes, tais como SSO, MFA e autenticação do dispositivo. Deve também prover atualizações de segurança para garantir que você mantenha uma postura de segurança robusta.

Você deve ter em mente estes fatores de segurança ao tomar a sua decisão:

Solicitar atualizações e patches de segurança automatizados

Etapas de autenticação e autorização de múltiplos níveis cada vez que os usuários iniciam uma sessão em qualquer dispositivo

Encriptação ponto-a-ponto de todas as conexões

Capacidade de gerir permissões ao nível do usuário para aderir ao princípio do privilégio mínimo

Registros abrangentes e gravação de sessão para auditoria e conformidade

Integração com SSO para automatizar a integração e o offboarding, reduzir as lacunas e melhorar a segurança de autenticação

A Splashtop oferece uma das opções de software de acesso remoto mais seguras do mercado. Todas as sessões remotas são encriptadas de ponta a ponta via TLS e AES de 256 bits. Utilizam a porta HTTPS 443 padrão e não necessitam de abrir portas de entrada. Ter vários níveis de autenticação e autorização permite à sua organização configurar políticas de segurança que atendam às suas necessidades de segurança. A natureza da concessão de acesso por computador evita o acesso às redes corporativas que as VPNs abrem. Isto ajuda a conter a propagação do ransomware à medida que mais funcionários usam os seus dispositivos pessoais não geridos para trabalhar.

#2 Desempenho Rápido e Fiabilidade Consistente

Uma solução de acesso remoto tem de funcionar de forma fiável e consistente a partir de qualquer lugar, independentemente de o usuário se encontrar em casa ou num café. Um usuário só pode manter a produtividade quando a experiência é fluida e quase nativa.

Manter a experiência presencial é fundamental no ambiente de trabalho de hoje, especialmente para criativos que usam aplicações com uso intensivo de gráficos, como software de modelagem 3D e edição de vídeo. O Splashtop compreende essa necessidade de velocidadee permite 60 quadros por segundo com resoluções 4K, minimizando a latência.

Uma solução de acesso remoto deve:

Manter a experiência responsiva e fluida do usuário em qualquer dispositivo – mesmo para tarefas intensivas de recursos como edição de vídeo e renderização 3D

Fornecer uma ligação consistente e fiável em poucos segundos

Oferecer uma experiência de usuário simples e intuitiva que “sai do caminho” do usuário

#3 Simples de Configurar, Gerir e Escalar as TI

Tal como acontece, as equipes de TI são extensas para suportar múltiplos dispositivos e sistemas operativos — a “diversidade de dispositivos” continua a aumentar à medida que mais usuários trabalham a partir de casa.

Por exemplo, o uso de Mac, Chromebooks e outros dispositivos que não sejam Windows continua a acelerar, impulsionado pela BYOD e pela pandemia. De acordo com a IDC, a pandemia e o trabalho remoto causaram uma mudança nas tendências tecnológicas empresariais, sendo que os funcionários optam largamente por trabalhar com dispositivos Apple. Em 2021, 23% dos computadores empresariais dos EUA eram Macs, os iPhones representavam 49% dos smartphones de negócios e os iPads eram os tablets mais utilizados no local de trabalho.

Uma solução deve ter uma funcionalidade que torne o trabalho das TI mais fácil, incluindo:

Única ferramenta para que o TI se aceda remotamente a todos os diferentes dispositivos do usuário (Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebook)

Consola de administrador fácil de utilizar que simplifica a gestão de usuários, dispositivos e definições

Integração SSO para automatizar a integração e o offboarding para escalar sem falhas ao mesmo tempo que suporta milhares de usuários e endpoints

Integração com outras ferramentas ITSM, tais como ticketing e chat, para automatizar a maior parte do fluxo de trabalho de TI

#4 Experiência de usuário fácil e intuitiva

Os usuários finais precisam de um novo software para trabalhar de forma intuitiva e consistente. Caso contrário, os colaboradores poderão tornar-se menos produtivos ou adotar as suas próprias soluções. Isto acaba por aumentar o risco de segurança e conformidade.

A política de BYOD é um dos principais contribuintes para a produtividade e satisfação no trabalho dos colaboradores. A solução de acesso remoto para os funcionários deve permitir-lhes utilizar os dispositivos com os quais se sentem mais confortáveis. Como resultado, as equipes de TI necessitam de uma ferramenta de suporte remoto que funcione para computadores geridos, mas também as várias opções BYOD do usuário final.

A solução remota ideal é tão simples que não requer nenhum treino para usar. Isto é válido para todos, incluindo empregados que acedem aos computadores do escritório e técnicos que apoiam uma grande variedade de dispositivos.

Não deixe de perguntar ao vendedor se a solução deles suporta:

Vários sistemas operacionais e dispositivos, incluindo Windows, Mac, iOS, Android, Linux e Chromebooks

Suporte a vários monitores e compartilhamento de desktops

Redirecionamento do dispositivo (USB, caneta, microfone, etc.), para uma experiência presencial autêntica

Reinicialização remota, troca de usuário, UAC e outras ações privilegiadas, para capacidades poderosas de suporte remoto

#5 Suporte de Classe Mundial ao Cliente

Um fornecedor de acesso remoto precisa de lhe oferecer um suporte excepcional e em tempo real. Na Splashtop, os excelentes serviços ao cliente são um valor fundamental. Como disse o nosso Diretor de Suporte Técnico Global e Sucesso ao Cliente, Stephen Ng numa entrevista recente: “Temos que nos colocar sempre no lugar do cliente”.

Não deixe de fazer estas perguntas para avaliar o serviço de atendimento ao cliente do teu fornecedor:

Oferece suporte direto por telefone e chat em todos os fusos horários?

Ofereceres vários canais de suporte para se adequarem às preferências dos clientes: e-mail, bilhete, conversa e telefone?

Recebo suporte ao vivo, mesmo que seja uma pequena empresa?

Tens referências com as quais posso falar?

As opiniões de clientes do G2 e outros sites de análise são consistentemente positivas?

Porquê Splashtop?

Os líderes de TI querem consolidar ferramentas no seu ambiente como uma forma de simplificar os fluxos de trabalho, reduzir as dores de cabeça de compra e melhorar a sua postura de segurança. Conseguimos fazer isso completamente. De facto, a consolidação e a simplificação são os principais impulsionadores do sucesso do Splashtop Enterprise.

Dentro de uma ferramenta, o Splashtop Enterprise permite que os colaboradores trabalhem remotamente, ajudem as equipes de help desk a resolver os problemas dos seus clientes e as TI para gerir remotamente os ativos corporativos. Também oferece muito mais simplicidade, fornecendo uma longa lista de integrações valiosas e preços flexíveis que a tornam a escolha óbvia para suportar uma força de trabalho híbrida.

