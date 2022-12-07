Splashtop Productivity Pack
Adicione atalhos na tela e anote qualquer conteúdo usando o Splashtop Personal
O Pacote de Produtividade Inclui
Atalhos configuráveis e gamepad
Torne a sua experiência de desktop remoto mais produtiva com atalhos na tela para Microsoft Office, jogos, players, navegação, navegação entre arquivos e muito mais. Utilize os perfis incorporados em aplicações populares ou crie os seus próprios perfis.
Os perfis estão incluídos no Microsoft Office (incluindo apresentações de slides do PowerPoint), Media Player, QuickTime Player, navegadores, Mad OS e Diablo
Crie seus próprios perfis facilmente, usando qualquer combinação dos seguintes controles na tela: Teclas de combinação para Windows e Mac (por exemplo, Ctrl+Alt+Del), botão do mouse e roda de rolagem, Gamepad
Whiteboard
Faça anotações em qualquer desktop remoto ao vivo. Ótimo para apresentações e instruções em sala de aula. Adaptado do nosso premiado aplicativo Splashtop Whiteboard.
Use gestos para desenhar, destacar, ou escrever sobre qualquer conteúdo
Use canetas coloridas e de diferentes tamanhos, carimbos, marcadores, formas, linhas e ferramentas de texto
Anote sobre uma variedade de fundos de telas
Use as ferramentas de holofote e sombra de tela para manter o seu público focado
Tire capturas de tela e salve-as na galeria para referência futura
Assine o Productivity Pack
Para iOS
Na aplicação iOS no iPad
Clique na engrenagem no canto superior direito da aplicação > Conta > Gerenciar Assinatura e clique no botão para assinar. As assinaturas serão debitadas do seu cartão de crédito através da sua conta iTunes. Veja detalhes adicionais na tela de cadastro.
Para Android
Na aplicação Android no Tablet
Clique no botão do menu (três pontos no canto superior direito da aplicação) > Configurações > Conta Splashtop > Veja as suas compras aqui. Clique no botão para assinar e você será cobrado através da Google Play Store. Veja os detalhes adicionais na tela de cadastro.
Na Internet
Assine no Site da Splashtop
Certifique-se de entrar na conta que você usa para o Splashtop Personal.
Nota: O Pacote de Produtividade é um adicional da edição Splashtop Personal. Se você ainda não tem o Splashtop Personal, clique aqui para fazer os downloads gratuitos do Splashtop Personal para Windows, Mac, iOS, Android e muito mais.
Este adicional está disponível como uma compra no sistema Android (telefones e tablets) e iOS (apenas iPad). Não está disponível para o iPhone.