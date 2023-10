Splashtop en Canopy werken samen om verbeterd beheer op afstand voor IoT-apparaten te bieden

Om aan de groeiende vraag naar gestroomlijnd IoT-apparaatbeheer te voldoen, sluit het partnerschap zich aan bij Splashtop's veilige externe toegang en ondersteuning met Canopy's eersteklas platform voor monitoring en beheer op afstand (RMM).

CUPERTINO, Californië, 17 oktober 2023 -Splashtop, een leider in veilige oplossingen voor externe toegang, en Canopy, een toonaangevend RMM-platform voor complexe hardware-implementaties, hebben vandaag hun strategische partnerschap onthuld om het beheer op afstand van IoT-apparaten te versterken en te stroomlijnen. De integratie introduceert een alomvattende oplossing om te voldoen aan de toenemende vraag naar gespecialiseerd beheer op afstand in de IoT-sector, waar providers unieke en vaak op maat gemaakte hardwareapparaten aanbieden, variërend van kiosken en kassasystemen tot digitale signage en camera's.

De snelgroeiende mondiale markt voor IoT-beheerde diensten zal naar verwachting in 2027 een waarde van 135 miljard dollar bereiken, waarmee deze markt het snelst groeiende segment binnen de beheerde diensten zal worden. Terwijl bedrijven unieke hardwareoplossingen blijven ontwikkelen en implementeren, biedt de samenwerking tussen Canopy en Splashtop een tijdige oplossing om te voldoen aan de groeiende behoefte aan uitgebreide toegang op afstand, ondersteuning en beheer van IoT-apparaten.

"We zijn getuige van een opkomst van IoT-toepassingen, waardoor het voor bedrijven van cruciaal belang is om toegang op afstand te hebben als een manier om snel technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen, waardoor de downtime van apparaten en de impact op het bedrijf tot een minimum worden beperkt", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Door samen te werken met Canopy verbeteren we ons aanbod om aan de veranderende eisen van deze dynamische sector te voldoen en deze zelfs te overtreffen.”

De integratie van Splashtop in het Canopy-platform introduceert hoogwaardige functies voor afstandsbediening waarmee Canopy-gebruikers snel op afstand toegang kunnen krijgen tot IoT-apparaten en problemen kunnen oplossen en oplossen, wat cruciaal is gezien de impact van apparaatuitval in IoT-gebruikssituaties. De synergie tussen Splashtop en Canopy zorgt ervoor dat klanten naadloze, snelle en veilige toegang krijgen tot onbeheerde apparaten voor efficiënte probleemoplossing op afstand.

"Deze samenwerking met Splashtop is een game-changer voor Canopy", zegt Steve Latham, CEO van Canopy. “Door onze producten in één enkel aanbod te integreren, brengen we een alles-in-één oplossing voor deze ruimte waar klanten behoefte aan hebben. Het leiderschap van Splashtop op het gebied van beveiliging en de ondersteuning van diverse apparaatecosystemen vormen een aanvulling op onze missie en we kijken ernaar uit om samen te groeien."

Canopy en Splashtop zijn eerder begonnen aan een proefprogramma waarbij ze nauw samenwerken met een selecte groep klanten die al aanzienlijke voordelen hebben gerapporteerd, waaronder verhoogde efficiëntie en veiligheid.

"De alles-in-één beheeroplossing die Canopy met Splashtop biedt, is van onschatbare waarde", zegt Drew Jackson, hoofd engineering bij Telad, deelnemer aan het pilotprogramma. "Vroeger hadden we te maken met dure externe externe desktop-apps en potentiële beveiligingsproblemen. Splashtop werkt over de

dezelfde gecodeerde verbinding met SSL, waarvoor geen extra poorten hoeven te worden geopend, waardoor het de perfecte aanvulling is op het Canopy-beheerplatform."

Het sentiment vindt weerklank in de IoT-sector en versterkt de waarde van dit gezamenlijke aanbod, waaronder:

Strategische uitbreiding voor Splashtop: Verdiept de voetafdruk van Splashtop in de IoT-sector, specifiek gericht op belangrijke industrieën zoals productie, media en beveiligingstoezicht.

Verbeterde efficiëntie en functieset voor Canopy: Vermindert de afhankelijkheden van tools van derden en voegt verbeterde functies toe zoals bestandsoverdrachten, sessieregistratie en gebruikersmachtigingen voor sessies op afstand.

Naadloze integratie: Klanten profiteren van deze alles-in-één oplossing voor extern beheer die met één klik sessies voor externe toegang start, drie keer sneller dan het beheren van externe apps en apparaatreferenties.

Verhoogde beveiliging: Door gebruik te maken van de robuuste beveiligingsprotocollen van Splashtop biedt de integratie veilige toegang, een cruciaal element voor grote onbeheerde apparaatimplementaties.

Toonaangevende IoT-focus: De integratie van Splashtop's technologie voor toegang op afstand en ondersteuning in het gespecialiseerde RMM-platform van Canopy brengt een unieke oplossing voor de groeiende IoT-sector die krachtig beheer op afstand van apparaten in het veld mogelijk maakt.

Beschikbaarheid

Splashtop-functies voor externe toegang en ondersteuning zijn nu beschikbaar voor alle Canopy-licentieplannen, waaronder Starter, Advanced en Premier.

Over Splashtop

Splashtop is toonaangevend in oplossingen die de wereld van werken overal vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werk en IT/MSP-ondersteuning op afstand bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop is in staat 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60 fps te bereiken met ultralage latentie. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde beveiligingsfuncties, brede apparaatondersteuning en responsieve klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers, 250.000 bedrijven, waaronder die in 85% van de Fortune 500-bedrijven, genieten wereldwijd van Splashtop-producten. Bezoek www.Splashtop.com.

Over Luifel

Canopy is een softwareplatform voor Remote Monitoring and Management (RMM) dat zich richt op het verminderen van de downtime voor complexe hardware-implementaties, zoals kiosken, kassasystemen en digitale signage. Met meer dan 1 miljoen apparaten wereldwijd beheerd via het platform, bedient Canopy Fortune 100-klanten in diverse sectoren, waaronder detailhandel, restaurants, beveiliging, productie en openbare diensten. Bezoek www.goCanopy.com.