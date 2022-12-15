O Boxel Studio usa a Splashtop para Habilitar Artistas a Trabalhar de Forma Produtiva de Qualquer Lugar
Um local de trabalho híbrido alimentado por acesso remoto de alta qualidade melhora a produtividade e o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal
Sumário
O Boxel Studio estava determinado a implementar um local de trabalho flexível para os seus empregados para melhorar o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal sem comprometer a produtividade. Depois de experimentarem várias soluções de acesso remoto, o Boxel Studio escolheu a Splashtop para permitir aos seus artistas acessarem a estações de trabalho e software de ponta remotamente e trabalharem a partir de qualquer lugar, como fariam no estúdio. A sua equipe de TI também poderia aproveitar a mesma plataforma para suportar estações de trabalho de forma eficaz, reduzindo o trabalho manual em 80%. Com a Splashtop, o Boxel Studio aumentou a satisfação dos empregados e a produtividade enquanto reduzia os custos da sua força de trabalho global. Andres Reyes, Diretor de Tecnologia do Boxel Studio, compartilha a sua experiência e a da sua equipe.
Do Boxel Studio
Colocamos a Splashtop e imediatamente começamos a receber e-mails dos nossos artistas - Uau, isso é fantástico, agora posso mesmo trabalhar, posso mesmo fazer o meu trabalho. Então você começa a ter essa satisfação do usuário.
-Andres Reyes, Chief Technology Officer
O desafio: Encontrar uma Soluç�ão de Acesso Remoto Segura e de Alto Desempenho
O Boxel Studio iniciou um protocolo, antes mesmo da pandemia, chamado 'home office no estúdio' que visa permitir que os funcionários trabalhem em casa sem nenhum compromisso. O objetivo era alcançar um melhor equilíbrio entre vida pessoal e profissional e dar aos funcionários a flexibilidade de trabalhar de qualquer lugar.
O Boxel Studio usa uma combinação de PCs e Macs. Eles têm uma infra-estrutura muito robusta e estações de trabalho de ponta com mais de 120 gigas de RAM, placas gráficas como Quadro RTX 8000 e outros hardwares. Estas estações de trabalho executam softwares como Maya, Nuke, Adobe Suite, softwares de animação como Toon Boom, softwares de modelagem como Modo e muitos outros.
A pergunta na mente de Reyes era: "Como podemos permitir que os nossos artistas, colaboradores e outros membros da equipe trabalhem a partir de casa enquanto acessam à nossa infra-estrutura segura e estações de trabalho especializadas"?
Reyes e a sua equipe experimentaram muitas soluções de acesso remoto. Descobriram que apesar de serem todos muito bons, o seu foco parecia estar mais centrado em departamentos de TI que fornecem suporte remoto do que em proporcionar uma experiência de usuário agradável. Em alguns casos, a latência e a compressão de vídeo não funcionaram para eles. Eles também tentaram soluções baseadas em hardware, que dependiam muito da distância. Se o computador e o artista estivessem muito longe de onde eles precisavam fazer o login, a latência aumentava muito.
Outra consideração importante foi a segurança. O Boxel Studio tem múltiplas certificações para trabalhar com grandes estúdios de marca. A preocupação era que, por qualquer razão, qualquer parte do conteúdo em que estavam trabalhando fosse roubado. Reyes explicou: "Na indústria de mídia e entretenimento, estamos trabalhando com peças de conteúdo digitais, valiosas e intangíveis, que serão distribuídas por teatros, transmissão tradicional, TV à cabo ou serviços de media OTT (over-the-top) como Netflix, Amazon, Disney+, HBOMax, Paramount+ e HULU. E esse é valor delas. Por isso se esse conteúdo sair antes do seu verdadeiro lançamento comercial, ele perde o sentido". Eles precisavam de uma solução de acesso remoto que satisfizesse os seus requisitos de segurança e os ajudasse a proteger os seus dados em um ambiente de escritório híbrido.
Enquanto pesquisavam na web por opções, Reyes e sua equipe se depararam com a Splashtop. Eles encontraram excelentes avaliações em fóruns e muitos outros profissionais estavam falando muito sobre isso. Então, eles deram uma chance à Splashtop. Reyes disse: “A razão pela qual a Splashtop se tornou a nossa solução é porque ela é muito bem arredondada e muito bem pensada. Ela também tem muitas ferramentas de TI poderosas.”
A Solução: O Boxel Studio vê a Splashtop como uma solução fácil de usar com segurança robusta e UX superior
Os empregados do Boxel Studio podem usar os seus próprios computadores pessoais para entrar com segurança nas estações de trabalho remotas de ponta usando a Splashtop Na maioria dos casos, os empregados dispõem de um sistema menor (um cliente fino, monitores, teclado, mouse e tablet) que tem a capacidade necessária para se conectar remotamente e aproveitar as estações de trabalho de ponta do estúdio. Abaixo estão as principais razões pelas quais o Boxel Studio escolheu a Splashtop como a sua parceira tecnológica de acesso remoto:
Facilidade de utilização e experiência do usuário
Reyes disse: “Sempre sentimos que vocês tiveram uma experiência de usuário muito robusta desde o início, o teste, até uma aquisição real da licença. É basicamente uma experiência feliz e sem complicações. Foi tão rápido e fácil implantar a Splashtop, parece mágica! Tudo é fácil — você precisa adicionar mais usuários? Clique aqui e ali e pronto, super simples!” Reyes disse ainda: “Com as outras soluções que tentamos, os usuários estavam dizendo que é muito confuso, é muito lento, não era isso que eu queria e assim por diante. Implantamos a Splashtop e imediatamente estamos recebendo e-mails de nossos artistas — Uau, isso é ótimo, agora eu posso realmente trabalhar, posso realmente fazer meu trabalho. Então você começa a perceber a satisfação do usuário.”
