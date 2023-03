EPAD IT bespaart meer dan 70% door over te stappen van LogMeIn Central

EPAD Business IT, LLC, een IT-dienstverlener, is onlangs overgestapt op Splashtop Remote Support nadat het een aantal jaren LogMeIn Central had gebruikt. De stap kwam nadat LogMeIn EPAD Business IT liet weten dat hun jaarlijkse abonnementskosten voor 2019 meer dan het dubbele zouden zijn van het voorgaande jaar.

Door over te stappen op Splashtop (het beste LogMeIn Central-alternatief), bespaarde EPAD Business IT meer dan 70% (meer dan $ 2.000 aan besparingen) op hun kosten. En dankzij een vereenvoudigd migratieproces van LogMeIn naar Splashtop konden ze hun 250 beheerde computers in slechts één avond met succes migreren van LogMeIn Central naar Splashtop Remote Support, waardoor ze talloze uren en kopzorgen bespaarden bij het voltooien van het overgangsproces.

De uitdaging

De klanten van EPAD Business IT vertrouwen op hun computerinfrastructuur voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Als er iets misgaat, verwachten ze dat EPAD Business IT beschikbaar is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Dit maakt het cruciaal om een betrouwbare oplossing voor ondersteuning op afstand te hebben.

Jarenlang hadden ze het LogMeIn Central Basic-abonnement met 250 eindpunten. Hun jaarlijkse abonnementskosten bedroegen $ 1.247,75 in 2018.

EPAD Business IT kreeg van LogMeIn te horen dat hun prijs in 2019 zou stijgen naar $1.599, een verhoging van meer dan $300 voor hetzelfde pakket. Dat was echter voordat LogMeIn hun pakketten (Basic, Plus en Premier) afschaften en verving door een LogMeIn Central "Basisabonnement" met extra functies die in add-ons gekocht moesten worden.

Door de nieuwe prijsstructuur zijn de abonnementskosten van EPAD Business IT voor 2019 gestegen tot maar liefst $ 2999. Dat is meer dan het dubbele van wat ze in 2018 betaalden.

Eric Gravens, eigenaar van EPAD Business IT, was op dat moment klaar om over te stappen "Onze prijs ging van $1.247 naar $2.999 voor LogMeIn Central [voor 250 computers]," zei Gravens, "LogMeIn ging over op een andere prijzen, maar hun basisabonnement was al belachelijk duur!"

Gravens had een betrouwbare en veilige oplossing voor ondersteuning op afstand nodig om hun klanten te ondersteunen, en zocht een goedkoper alternatief voor LogMeIn.

EPAD Business IT kiest voor Splashtop

Gravens heeft enkele maanden gezocht naar de beste oplossing om LogMeIn bij zijn bedrijf te vervangen. Naast de prijs had hij nog een paar andere belangrijke eisen bij het evalueren van alternatieven:

Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies

Onbeperkt aantal gebruikers

Grouping

Opnieuw opstarten in veilige modus

Betrouwbare mobiele app voor Android

"We hebben veel gewinkeld in 2018 en begin 2019", herinnert Gravens zich, "we hebben TeamViewer, RemoteToPC en RemotePC bekeken... we hebben veel pakketten uitgeprobeerd en uiteindelijk voor Splashtop gekozen."

Splashtop Remote Support voldoet aan alle belangrijke eisen van Gravens. Vooral de Android-client van Splashtop trok zijn aandacht. "We kozen voor een duidelijkere, mooiere Android-client," zei Gravens.

Bovendien is Splashtop Remote Support veel goedkoper dan LogMeIn ( prijsvergelijking Splashtop vs LogMeIn Central). Na de overstap betaalde EPAD Business IT zelfs minder voor Splashtop dan voor LogMeIn, zelfs vóór de prijsstijging van dit jaar. Door over te stappen op Splashtop bespaarde EPAD Business IT meer dan 70% op hun kosten.

Migreren naar Splashtop

Nadat Gravens eenmaal voor Splashtop had gekozen, begon het migratieproces. Oorspronkelijk dacht hij dat dit proces dagen zou duren. In plaats daarvan duurde het maar een paar uur.

