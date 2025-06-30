A Splashtop e a pb2 Architecture + Engineering ganham o Prémio ROI 2025 da Nucleus Research
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Empresa de Arquitetura e Engenharia alcança um ROI de 458% e um retorno do investimento em 11 semanas ao otimizar o acesso remoto e o suporte de TI com a Splashtop
CUPERTINO, Califórnia, 1 de julho de 2025 - A Splashtop foi nomeada vencedora dos 2025 ROI Awards, juntamente com o cliente pb2 Architecture + Engineering. O prémio reconhece a implementação pela pb2 da solução integrada de acesso remoto, suporte remoto e gestão autónoma de endpoints da Splashtop, que proporcionou um retorno do investimento verificado de 458% e um período de retorno de apenas 11 semanas.
Os administradores de prêmios da Nucleus Research, líder global em pesquisa de tecnologia de ROI, destacam os 10 principais projetos de tecnologia empresarial que oferecem valor de negócios excecional e retorno sobre o investimento (ROI), conforme quantificado pelas avaliações de analistas independentes da Nucleus. A implementação da Splashtop pela pb2 foi selecionada de entre centenas de nomeações de várias indústrias pelo seu impacto mensurável na eficiência operacional, poupança de custos e escalabilidade de TI.
"A implementação da Splashtop pela pb2 é um exemplo claro de como os líderes de TI podem apresentar resultados mensuráveis com a tecnologia certa", afirmou Cameron Marsh, Analista Sénior da Nucleus Research. "Este projeto destaca o valor de uma plataforma que é rentável e fácil de escalar e gerenciar. Para equipas de TI simples que suportam forças de trabalho híbridas, a Splashtop provou que pode fornecer desempenho de nível empresarial sem complexidade de nível empresarial."
Sobre o Projeto
A pb2, uma empresa de arquitetura e engenharia de serviço completo, utilizou a Splashtop para suportar de forma segura uma força de trabalho híbrida de mais de 200 funcionários sem aumentar a complexidade da infraestrutura ou o número de funcionários de TI. Ao eliminar a necessidade de VPNs e permitir o acesso rápido e intuitivo a poderosas estações de trabalho de escritório, o pb2 capacitou arquitetos e designers para trabalhar de forma produtiva a partir de qualquer dispositivo ou local.
A equipa de TI da empresa, composta por três pessoas, utilizou as ferramentas de suporte remoto e gestão de endpoints da Splashtop para reduzir o tempo gasto em cada pedido de suporte, automatizar a aplicação de patches de software, melhorar a conformidade e monitorizar proativamente os sistemas a partir de uma única plataforma. A empresa complementou a sua implementação existente do Microsoft Intune com a Splashtop para colmatar lacunas críticas na gestão de terminais e obter visibilidade e controlo em tempo real das atualizações de software.
"Em uma plataforma, somos capazes de solucionar problemas em qualquer dispositivo remoto, monitorar proativamente os sistemas, automatizar patches de software e garantir a conformidade", disse Jonah Fulmer, gerente de TI, pb2 Architecture + Engineering.
A análise do ROI feita pela Nucleus Research atribuiu à Splashtop o mérito de ajudar a pb2 a evitar novas aquisições de tecnologia, simplificar os fluxos de trabalho de suporte e manter uma pegada de TI enxuta à medida que a empresa crescia.
"Quando outras soluções se revelaram dispendiosas e não tinham a facilidade de utilização e as funcionalidades necessárias para suportar a nossa crescente força de trabalho híbrida, a Splashtop foi mais do que suficiente com simplicidade, excelente desempenho e um conjunto abrangente de funcionalidades," disse Jonah Fulmer, Gestor de TI, pb2 Architecture + Engineering. "Desde os nossos designers, que fazem remoting com segurança nos seus computadores de trabalho, até à nossa equipa de TI, que dá suporte aos dispositivos, monitoriza os sistemas e os mantém em conformidade, o Splashtop proporcionou um valor inigualável em comparação com as alternativas."
"Os resultados da pb2 falam daquilo a que os líderes de TI estão a dar prioridade: simplicidade, velocidade e resultados que podem ser medidos em semanas", disse Mark Lee, CEO e cofundador da Splashtop. "Estamos orgulhosos de ajudar as equipes internas de TI, como a pb2, a reduzir o atrito, impulsionar a produtividade e proteger seus ambientes sem quebrar seus orçamentos."
A Splashtop foi recentemente reconhecida pelo melhor ROI estimado, implementação mais rápida, configuração mais fácil em várias categorias do G2 Summer Grid® Reports, onde a empresa alcançou o status de Grid® Líder nas categorias Endpoint Management, Patch Management, Remote Monitoring and Management (RMM), Remote Support e Remote Desktop. Para mais informações sobre as soluções premiadas da Splashtop, visita Splashtop.com.
Sobre Splashtop
A Splashtop é o fornecedor global de topo de soluções de trabalho remoto, suporte e gestão que simplificam a segurança e o desempenho no mundo do trabalho a partir de qualquer lugar. Com o sucesso do cliente como prioridade número 1, a tecnologia da Splashtop é fácil de implementar, usar e gerenciar para pequenas e médias empresas e empresas, oferecendo recursos avançados de segurança, alto rendimento, amplo suporte a dispositivos e suporte ao cliente 24 horas por dia, 5 dias por semana. A solução acessível selecionada por mais de 30 milhões de utilizadores, a Splashtop é um parceiro que permite aos utilizadores crescer e escalar nos seus próprios termos com planos altamente flexíveis. A Splashtop é membro da Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alinhando-se com a Microsoft em seus esforços para ajudar os clientes a enfrentar os desafios em evolução do cenário atual de TI. Visite www.splashtop.com e siga-nos no LinkedIn para saber mais.