Desempenho
Com a Splashtop, o Boxel Studio passou a ter consistentemente ligações rápidas e uma sensação quase sem compressão. Além disso, sendo baseada em nuvem, a performance não dependia da distância ponto-a-ponto do usuário e do computador remoto. Andres disse: "Os nossos artistas e produtores têm prazos para cumprir com cotas de minutos de animação, frames para compor e modelos para terminar. Queríamos descobrir uma forma de aumentar a produtividade enquanto equilibrávamos o cenário da vida profissional. Para nós, o fato de os artistas poderem trabalhar a partir de casa dois ou três dias por semana, sem que isso afete os seus resultados, é uma vitória"!
Segurança
O Andres disse: "Quero mesmo sublinhar isto: A Splashtop é muito segura! Há um back-end para os administradores com autenticação de dois fatores, você pode ir até aos usuários e permitir que eles arrastem e soltem arquivos, coloquem em um USB, copiar-colar, etc. Sério, é super, super seguro".
Suporte de tablets Wacom
Os artistas do Boxel Studio utilizam a funcionalidade USB Device Redirection da Splashtop para usarem o seu próprio pen tablet Wacom local através da conexão remota.
Capacidades de suporte informático
Inicialmente, o Boxel Studio estava a utilizar a Splashtop apenas para acesso remoto. Mas quando atualizaram para o Splashtop Enterprise (do Splashtop Remote Access Pro), também obtiveram capacidades de suporte remoto. Andres disse: "O Splashtop Enterprise, e não estou a exagerar, eliminou 80% da carga de trabalho manual do nosso departamento de TI." Anteriormente, a equipe de TI tinha seus próprios sistemas para gerenciar estações de trabalho para o departamento de modelagem, rigging, animação, composição e assim por diante. Com o Splashtop Enterprise, cria imagens e grupos e gere digitalmente esses computadores. "Agora eles podem realmente gerenciar e até mesmo agendar todas as atualizações para todos os computadores nesta data, nesta hora. E boom, ele é irrigado para todos esses computadores. A Splashtop tornou-se a plataforma de manutenção para todas as estações de trabalho do estúdio", explicou Reyes.
Serviço ao cliente
Reyes disse: "Vocês tem um suporte excelente. Vocês nos ligaram proativamente - o que mais podemos fazer para apoiar você e tornar esta experiência melhor? Consideramos vocês o nosso parceiro tecnológico. Vocês fizeram com que fosse muito, muito fácil para nós ter a melhor experiência possível. Estamos super felizes com o tipo de suporte que a Splashtop tem prestado".
Resultados: Um Escritório Híbrido com Aumento da Rentabilidade e Satisfação dos Empregados
Quatro meses antes da pandemia, o Boxel Studio já havia ativado o protocolo de 'home office no estúdio' e os funcionários estavam trabalhando remotamente. Reyes disse: “Nunca paramos, mesmo durante o lockdown. Conseguimos cumprir os prazos comprometidos para as produções que já tínhamos. A performance do estúdio nunca caiu. Trata-se de consistência e continuidade de negócios, não importa em que parte do mundo você esteja.”
Antes da Splashtop, o Boxel Studio enfrentava alguns desafios no recrutamento. Eles tiveram que pagar despesas para realocar artistas baseados noutras partes do mundo - Índia, Argentina, Espanha, Itália, EUA e Canadá - e trazê-los todos para debaixo do mesmo teto. Agora, eles podem oferecer contratos a pessoas em qualquer parte do mundo sem terem de gastar taxas de realocação. Os valores poupados com isso são transferidos para os artistas e colaboradores. Reyes concluiu: "Agora somos capazes de oferecer melhores salários porque algumas dessas poupanças (de despesas de mudança) podem ser compartilhadas com toda a força de trabalho. É aqui onde eu vejo muitas eficiências alcançadas com a Splashtop".
O Boxel Studio implementou com sucesso um local de trabalho produtivo e flexível, com maior satisfação dos funcionários e economia de custos, com a Splashtop.
Detalhes
Sobre o Boxel Studio
O Boxel Studio é uma instalação líder de VFX e animação, sediada em Tijuana. É especializada em soluções de ponta para a indústria de conteúdos visuais. Dedicada a fornecer a melhor combinação de foto-realismo e o mundo da computação gráfica, o Boxel Studio cria imagens memoráveis, fundindo tecnologia e animação para se conectar às pessoas e às suas histórias.