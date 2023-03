As 3 Principais Maneiras que o Acesso Remoto Pode Melhorar os Fluxos de Trabalho para Media e Entretenimento

O trabalho remoto não é nada de novo para a indústria de Media e Entretenimento (M&E). Na verdade, o M&E adotou o trabalho remoto muito antes da pandemia com uma transição gradual para a produção em IP remoto. Uma maneira nova e mais eficiente de os profissionais de M&E trabalharem nasceu da escassez de talento especializado, das novas tecnologias e da procura de conteúdo feito sob medida.

Quer seja um freelancer ou um grande estúdio de produção, o poder de acessar estações de trabalho de alta qualidade a partir de qualquer lugar é fundamental para produzir e entregar conteúdos a um ritmo elevado, eficiência maximizada, e custos reduzidos.

Neste artigo, destacaremos três maneiras de usar uma solução remota segura e de alto desempenho para melhorar os fluxos de trabalho de Mídia e Entretenimento.

1. Liberte a criatividade

Os criativos precisam da liberdade para encontrar inspiração no mundo à sua volta e o poder de transformar essa inspiração em vídeos, animações 3D, música, séries de TV, jogos e muito mais.

Quando a ideia certa aparecer, você quer estar conectado à sua estação de trabalho de alta qualidade para que ela possa ganhar vida. Uma solução remota segura e de alto desempenho, como a Splashtop, permite que você acesse estes recursos sem estar fisicamente no estúdio ou no escritório.

Utilize com segurança o seu próprio dispositivo (incluindo tablets e smartphones) para se conectar remotamente à sua estação de trabalho. Depois use qualquer software com uso intensivo de recursos, como se estivesse lá mesmo Você pode até acessar remotamente dispositivos de terceiros, como tablets Wacom, com a funcionalidade de redirecionamento USB da Splashtop.

"O Splashtop Enterprise permite que todos os nossos artistas utilizem estações de trabalho de alta qualidade remotamente a partir do seu escritório em casa. A equipe adora ter acesso a canetas e tablets [Wacom] além de poder acessar softwares como Adobe Suite, Maya, e ToonBoom através da conexão remota". - Andres Reyes, Diretor de Tecnologia no Boxel Studio

2. Leve a produtividade para o próximo nível

Em Mídia e Entretenimento, a concorrência é feroz e os modelos de negócio estão constantemente evoluindo em torno da mudança da demanda dos consumidores. As empresas de produção precisam fazer mais com menos, em um ritmo muito mais rápido.

A capacidade de usar estações de trabalho poderosas a partir de qualquer dispositivo com segurança, em qualquer lugar, permite uma utilização mais eficiente do tempo e dos recursos, aumentando consequentemente a produtividade.

Os profissionais de produção podem aproveitar o poder do streaming 4K a 60 fps para editar, animar, sincronizar ou renderizar projetos à sua própria conveniência, acessando qualquer software a partir dos seus dispositivos pessoais.

Enquanto isso, os estúdios de produção podem agendar com segurança sessões remotas com diferentes usuários para maximizar o retorno do investimento de bens criativos.

“Com a Splashtop, os nossos editores têm pouco ou nenhum atraso, como se estivessem no escritório. Os comandos remotos são fáceis de usar e amigáveis ao usuário.” — Mike Marsh, Gerente de TI da Warner Bros. International Television Production, Nova Zelândia

3. Remova as barreiras geográficas e promova a cooperação entre os talentos

Profissionais altamente qualificados não só são difíceis de encontrar, como também podem estar do outro lado do mundo. As soluções remotas em nuvem e no local permitem-lhe acessar uma coleção de talentos muito mais vasta, permitindo aos profissionais cooperar sem problemas, independentemente da sua localização.

Eles podem entrar na mesma estação de trabalho criativa e operar remotamente usando os seus próprios dispositivos enquanto guardam o seu trabalho diretamente na máquina a que estão conectados. Isto permite um processo de produção muito mais suave e seguro, especialmente quando vários criativos precisam de contribuir para o mesmo projeto.

Ao oferecer uma opção de trabalho remoto, a Boxel Studio conseguiu contratar internacionalmente sem ter as despesas com realocação. O CTO, Andres Reyes disse, “Agora oferecemos melhores salários porque esse tipo de economia pode ser espalhada pela força de trabalho. É uma das maiores eficiências que tivemos com a Splashtop.”

Histórias de sucesso de Media e Entretenimento

"[Com a Splashtop] a performance do estúdio nunca caiu, mesmo durante o lockdown. Trata-se de consistência e continuidade do negócio, não importa em que parte do mundo você está". - Andres Reyes, Diretor de Tecnologia, Boxel Studio

Gostaria de saber como outras empresas de M&E, incluindo a Adobe, aumentaram a velocidade e a eficiência com êxito ao utilizar o Splashtop Remote Access? Dê uma olhada nos nossos Estudos de Caso mais recentes ou descubra mais sobre as nossas Soluções Remotas para Mídia e Entretenimento.