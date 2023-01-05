OSZ IMT – Remote Access to Lab Computers with Splashtop

OSZ IMT - remote access tot onderwijscomputers met Splashtop
OSZ IMT kiest voor Splashtop vanwege de betere klantenservice
Samenvatting
Toen de OSZ IMT-campus werd gesloten vanwege COVID-19, hadden studenten en docenten geen fysieke toegang tot de computerruimtes van de school. De hoogwaardige schoolcomputers bevatten de software die studenten nodig hadden voor hun opleiding. Zonder toegang tot die computers konden de studenten niet door met hun opleiding.
Met Splashtop for remote labs konden studenten op afstand toegang krijgen tot computers op school en deze bedienen vanaf hun eigen apparaten. Zo kon OSZ IMT hun studenten en docenten de computermiddelen bieden die ze nodig hadden om op afstand te kunnen leren.
De uitdaging: COVID-19 voorkomt dat studenten toegang krijgen tot schoolcomputers
Veel studenten die cursussen volgen bij OSZ IMT, hebben de computers op de campus van de school nodig voor hun cursussen. OSZ IMT leert studenten software zoals AutoCAD, Revit en Inventor onder de knie te krijgen om ze optimaal voor te bereiden op hun carrière.
Toen COVID-19 de campus sloot, hadden studenten echter geen manier om fysiek toegang te krijgen tot die computers
“We zijn een IT-school en bieden leer en werkopleidingen voor technisch ontwerpers”, zegt Stefan Babst, afdelingshoofd II bij OSZ IMT. “Vanwege COVID-19 mochten studenten en docenten onze school niet binnen. Tegelijkertijd draaien de applicaties die we studenten leren alleen op krachtige computers. Deze software wordt gebruikt om 3D-structuren en gebouwen te maken, waarvoor krachtige computers nodig zijn die onze studenten en docenten niet thuis hebben. "
Dit betekende dat studenten en docenten geen toegang hadden tot de software die ze nodig hadden. De enige manier waarop ze toegang konden krijgen tot de software was via de computers op de campus.
Babst en de rest van het team van OSZ IMT moesten een oplossing vinden die studenten en docenten thuis toegang zou geven tot de computers.
De oplossing: maak remote access tot schoolcomputers mogelijk met Splashtop
Op zoek naar een oplossing, vond Babst uiteindelijk Splashtop remote desktop-software.
Splashtop is een ideale oplossing voor het onderwijs, omdat het studenten en docenten in staat stelt schoolcomputers op afstand te bedienen vanaf elke computer, tablet of mobiel apparaat (inclusief Chromebooks). Wanneer een eindgebruiker op afstand toegang krijgt tot een schoolcomputer, kan hij deze overnemen, elk bestand openen en elk programma draaien alsof hij er daadwerkelijk achter zit.
Splashtop is een geweldige oplossing, omdat het scholen in staat stelt hun bestaande IT-infrastructuur te benutten (niet nodig om te investeren in nieuwe hardware), terwijl studenten een manier krijgen om thuis toegang te krijgen tot door de school geleverde computermiddelen.
Splashtop gaf OSZ IMT de oplossing die nodig was om de problemen van studenten en docenten op te lossen. OSZ IMT was in staat om snel over te schakelen naar leren op afstand en lessen te hervatten terwijl studenten en docenten vanuit huis op afstand toegang hadden tot de computers op de campus.
RESULTAAT: OSZ IMT ONDER DE INDRUK VAN SPLASHTOP
Splashtop viel Babst op vanwege de uitstekende klantenservice die ze boden, de functie voor geplande remote access, de lage prijs en de betrouwbaarheid.
Zelfs voordat OSZ IMT Splashtop kocht, was Babst blij verrast over het niveau van klantenservice die hij kreeg van Splashtop.
"Tijdens de evaluatie ... hebben we een verbetering voorgesteld in de Splashtop-beheerconsole om de releasetijden beter te kunnen programmeren", aldus Babst, "Het Splashtop-team heeft onze suggesties snel geïmplementeerd. Splashtop reageerde erg snel op onze verzoeken. "
Babst was ook onder de indruk van de functie voor geplande remote access, waarmee de IT-beheerders een schema konden opstellen voor groepen studenten om toegang te krijgen tot de campuscomputers in vooraf bepaalde tijdvakken.
"[Vóór Splashtop] probeerden we andere softwareproducten, maar we merkten dat de toegang tot de computerruimtes niet optimaal was", zei Babst, "We hebben meestal 90 minuten lesblokken. Na 90 minuten wisselt de klas. Het snel uitschakelen en verzetten na de 90 minuten ging niet goed met andere soorten software. "
Met de functie voor geplande remote access in Splashtop kon OSZ IMT gemakkelijk een schema opstellen, zodat alleen bepaalde groepen van 18 tot 30 studenten op afstand toegang hadden tot computers in een bepaald lokaal tijdens de les .
Andere highlights die Babst noemde, zijn onder meer de lage prijs van Splashtop in vergelijking met andere producten voor remote access, en de betrouwbaarheid van Splashtop ondanks de reken-intensieve applicaties die studenten op afstand gebruiken. Over de hele linie is Babst tevreden met zijn beslissing om voor Splashtop te kiezen.
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Splashtop biedt hoogwaardige en zeer veilige remote accessoplossingen voor scholen, districten en universiteiten. Begin vandaag nog met uw gratis proefperiode om zelf te zien hoe gemakkelijk het kan zijn om uw studenten en docenten toegang te geven tot computers op de campus. Of kom meer te weten over Splashtop for remote labs.
Details
Over OSZ IMT
Oberstufenzentrum Informations und Medizintechnik, Berlijn (OSZ IMT) biedt studenten verschillende beroepsopleidingen in IT-hardware, software development, netwerken, elektronica en medische apparatuur. De school heeft 3.000 leerlingen en 160 docenten.
OSZ IMT biedt zijn studenten en docenten hoogwaardige technische apparatuur in zijn klaslokalen en laboratoria, waaronder meer dan 1.000 krachtige computers. Deze computers zijn van vitaal belang, omdat ze studenten in staat stellen te leren hoe ze de software kunnen gebruiken die nodig is in hun vakgebied.
Over Splashtop remote access software
Krijg toegang tot Windows-, Mac- en Linux-computers vanaf elk ander Windows-, Mac-, iOS-, Android- of Chromebook-apparaat.
Bedien eenvoudig computers op afstand via snelle verbindingen (streaming in 4k) met HD kwaliteit en geluid.
Profiteer van de beste functies die nodig zijn om productief te blijven terwijl u op afstand werkt, waaronder bestandsoverdracht via drag-and-drop, afdrukken op afstand, ontwaken op afstand, opnieuw opstarten op afstand, chatten en meer.
Bespaar tot 80% of meer wanneer u Splashtop kiest boven andere duurdere producten voor remote access.
Gebruik de functies voor geplande remote access om opningstijden van de computerruimtes en gespecialiseerde computersessies te plannen, zodat verschillende groepen studenten op afstand toegang kunnen krijgen tot het computerlokaal op een geplande tijd.
Lees meer over Splashtop voor remote labs of probeer het gratis.
Wat klanten zeggen
Tijdens de evaluatie kwam [het Splashtop-team] op het juiste moment. Zowel onze supportverzoeken als problemen met gegevensbescherming werden snel opgelost... Splashtop reageerde zeer snel op onze verzoeken.
Stefan Babst - Hoofd van afdeling II, OSZ IMT