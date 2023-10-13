Splashtop en Canopy werken samen om verbeterd beheer op afstand voor IoT-apparaten te bieden

Splashtop en Canopy werken samen om verbeterd remote management voor IoT-apparaten te bieden
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Om aan de groeiende vraag naar gestroomlijnd IoT-apparaatmanagement te voldoen, verbindt de samenwerking Splashtops veilige remote access en support met Canopy's eersteklas platform voor remote monitoring en management (RMM).
CUPERTINO, Californië, 17 oktober 2023 - Splashtop, koploper op het gebied van veilige remote accessoplossingen, en Canopy, een toonaangevend RMM-platform voor complexe hardware-implementaties, hebben vandaag hun strategische samenwerking bekendgemaakt om het remote management van IoT-apparaten te versterken en te stroomlijnen. De integratie introduceert een alomvattende oplossing om te voldoen aan de toenemende vraag naar gespecialiseerd remote management in de IoT-sector, waar providers unieke en vaak op maat gemaakte hardware aanbieden, variërend van kiosken en kassasystemen tot digitale signage en camera's.
De snel groeiende wereldwijde markt voor beheerde IoT-services zal naar verwachting in 2027 $135 miljard bereiken, waarmee dit het snelst groeiende segment binnen managed services wordt. Terwijl bedrijven unieke hardwareoplossingen blijven ontwikkelen en implementeren, levert de samenwerking tussen Canopy en Splashtop een van de meest uitgebreide oplossingen voor externe toegang tot IoT-apparaten, van support op afstand en probleemoplossing tot volledig apparaatbeheer.
"We zijn getuige van een opkomst van IoT-toepassingen, waardoor het voor bedrijven van cruciaal belang is om remote access te hebben als een manier om snel technologische problemen te diagnosticeren en op te lossen, waardoor de downtime van apparaten en de impact op het bedrijf tot een minimum worden beperkt", aldus Mark Lee, CEO van Splashtop. “Door samen te werken met Canopy verbeteren we ons aanbod, zodat we aan de veranderende eisen van deze dynamische sector kunnen voldoen en deze zelfs te overtreffen.”
De integratie van Splashtop in het Canopy-platform introduceert hoogwaardige remote controlfuncties waarmee Canopy-gebruikers snel op afstand toegang kunnen krijgen tot IoT-apparaten en problemen kunnen vinden en oplossen, wat cruciaal is gezien de impact van apparaatuitval in IoT-gebruikssituaties. De synergie tussen Splashtop en Canopy zorgt ervoor dat klanten naadloze, snelle en veilige toegang krijgen tot onbeheerde apparaten voor efficiënte probleemoplossing op afstand.
"Deze samenwerking met Splashtop is een game-changer voor Canopy", zegt Steve Latham, CEO van Canopy. “Door onze producten in één enkel aanbod te integreren, brengen we een alles-in-één oplossing voor dit werk waar klanten behoefte aan hebben. Het leiderschap van Splashtop op het gebied van beveiliging en de ondersteuning van diverse apparaat-ecosystemen vormen een aanvulling op onze missie en we kijken ernaar uit om samen te groeien."
Canopy en Splashtop zijn eerder al begonnen met een pilot waarbij ze nauw samenwerkten met een selecte groep klanten die al aanzienlijke voordelen hebben gerapporteerd, waaronder verhoogde efficiëntie en veiligheid.
"De alles-in-één beheeroplossing die Canopy met Splashtop biedt, is van onschatbare waarde", aldus Drew Jackson, hoofd engineering bij Telad, een van de deelnemers aan het pilotprogramma. "Vroeger hadden we te maken met dure externe remote desktop-apps en potentiële beveiligingsproblemen. Splashtop werkt via dezelfde gecodeerde verbinding met SSL, waarvoor geen extra poorten hoeven te worden geopend, waardoor het de perfecte aanvulling is op het Canopy managementplatform."
Het sentiment vindt weerklank in de IoT-sector en versterkt de waarde van dit gezamenlijke aanbod, waaronder:
Strategische uitbreiding voor Splashtop: Vergroot de footprint van Splashtop in de IoT-sector, specifiek gericht op belangrijke bedrijfstakken zoals productie, media en beveiligingstoezicht.
Verbeterde efficiëntie en functieset voor Canopy: Vermindert de afhankelijkheden van tools van derden en voegt verbeterde functies toe zoals bestandsoverdrachten, sessieregistratie en gebruikersmachtigingen voor remote sessies.
Naadloze integratie: Klanten profiteren van deze alles-in-één remote managementoplossing die met één klik remote access-sessies start en drie keer sneller is dan het beheren van externe apps en apparaatreferenties.
Verhoogde beveiliging: Door gebruik te maken van de robuuste beveiligingsprotocollen van Splashtop biedt de integratie veilige toegang, een cruciaal element voor grote onbeheerde apparaatimplementaties.
Toonaangevende IoT-focus: De integratie van Splashtops remote access en supporttechnologie in het gespecialiseerde RMM-platform van Canopy brengt een unieke oplossing voor de groeiende IoT-sector die krachtige remote management van apparaten in het veld mogelijk maakt.
Beschikbaarheid
Splashtop remote access en supportfuncties zijn nu beschikbaar voor alle Canopy-abonnementen, waaronder Starter, Advanced en Premier.
Over Splashtop
Splashtop is een leider in oplossingen die de wereld van overal werken vereenvoudigen. De oplossingen voor hybride werken en IT/MSP-remote support bieden een ervaring die snel, eenvoudig en veilig is. De gepatenteerde, hoogwaardige technologie van Splashtop levert 4K HD-kwaliteit, ondersteuning voor meerdere monitoren en 60fps met ultralage latency. Splashtop wordt geleverd met geavanceerde securityfuncties, brede ondersteuning voor apparaten en een snelle klantenservice. Meer dan 30 miljoen gebruikers en 250.000 bedrijven, waaronder bedrijven in 85% van de Fortune 500-ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek www.splashtop.com.
Over Canopy
Canopy is een softwareplatform voor Remote Monitoring and Management (RMM) dat zich richt op het verminderen van de downtime voor complexe hardware-implementaties, zoals kiosken, kassasystemen en digitale signage. Met meer dan 1 miljoen apparaten die wereldwijd via het platform beheerd worden, bedient Canopy Fortune-100 klanten in diverse sectoren, waaronder detailhandel, restaurants, beveiliging, productie en openbare diensten. Bezoek www.goCanopy.com.