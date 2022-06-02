Wavelink brengt Smart Device afstandsbediening uit in samenwerking met Splashtop
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Nieuwe mobiele oplossing onderzoekt en lost problemen op afstand op, wat een maximale productiviteit garandeert voor bedrijven die Android gebruiken
SALT LAKE CITY - 7 december 2016 - Wavelink, een marktleider die de mobiele productiviteit versnelt, kondigde vandaag de release aan van Smart Device Remote Control in een nieuwe samenwerking met Splashtop Inc. Deze bediening op afstand voor Android breidt het robuuste mobiliteitsbeheer van Wavelink uit over alle platforms en zorgt ervoor dat de mobiele oplossingen van Wavelink bedrijven nog beter kunnen helpen om hun uptime en productiviteit te maximaliseren.
Wavelink biedt krachtig mobiliteitsbeheer voor ondernemingen dat de productiviteit van magazijn tot winkel verhoogt voor bedrijfskritische mobiele implementaties. Naarmate het aantal op Android gebaseerde producten op de markt groeit en bedrijven overstappen op de volgende generatie technologie, heeft Wavelink zijn remote controlmogelijkheden uitgebreid van de mobiele besturingssystemen van Microsoft naar het Android OS-platform om aan de behoeften van de klant te voldoen. Deze oplossing wordt geleverd samen met Wavelink Avalanche, dat uitgebreid mobiliteitsbeheer voor ondernemingen biedt om ervoor te zorgen dat werknemers het meeste uit mobiliteit halen, en de meest efficiënte manier biedt om mobiele applicaties op de apparaten van werknemers bij te werken.
"We zijn enthousiast om klanten mee te nemen naar de volgende generatie platforms," zegt Alex Evans, principal product manager bij Wavelink. "Elke keer dat een apparaat uitvalt, neemt dat de productiviteit en uiteindelijk je resultaat mee. Dat apparaat moet zo snel mogelijk weer werken als je je klantverplichtingen en bedrijfsdoelstellingen wilt nakomen. Onze Smart Device Remote Control oplossing helpt problemen sneller op te lossen, door ondersteuningsteams apparaattoegang te geven om problemen te repliceren, zodat ze snel een diagnose kunnen stellen en problemen kunnen oplossen."
Smart Device Remote Control helpt Wavelink-klanten langere downtime te voorkomen door problemen onmiddellijk en ter plaatse op te lossen. Dit bevordert maximale productiviteit op de werkplek en garandeert dat er geen tijd verloren gaat aan het opsturen van apparaten voor herstelling, wanneer de problemen ter plaatse kunnen worden gediagnosticeerd en verholpen.
Smart Device Remote Control mogelijkheden omvatten:
Eenvoudige implementatie. Bedrijven kunnen hun eigen implementatiepakketten ontwerpen en een koppeling sturen om te installeren.
Veilige sessies. De nieuwe bediening op afstand beschikt over TLS en 256-bits AES-codering en registratie van alle gebeurtenissen tijdens de sessie.
Live-rapportage van problemen. Smart Device Remote Control verbetert de zichtbaarheid om instellingen te controleren, fouten te reproduceren en problemen op te lossen, zodat bedrijven zelf de problemen kunnen vaststellen die gebruikers rapporteren.
Diagnose op afstand. IT kan het gevreesde scenario "geen fout gevonden" voorkomen door problemen te testen en configuraties te controleren voordat een apparaat wordt verzonden voor onnodig onderhoud.
Bestanden en oplossingen overzetten. Bedrijven kunnen bestanden zoals logbestanden, updates van besturingssystemen en meer van en naar het apparaat verzenden.
Op afstand opnieuw opstarten. Geforceerd opnieuw instellen om zeker te zijn dat alle updates geïnstalleerd en klaar voor gebruik zijn.
Of het nu gaat om hardware, software of connectiviteit, bedrijven moeten zien waarom een medewerker niet actief kan zijn. Smart Device Remote Control biedt inzichten om instellingen te controleren, fouten te reproduceren en problemen op te lossen. Bedrijven zijn afhankelijk van dit soort oplossingen op afstand om maximale uptime te garanderen, één van de belangrijkste redenen om samen te werken met een toonaangevende provider als Splashtop.
"We zijn zeer verheugd om met Wavelink samen te werken om deze verbeterde ondersteuning voor mobiel beheer toe te voegen aan het slimme OS-platform", aldus Mark Lee, CEO en oprichter van Splashtop. "Splashtop biedt de beste bediening op afstand en deze samenwerking is gebaseerd op een van de krachtigste zakelijke mogelijkheden van Splashtop. De geïntegreerde mobiele tools van Wavelink en Splashtop stellen IT-ondersteuningsteams in staat om problemen snel te analyseren en op te lossen, zodat werknemers zich opnieuw kunnen richten op de activiteiten die belangrijk zijn voor uw bedrijf en winst genereren.”
Smart Device Remote Control is ontworpen voor de nieuwste mobiele systemen en breidt de bestaande mogelijkheden voor bediening op afstand uit naar Android 4.4 KitKat en latere versies, en zal ondersteuning bieden voor platforms zoals Honeywell, Panasonic, Zebra en andere.
Deze inhoud werd automatisch vertaald met behulp van AI als referentie. In geval van enige afwijking of onduidelijkheid is de originele Engelstalige versie leidend als gezaghebbende bron.
Over Wavelink
Wavelink versnelt mobiele productiviteit met oplossingen die supply chain operaties mogelijk maken. Organisaties over de hele wereld en in sectoren als productie, detailhandel, opslag en automatisering van het veldwerk vertrouwen op Wavelink's enterprise mobility management, host-connectiviteitstoepassingen en voice-enablement oplossingen om mobiele apparaten te verbinden met supply chain managementsystemen, waardoor de productiviteit van werknemers in bedrijfskritische mobiele implementaties wordt gewaarborgd, de kosten worden verlaagd en direct wordt bijgedragen aan de operationele marge. Wavelink is onderdeel van de LANDESK-familie en heeft zijn hoofdkantoor in South Jordan, Utah. Kijk voor meer informatie op www.wavelink.com en ontvang het laatste product- en klantennieuws van Twitter en LinkedIn.
Over Splashtop
Splashtop Inc. levert de beste ervaring op het gebied van schermoverschrijdende productiviteit, ondersteuning en samenwerking. Splashtop remote desktop diensten stellen mensen in staat om vanaf elk apparaat, waar dan ook, toegang te krijgen tot hun apps en gegevens. Splashtop remote support services stellen IT en MSP in staat om computers, mobiele, industriële apparatuur en Internet of things (IoT) te ondersteunen. Splashtop samenwerkingsdiensten, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief scherm delen 1-op-1 over apparaten mogelijk. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten tegenwoordig van Splashtop producten, en productiepartners. Het hoofdkantoor is gevestigd in San Jose, Californië, met internationale kantoren in China, Japan en Taiwan. Kijk voor meer informatie op www.splashtop.com en www.mirroring360.com. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.
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