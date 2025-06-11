EPAD IT bespaart meer dan 70% door over te stappen van LogMeIn Central
Onze software maakt het eenvoudig om in één avond te migreren van LogMeIn naar Splashtop
Samenvatting
EPAD Business IT, LLC, een IT-dienstverlener, is onlangs overgestapt op Splashtop SRS Premium nadat het een aantal jaren LogMeIn Central had gebruikt. De verhuizing kwam nadat LogMeIn EPAD Business IT had laten weten dat hun jaarlijkse abonnementskosten voor 2019 meer dan het dubbele zouden zijn van die van het jaar ervoor.
Door over te stappen op Splashtop (het beste LogMeIn Central alternatief) bespaarde EPAD Business IT meer dan 70% (meer dan $2.000 besparing) op hun kosten. En dankzij een vereenvoudigd migratieproces van LogMeIn naar Splashtop konden ze hun 250 beheerde computers in slechts één avond met succes migreren van LogMeIn Central naar SRS Premium, waardoor ze talloze uren en hoofdpijn bespaarden bij het voltooien van het overgangsproces.
De uitdaging
De klanten van EPAD Business IT vertrouwen op hun computerinfrastructuur voor hun dagelijkse bedrijfsvoering. Als er iets misgaat, verwachten ze dat EPAD Business IT beschikbaar is om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Dit maakt het cruciaal om een betrouwbare oplossing voor ondersteuning op afstand te hebben.
Jarenlang hadden ze het LogMeIn Central Basic-abonnement met 250 eindpunten. Hun jaarlijkse abonnementskosten bedroegen $ 1.247,75 in 2018.
EPAD Business IT kreeg van LogMeIn te horen dat hun prijs in 2019 zou stijgen naar $1.599, een verhoging van meer dan $300 voor hetzelfde pakket. Dat was echter voordat LogMeIn hun pakketten (Basic, Plus en Premier) afschaften en verving door een LogMeIn Central "Basisabonnement" met extra functies die in add-ons gekocht moesten worden.
Door de nieuwe prijsstructuur zijn de abonnementskosten van EPAD Business IT voor 2019 gestegen tot maar liefst $ 2999. Dat is meer dan het dubbele van wat ze in 2018 betaalden.
Eric Gravens, eigenaar van EPAD Business IT, was op dat moment klaar om over te stappen "Onze prijs ging van $1.247 naar $2.999 voor LogMeIn Central [voor 250 computers]," zei Gravens, "LogMeIn ging over op een andere prijzen, maar hun basisabonnement was al belachelijk duur!"
Gravens had een betrouwbare en veilige oplossing voor ondersteuning op afstand nodig om hun klanten te ondersteunen, en zocht een goedkoper alternatief voor LogMeIn.
EPAD Business IT kiest voor Splashtop
Gravens heeft enkele maanden gezocht naar de beste oplossing om LogMeIn bij zijn bedrijf te vervangen. Naast de prijs had hij nog een paar andere belangrijke eisen bij het evalueren van alternatieven:
Onbeperkt aantal gelijktijdige sessies
Onbeperkt aantal gebruikers
Grouping
Opnieuw opstarten in veilige modus
Betrouwbare mobiele app voor Android
"We hebben veel gewinkeld in 2018 en begin 2019", herinnert Gravens zich, "we hebben TeamViewer, RemoteToPC en RemotePC bekeken... we hebben veel pakketten uitgeprobeerd en uiteindelijk voor Splashtop gekozen."
SRS Premium voldoet aan alle belangrijke eisen van Gravens. Vooral de Android-client van Splashtop trok zijn aandacht. "We hebben gekozen voor een schonere, mooiere Android-client," zegt Gravens.
Bovendien is SRS Premium veel lager geprijsd dan LogMeIn (Splashtop vs LogMeIn Central prijsvergelijking). Na de overstap betaalde EPAD Business IT zelfs minder voor Splashtop dan voor LogMeIn, zelfs vóór de prijsstijging van dit jaar. Door over te stappen op Splashtop bespaarde EPAD Business IT meer dan 70% op hun kosten.
Migreren naar Splashtop
Nadat Gravens eenmaal voor Splashtop had gekozen, begon het migratieproces. Oorspronkelijk dacht hij dat dit proces dagen zou duren. In plaats daarvan duurde het maar een paar uur.
"Wat betreft het overzetten van al onze klanten van LogMeIn naar Splashtop, verwachtte ik veel gedoe," zei Gravens.
Migratie van LogMeIn naar Splashtop kan in twee eenvoudige stappen. Eerst gebruikt u de Splashtop webconsole om een implementatiepakket te maken om de Splashtop Streamer op uw beheerde computers te installeren. Vervolgens gebruikt u de LogMeIn's One2Many functie om de Splashtop Streamer stil uit te rollen zonder dat u naar al die computers hoeft te gaan.
"Het bespaarde ons een groot aantal manuren. Ik kon de migratie zelf in één nacht doen! Geen scripts voor groepsbeleid nodig," zei Gravens. "Voordat ons abonnement van LogMeIn afliep, begonnen we met een proef van LogMeIn Premier. We maakten elke groep aan in Splashtop en maakten voor elke groep de deployment streamer aan. Het hele implementatieproces van Splashtop voor al onze pc's duurde minder dan drie uur. We hadden een paar klanten die vergaten hun pc's aan te laten staan, dus die moesten we de volgende dag nog even doen. Dat was geen probleem - de overgrote meerderheid was dezelfde avond klaar."