"Wat betreft het overzetten van al onze klanten van LogMeIn naar Splashtop, verwachtte ik veel gedoe," zei Gravens.

Migratie van LogMeIn naar Splashtop kan in twee eenvoudige stappen. Eerst gebruikt u de Splashtop webconsole om een implementatiepakket te maken om de Splashtop Streamer op uw beheerde computers te installeren. Vervolgens gebruikt u de LogMeIn's One2Many functie om de Splashtop Streamer stil uit te rollen zonder dat u naar al die computers hoeft te gaan.

"Het bespaarde ons een groot aantal manuren. Ik kon de migratie zelf in één nacht doen! Geen scripts voor groepsbeleid nodig," zei Gravens. "Voordat ons abonnement van LogMeIn afliep, begonnen we met een proef van LogMeIn Premier. We maakten elke groep aan in Splashtop en maakten voor elke groep de deployment streamer aan. Het hele implementatieproces van Splashtop duurde minder dan drie uur voor al onze PC's. We hadden een paar klanten die vergaten hun PC's aan te laten staan, dus die moesten we de volgende dag mog even doen. Geen probleem—de overgrote meerderheid was die avond klaar."

De resultaten

Uiteindelijk vond Gravens een alternatieve tool voor ondersteuning op afstand die betrouwbaar en veilig is, aan al hun belangrijkste eisen voldoet en aanzienlijk goedkoper is dan LogMeIn. EPAD Business IT bespaart nu meer dan $ 2.000 op hun jaarlijkse kosten dankzij Splashtop!

Gravens slaagde er ook in om de computers van zijn klanten in één nacht over te zetten, wat talloze uren werk bespaarde.

Wat vond Gravens nog meer fijn aan Splashtop? Hij somt een aantal favoriete kenmerken voor ons op:

Automatische aanmeldingen: typ eenmaal de gebruikersnaam / het wachtwoord om u aan te melden bij de externe client, er verschijnt een prompt op het scherm om deze automatisch opnieuw in te voeren als de pc om een wachtwoord vraagt. Ideaal voor servers en na sluitingstijd wanneer gebruikers zich afmelden.

Ondersteuning voor meerdere monitoren: Kies voor twee monitoren en twee schermen open, één voor elke lokale monitor. Geen heen en weer geschuif.

Opnieuw opstarten in veilige modus: iedereen heeft al eens een situatie meegemaakt waarin ze een vastgelopen of geïnfecteerde pc opnieuw moesten opstarten.

Gebruikersactiviteit: Splashtop heeft nu een activiteitscontrole in de app, u kunt zien of het toetsenbord / de muis momenteel actief zijn of hoelang deze inactief zijn.

Chat: Het is af en toe fijn om met een gebruiker te chatten in plaats van hem te bellen. Geweldig om door te geven "Ik ben klaar, ik log uit."

2 sessies, 1 PC: Dit is wel cool, niet beslissend voor de aanschaf, maar wel leuk. Ik logde altijd in op de PC van mijn techneuten als ze inloggen op een server (bijvoorbeeld) en een idee hadden voor iets. Nu kunnen we samen direct inloggen op dezelfde server. Ook goed voor verkopers.

E-mail alerts: Als een PC offline of online gaat, krijg ik een e-mail.

De GUI van de desktop/mobiele app: Gebruiksvriendelijk, duidelijk en eenvoudig. Het groeperen werkt goed. De knoppen zijn duidelijk ingedeeld.

Het gebruik van de mobiele app: Het werkt als een telefoon/tablet interface in plaats van met een muis over het scherm te bewegen. Tik op de oké-knop. Je hoeft geen muis te bewegen.

De prijs

EPAD Business IT is een van de duizenden bedrijven die de afgelopen jaren zijn overgestapt op Splashtop vanwege de hoge kwaliteit, de reeks topfuncties en de lagere prijs in vergelijking met vergelijkbare producten. Splashtop is het #1 LogMeIn-alternatiefen helpt u te besparen in vergelijking met LogMeIn-prijzen.

U kunt Splashtop Remote Support gratis uitproberen om zelf te ontdekken waarom zoveel MSPs en IT-professionals de voorkeur geven aan Splashtop.