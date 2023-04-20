Enhance Your Security with Splashtop Antivirus

Aumente a tua segurança com o Splashtop Antivirus
Como um cliente valioso da Splashtop, já confias em nós com as tuas necessidades de acesso remoto e suporte. Agora, experimente a proteção integrada com Splashtop Antivirus, desenvolvido por Bitdefender, para proteger os teus dispositivos.
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Vá ao Gerenciamento > Antivirus ou Gerenciamento > Segurança de Endpoint para começar.
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Selecione os computadores e/ou os grupos de computadores nos quais gostaria de instalar. Em seguida, clique em Ações > Instalar Software Antivírus.
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Funcionalidades Avançadas Para Te Manter Seguro
Proteção em Tempo Real
Tenha tranquilidade à medida que os teus dispositivos permanecem seguros continuamente, com uma monitorização ativa que evita que vírus, malware e outras ameaças causem danos.
Verificação Antimalware
Experimente um ambiente de dispositivo seguro e sem compromissos, graças às capacidades abrangentes de digitalização e detecção do Bitdefender que neutralizam eficazmente uma vasta gama de malware.
Agendar Escaneamento e Configuração de Exclusão
Maximize a produtividade e o desempenho do sistema personalizando as tuas verificações de segurança, permitindo-te programá-las em horas convenientes e definir exclusões para ficheiros ou pastas específicas, garantindo experiências de trabalho ininterruptas.
Segurança de Tráfego na Web
Navegue com confiança no Chrome, Firefox e outros navegadores já que a nossa segurança de tráfego da web filtra e verifica o tráfego para te proteger de phishing, sites maliciosos e outras potenciais ameaças online.
Por Que Escolhemos a Bitdefender
A colaboração da Splashtop com a Bitdefender oferece uma solução antivírus de primeira qualidade, fornecendo aos clientes funcionalidades de proteção abrangentes para uma experiência digital segura. Se beneficie da proteção em tempo real, do controlo avançado de ameaças, da verificação antimalware e da segurança do tráfego da web, tudo adaptado às tuas necessidades, com configurações de exclusão de agendamento de verificação personalizáveis.