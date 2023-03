4 Etapas Críticas para Usar as Ferramentas de Videoconferência com Segurança ao Trabalhar de Casa

Se você é um dos muitos profissionais do conhecimento que mudaram rapidamente para o trabalho em casa (WFH) no ano passado, provavelmente você nunca considerou a ampla gama de perigos representados pelas ferramentas de videoconferência. No entanto, eles são muito reais e muito presentes cada vez que você organiza ou participa de uma videoconferência. Tão reais que o FBI até emitiu um aviso sobre o uso do Zoom. Reserve alguns minutos e leia abaixo para saber como proteger seu dispositivo, sua organização e você mesmo enquanto desfruta do novo normal do WFH.

Etapa 1: Use somente ferramentas aprovadas de fontes confiáveis

Você recebe todos os tipos de solicitações para participar de chamadas com organizações parceiras, trabalhadores contratados e outras pessoas de fora da sua organização. Se alguém lhe enviar um link para uma ferramenta que seu departamento de TI não aprovou, recuse o convite. Explique o motivo para a pessoa que enviou o convite, pois ela provavelmente não está ciente dos riscos.

Se você não tiver certeza sobre o status de uma ferramenta, consulte seu departamento de TI. Agora, se você estiver encravado e absolutamente precisar participar de uma videoconferência (independentemente da ferramenta usada), junte-se apenas pelo seu navegador da web. Em outras palavras, não instale o software de videoconferência quando solicitado. Em vez disso, clique no botão “Participar pelo navegador” (conforme mostrado abaixo).

Além disso, verifique se o convite é legítimo. Se você não estiver esperando uma reunião com a pessoa que o convidou, entre em contato com ela por e-mail ou telefonema separado e pergunte se ela pretendia convidá-lo e por quê. É possível que eles tenham sido hackeados e que você esteja recebendo um convite falso.

Passo 2: Tornar a tua reunião alojada segura

Essa é uma grande etapa, pois você realmente tem mais responsabilidade do que a maioria das pessoas assume ao realizar uma videoconferência. Você ajusta suas medidas de segurança com base em quem comparecerá? O que acontece se um hacker derrubar a sua chamada? Como você evita que um concorrente ou hacker espie sua reunião?

Primeiro, para evitar que um participante desonesto arruíne a tua reunião, evita tornar públicas as tuas reuniões sempre que possível. Se precisares de organizar uma reunião pública, dá a ti próprio a opção de silenciar todos os participantes e dá a ti próprio o controlo sobre a selecção de quem pode partilhar o seu ecrã.

Por falar em controlar os participantes, controla quem assiste, fornecendo um link para a reunião directamente aos indivíduos a quem queres assistir. Depois, envia-lhes um email separado que tenha as palavras-passe. Para uma segurança ainda maior, usa códigos de reunião gerados aleatoriamente (se a tua ferramenta os oferecer) e nunca uses o mesmo código duas vezes. Enquanto os participantes se juntam à tua reunião, monitoriza quem se juntou. Depois de todos se terem juntado, bloqueia o evento.

A seguir, sabe antecipadamente como terminar a tua reunião - a circunstância sob a qual o farias, quem tem autoridade para a terminar e como isso deve acontecer.

Reuniões privadas seguras. Para reuniões privadas, exija uma senha de reunião e use recursos como uma sala de espera para controlar a entrada de convidados. Para maior segurança, use códigos de reunião gerados aleatoriamente e senhas fortes e não os reutilize. Não compartilhe um link para uma chamada em uma postagem de mídia social irrestrita e publicamente disponível. Se possível, não permita que os participantes entrem em uma reunião antes do anfitrião e silencie automaticamente os participantes na entrada.

Por último, antes de qualquer reunião, sabe quem é responsável por encerrar uma reunião problemática e que passos específicos devem tomar. Tu (e a tua organização) deves saber as respostas a essas perguntas como uma questão de política organizacional.

Etapa 3: Proteja suas informações

As pessoas geralmente compartilham informações (intencionalmente ou não) quando participam de videoconferências, especialmente quando são reuniões informais ou agendadas regularmente. Tenha sempre em mente que você nunca deve compartilhar dados ou informações além das necessárias para atingir os objetivos da reunião.

Primeiro, pergunte para a equipe jurídica da sua organização se você tem permissão ou não para gravar chamadas. Se você estiver gravando, informe a todos os participantes desse fato e lembre-os explicitamente de não dizer nada que possa comprometer a segurança ou até mesmo seus próprios assuntos pessoais. Isso acontece com muita frequência durante a “conversa fiada” que acontece no início e no final das reuniões.

Antes de partilhares o teu ecrã, fecha todas as janelas ou aplicações que possam revelar dados sensíveis. Apenas torna visível o conteúdo que deve ser partilhado. Isto também significa que deves esconder a barra de endereços quando exibes conteúdos dos sites da tua organização na intranet.

Etapa 4: Proteja tudo e qualquer coisa pessoal

O software de gravação de vídeo pode por vezes "captar" conversas que podem estar a acontecer longe do teu computador. Antes de te juntares a qualquer videoconferência, lembra a todos na tua casa (ou arredores) que estás a juntar-te a uma sessão gravada que pode captar qualquer discussão sensível ou pessoal que eles estejam a ter. Para evitar revelares inadvertidamente detalhes pessoais baseados em itens dentro da tua casa, usa as capacidades de desfocagem do software ou certifica-te de que apontas a tua câmara e manténs a sua posição sobre um fundo discreto.

Para não comprometeres a informação pessoal dos teus colegas, certifica-te de que a tua câmara de segurança doméstica não aponta para o teu ecrã. Pensa também em usar auscultadores para proteger o que eles dizem, especialmente se viveres com companheiros de quarto.

Finalmente, protege a tua rede doméstica contra intrusões. No mínimo, muda a tua configuração padrão de Wi-Fi para informação personalizada que não será óbvia para um potencial hacker. Depois, partilha esta informação apenas com pessoas em quem confias. Para mais detalhes sobre a selecção de definições e estabelecimento de passwords, consulta o nosso Top 10 Tips for Secure Remote Work.

Conclusão: Há mais questões sobre a segurança de videoconferências do que a maioria das pessoas supõe

Como podes ver, há muito a considerar antes de saltar para a tua próxima videoconferência - especialmente se fores o anfitrião da reunião. Experimenta as sugestões acima e partilha este blog com os teus colegas para te manteres seguro a ti e à tua organização.

Mantenha-se atualizado com as últimas notícias de segurança no nosso Feed de Segurança.

Inscreva-se por e-mail