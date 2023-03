Wavelink brengt Smart Device afstandsbediening uit in samenwerking met Splashtop

Over Wavelink

Wavelink versnelt mobiele productiviteit met oplossingen die supply chain operaties mogelijk maken. Organisaties over de hele wereld en in sectoren als productie, detailhandel, opslag en automatisering van het veldwerk vertrouwen op Wavelink's enterprise mobility management, host-connectiviteitstoepassingen en voice-enablement oplossingen om mobiele apparaten te verbinden met supply chain managementsystemen, waardoor de productiviteit van werknemers in bedrijfskritische mobiele implementaties wordt gewaarborgd, de kosten worden verlaagd en direct wordt bijgedragen aan de operationele marge. Wavelink is onderdeel van de LANDESK-familie en heeft zijn hoofdkantoor in South Jordan, Utah. Kijk voor meer informatie op www.wavelink.com en ontvang het laatste product- en klantennieuws van Twitter en LinkedIn.

Over Splashtop

Splashtop Inc. levert de beste ervaring op het gebied van schermoverschrijdende productiviteit, ondersteuning en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten tegenwoordig van Splashtop producten, en productiepartners. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