De resultaten
Uiteindelijk vond Gravens een alternatieve tool voor ondersteuning op afstand die betrouwbaar en veilig is, aan al hun belangrijkste eisen voldoet en aanzienlijk goedkoper is dan LogMeIn. EPAD Business IT bespaart nu meer dan $ 2.000 op hun jaarlijkse kosten dankzij Splashtop!
Gravens slaagde er ook in om de computers van zijn klanten in één nacht over te zetten, wat talloze uren werk bespaarde.
Wat vond Gravens nog meer fijn aan Splashtop? Hij somt een aantal favoriete kenmerken voor ons op:
Automatische aanmeldingen: typ eenmaal de gebruikersnaam / het wachtwoord om u aan te melden bij de externe client, er verschijnt een prompt op het scherm om deze automatisch opnieuw in te voeren als de pc om een wachtwoord vraagt. Ideaal voor servers en na sluitingstijd wanneer gebruikers zich afmelden.
Ondersteuning voor meerdere monitoren: Kies voor twee monitoren en twee schermen open, één voor elke lokale monitor. Geen heen en weer geschuif.
Opnieuw opstarten in veilige modus: iedereen heeft al eens een situatie meegemaakt waarin ze een vastgelopen of geïnfecteerde pc opnieuw moesten opstarten.
Gebruikersactiviteit: Splashtop heeft nu een activiteitscontrole in de app, u kunt zien of het toetsenbord / de muis momenteel actief zijn of hoelang deze inactief zijn.
Chat: Het is af en toe fijn om met een gebruiker te chatten in plaats van hem te bellen. Geweldig om door te geven "Ik ben klaar, ik log uit."
2 sessies, 1 PC: Dit is wel cool, niet beslissend voor de aanschaf, maar wel leuk. Ik logde altijd in op de PC van mijn techneuten als ze inloggen op een server (bijvoorbeeld) en een idee hadden voor iets. Nu kunnen we samen direct inloggen op dezelfde server. Ook goed voor verkopers.
E-mail alerts: Als een PC offline of online gaat, krijg ik een e-mail.
De GUI van de desktop/mobiele app: Gebruiksvriendelijk, duidelijk en eenvoudig. Het groeperen werkt goed. De knoppen zijn duidelijk ingedeeld.
Het gebruik van de mobiele app: Het werkt als een telefoon/tablet interface in plaats van met een muis over het scherm te bewegen. Tik op de oké-knop. Je hoeft geen muis te bewegen.
De prijs
EPAD Business IT is een van de duizenden bedrijven die de afgelopen jaren zijn overgestapt op Splashtop vanwege de hoge kwaliteit, de reeks topfuncties en de lagere prijs in vergelijking met vergelijkbare producten. Splashtop is het beste LogMeIn-alternatief en helpt u te besparen in vergelijking met LogMeIn-prijzen.
Je kunt SRS Premium gratis uitproberen en zelf ontdekken waarom zoveel MSPs en IT-professionals de voorkeur geven aan Splashtop.
Details
Over EPAD Business IT
EPAD Business IT is een computerbedrijf gevestigd in Arizona dat diensten verleent aan kleine en middelgrote bedrijven en een aantal residentiële klanten.
Dit bedrijf zet netwerken op en onderhoudt ze, waaronder het repareren, upgraden of installeren van nieuwe fileservers en workstations gebaseerd op het Microsoft besturingssysteem. Ze voeren ook alle door hun klanten gevraagde IT-werkzaamheden uit, waaronder bekabeling, netwerkhardware, computerapparatuur en software. Ze werken als een "one-stop" computerservice voor hun klanten.
EPAD Business IT gebruikt software voor toegang op afstand om de computers van hun klanten op afstand te onderhouden en te ondersteunen. Dit helpt het bedrijf om verplichtingen jegens klanten na te komen en service te verlenen aan hun computers.
Over SRS Premium
Voor MSPs die onbeheerde remote access tot hun beheerde computers willen. Bied remote support aan Windows- en Mac-computers vanaf elk Windows-, Mac-, iOS- en Android-apparaat. Extra monitoring en managementfuncties beschikbaar.
Hoge prestaties: SRS Premium wordt aangedreven door dezelfde bekroonde remote access-engine als de oplossingen van Splashtop voor persoonlijk gebruik. Geniet van snelle verbindingen met HD-kwaliteit en geluid.
Topfuncties: SRS Premium wordt geleverd met alle topfuncties die MSP's en IT-teams nodig hebben, zoals bestandsoverdracht, chatten, op afstand wakker worden, op afstand herstarten, sessieregistratie, gebruikers- en computerbeheer, groeperen en meer.
Lage prijs: Splashtop kan u meer dan 80% besparen in vergelijking met andere oplossingen zoals LogMeIn Central, TeamViewer, Connectwise ScreenConnect en anderen. En Splashtop verhoogt uw verlengingskosten niet zoals andere bedrijven.
Waarom Splashtop kiezen in plaats van LogMeIn?
Dit is waarom tienduizenden bedrijven zoals EPAD Business IT de voorkeur geven aan Splashtop:
Splashtop bespaart u 70% tot 80% in vergelijking met LogMeIn.
SRS Premium heeft dezelfde topfuncties als LogMeIn Central
Splashtop wordt wereldwijd door meer dan 20 miljoen gebruikers gebruikt
Gemakkelijke migratie vanaf LogMeIn
Gegarandeerde besparingen en Early Start-programma: u hoeft niet te wachten tot uw huidige abonnement afloopt, stap over zonder extra kosten
Wat klanten zeggen
Wat betreft het overzetten van al onze klanten van LogMeIn naar Splashtop, verwachtte ik veel gedoe. Het ging echter geweldig! En met geweldig bedoel ik ECHT GEWELDIG!
Eric Gravens, Owner of EPAD Business IT