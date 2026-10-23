Splashtop Remote Support integraties
Verbind Splashtop Remote Support met de helpdesk-, beveiligings- en identiteitstools die je team al gebruikt, zodat je sessies kunt starten vanuit tickets en elke sessie kunt registreren.
Ticketing, helpdesk en ITSM
Freshservice
Start Splashtop Remote Support-sessies vanaf Freshservice-tickets. Maak een sessielink aan in het ticket, stuur deze naar je gebruiker en verbind zonder eerdere installatie. Sessiedetails worden automatisch teruggelogd naar het ticket.
Freshdesk
Ondersteun klanten vanuit Freshdesk tickets met Splashtop Remote Support. Voeg een sessielink toe aan het ticket, maak verbinding zodra je gebruiker het uitvoert, en krijg een registratie van de sessie die aan het ticket is toegevoegd wanneer de zaak wordt gesloten.
Zendesk
Start remote supportsessies vanaf Zendesk-tickets met een paar klikken, zonder dat er vooraf software nodig is op het apparaat van de gebruiker. Wanneer je de supportcase sluit, worden sessie- en bestandsoverdrachtslogboeken als privé-opmerkingen aan het ticket toegevoegd.
Jira
Geef je technici externe ondersteuning vanuit Jira-problemen. Maak een sessielink aan vanuit het issue, deel deze met je gebruiker en verbind met hun computer, waarbij sessielogs weer aan het issue worden toegevoegd.
ServiceNow
Start externe ondersteuningssessies van ServiceNow-incidenten met de Splashtop-app uit de ServiceNow Store. Gebruikers kunnen de sessie-app direct vanuit hun incidentweergave downloaden, en sessielogboeken kunnen ter referentie in het incident worden opgetrokken.
Salesforce
Ondersteun de computers van eindgebruikers zonder Salesforce te verlaten. Start een sessie op afstand vanuit Cases, Leads, Opportunities, Accounts of Contacts, en voeg sessielogboeken toe aan het record zodra je klaar bent.
Microsoft Teams
Bied remote support direct vanuit een Microsoft Teams-chat. Maak een supportkaart met een sessielink voor je gebruiker, en verbind wanneer de Splashtop-bot laat zien dat ze klaar zijn. Sessierecords zijn beschikbaar in het tabblad sessielogboeken van de app.
HaloITSM/HaloPSA
Start onbezocht sessies op Halo-assets en stuur bewoonde supportuitnodigingen via tickets en live chat, allemaal vanaf de Halo-console. Sessienotities worden weer toegevoegd aan het ticket of de chat.
SysAid
Breng AI-gestuurde remote support in SysAid. SysAid Copilot identificeert het juiste apparaat uit het servicerecord en genereert de sessielink, en elke sessie wordt automatisch gelogd in de Ticket Journey. Beschikbaar voor SysAid cloud klanten.
Endpoint-beveiliging
Bitdefender
Bescherm de endpoints die je ondersteunt met Splashtop Antivirus, aangedreven door Bitdefender, geïmplementeerd en beheerd vanaf dezelfde console die jij gebruikt voor remote support. Bitdefender EDR en MDR zijn ook beschikbaar als add-ons.
CrowdStrike
Bekijk CrowdStrike Falcon-detecties in de Splashtop-console, open ze in Falcon voor diepere analyse en verbind met het getroffen eindpunt om het probleem op te lossen. Koop CrowdStrike via Splashtop, of neem je eigen licentie mee met Splashtop AEM.
SentinelOne
Installeer SentinelOne-agenten on demand of automatisch via endpoint-beveiligingsbeleid, en bevestig de beschermingsdekking vanaf de Splashtop-console. Koop SentinelOne via Splashtop, of neem je eigen licentie mee met Splashtop AEM.
Identiteit, SSO en logging (Enterprise)
Microsoft Entra ID
Laat technici inloggen op Splashtop met hun Microsoft Entra ID-accounts via SAML single sign-on. Je kunt het instellen via de Splashtop-app in de Entra-applicatiegalerij.
JumpCloud
Authenticeer je bij Splashtop met JumpCloud SSO en provisioneer, update en deprovisioneer gebruikers en groepen automatisch via SCIM.
ONELOGIN
Log in op Splashtop met je OneLogin-gegevens voor gecentraliseerde, veilige single sign-on.
Splunk
Exporteer automatisch Splashtop-sessielogboeken, inlogs, bestandsoverdrachten, chats en configuratiewijzigingen naar Splunk voor beveiligingsmonitoring, naleving en onderzoeken.
Beheer van mobiele apparaten
Jamf
Deploy Splashtop naar door Jamf beheerde apparaten met Jamf Pro. Je kunt vervolgens onbeheerde ondersteuning bieden aan beheerde Macs en iOS-gebruikers helpen via schermdelen.
IBM MaaS360
Vind Splashtop in de IBM MaaS360 Marketplace om remote support toe te voegen naast de MDM- en MAM-bedieningselementen van MaaS360, inclusief iOS remote view en Android remote control.
AppTec360
Splashtop Remote Support integreert met AppTec360 MDM/MAM om iOS remote view en Android remote control te ondersteunen.