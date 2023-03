O Boxel Studio usa a Splashtop para Habilitar Artistas a Trabalhar de Forma Produtiva de Qualquer Lugar

Quatro meses antes da pandemia, o Boxel Studio já havia ativado o protocolo de 'home office no estúdio' e os funcionários estavam trabalhando remotamente. Reyes disse: “Nunca paramos, mesmo durante o lockdown. Conseguimos cumprir os prazos comprometidos para as produções que já tínhamos. A performance do estúdio nunca caiu. Trata-se de consistência e continuidade de negócios, não importa em que parte do mundo você esteja.”

Antes da Splashtop, o Boxel Studio enfrentava alguns desafios no recrutamento. Eles tiveram que pagar despesas para realocar artistas baseados noutras partes do mundo - Índia, Argentina, Espanha, Itália, EUA e Canadá - e trazê-los todos para debaixo do mesmo teto. Agora, eles podem oferecer contratos a pessoas em qualquer parte do mundo sem terem de gastar taxas de realocação. Os valores poupados com isso são transferidos para os artistas e colaboradores. Reyes concluiu: "Agora somos capazes de oferecer melhores salários porque algumas dessas poupanças (de despesas de mudança) podem ser compartilhadas com toda a força de trabalho. É aqui onde eu vejo muitas eficiências alcançadas com a Splashtop".

O Boxel Studio implementou com sucesso um local de trabalho produtivo e flexível, com maior satisfação dos funcionários e economia de custos, com a Splashtop.