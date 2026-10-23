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Splashtop Remote Support integraties

Verbind Splashtop Remote Support met de helpdesk-, beveiligings- en identiteitstools die je team al gebruikt, zodat je sessies kunt starten vanuit tickets en elke sessie kunt registreren.

Ticketing, helpdesk en ITSM

Freshservice logo

Freshservice

Start Splashtop Remote Support-sessies vanaf Freshservice-tickets. Maak een sessielink aan in het ticket, stuur deze naar je gebruiker en verbind zonder eerdere installatie. Sessiedetails worden automatisch teruggelogd naar het ticket.

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Freshdesk Logo

Freshdesk

Ondersteun klanten vanuit Freshdesk tickets met Splashtop Remote Support. Voeg een sessielink toe aan het ticket, maak verbinding zodra je gebruiker het uitvoert, en krijg een registratie van de sessie die aan het ticket is toegevoegd wanneer de zaak wordt gesloten.

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Zendesk logo

Zendesk

Start remote supportsessies vanaf Zendesk-tickets met een paar klikken, zonder dat er vooraf software nodig is op het apparaat van de gebruiker. Wanneer je de supportcase sluit, worden sessie- en bestandsoverdrachtslogboeken als privé-opmerkingen aan het ticket toegevoegd.

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Jira logo featuring three blue, curved shapes forming a stylized mark to the left of the word “Jira” in bold, dark blue letters on a white background.

Jira

Geef je technici externe ondersteuning vanuit Jira-problemen. Maak een sessielink aan vanuit het issue, deel deze met je gebruiker en verbind met hun computer, waarbij sessielogs weer aan het issue worden toegevoegd.

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Service Now logo

ServiceNow

Start externe ondersteuningssessies van ServiceNow-incidenten met de Splashtop-app uit de ServiceNow Store. Gebruikers kunnen de sessie-app direct vanuit hun incidentweergave downloaden, en sessielogboeken kunnen ter referentie in het incident worden opgetrokken.

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The Salesforce logo, featuring the word salesforce in white lowercase letters inside a blue cloud shape on a white background.

Salesforce

Ondersteun de computers van eindgebruikers zonder Salesforce te verlaten. Start een sessie op afstand vanuit Cases, Leads, Opportunities, Accounts of Contacts, en voeg sessielogboeken toe aan het record zodra je klaar bent.

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Microsoft Teams Logo

Microsoft Teams

Bied remote support direct vanuit een Microsoft Teams-chat. Maak een supportkaart met een sessielink voor je gebruiker, en verbind wanneer de Splashtop-bot laat zien dat ze klaar zijn. Sessierecords zijn beschikbaar in het tabblad sessielogboeken van de app.

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The image shows the word HALO in bold, blue capital letters on a white background. The letter O contains a chat bubble icon within it.

HaloITSM/HaloPSA

Start onbezocht sessies op Halo-assets en stuur bewoonde supportuitnodigingen via tickets en live chat, allemaal vanaf de Halo-console. Sessienotities worden weer toegevoegd aan het ticket of de chat.

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SysAid

Breng AI-gestuurde remote support in SysAid. SysAid Copilot identificeert het juiste apparaat uit het servicerecord en genereert de sessielink, en elke sessie wordt automatisch gelogd in de Ticket Journey. Beschikbaar voor SysAid cloud klanten.

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Endpoint-beveiliging

Bitdefender logo

Bitdefender

Bescherm de endpoints die je ondersteunt met Splashtop Antivirus, aangedreven door Bitdefender, geïmplementeerd en beheerd vanaf dezelfde console die jij gebruikt voor remote support. Bitdefender EDR en MDR zijn ook beschikbaar als add-ons.

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The image shows the CrowdStrike logo, featuring the word CROWDSTRIKE in bold red capital letters with three red claw marks to the left of the text.

CrowdStrike

Bekijk CrowdStrike Falcon-detecties in de Splashtop-console, open ze in Falcon voor diepere analyse en verbind met het getroffen eindpunt om het probleem op te lossen. Koop CrowdStrike via Splashtop, of neem je eigen licentie mee met Splashtop AEM.

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SentinelOne

Installeer SentinelOne-agenten on demand of automatisch via endpoint-beveiligingsbeleid, en bevestig de beschermingsdekking vanaf de Splashtop-console. Koop SentinelOne via Splashtop, of neem je eigen licentie mee met Splashtop AEM.

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Identiteit, SSO en logging (Enterprise)

Microsoft Active Directory Logo

Microsoft Entra ID

Laat technici inloggen op Splashtop met hun Microsoft Entra ID-accounts via SAML single sign-on. Je kunt het instellen via de Splashtop-app in de Entra-applicatiegalerij.

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JumpCloud logo featuring a dark blue cloud shape with two stylized human figures inside it, followed by the word jumpcloud in lowercase dark blue letters on a white background.

JumpCloud

Authenticeer je bij Splashtop met JumpCloud SSO en provisioneer, update en deprovisioneer gebruikers en groepen automatisch via SCIM.

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Onelogin Logo

ONELOGIN

Log in op Splashtop met je OneLogin-gegevens voor gecentraliseerde, veilige single sign-on.

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The image displays the Splunk logo with the text “splunk> a CISCO company” in black letters on a white background, indicating that Splunk is now part of Cisco.

Splunk

Exporteer automatisch Splashtop-sessielogboeken, inlogs, bestandsoverdrachten, chats en configuratiewijzigingen naar Splunk voor beveiligingsmonitoring, naleving en onderzoeken.

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Beheer van mobiele apparaten

The image shows the Jamf logo, featuring a blue abstract square shape on the left and the word jamf in lowercase black letters on the right, all on a white background.

Jamf

Deploy Splashtop naar door Jamf beheerde apparaten met Jamf Pro. Je kunt vervolgens onbeheerde ondersteuning bieden aan beheerde Macs en iOS-gebruikers helpen via schermdelen.

Meer informatie
The image shows the IBM logo in blue with horizontal lines above the text MaaS360 and a series of blue dots curving over the number 360.

IBM MaaS360

Vind Splashtop in de IBM MaaS360 Marketplace om remote support toe te voegen naast de MDM- en MAM-bedieningselementen van MaaS360, inclusief iOS remote view en Android remote control.

Meer informatie
AppTec360 logo

AppTec360

Splashtop Remote Support integreert met AppTec360 MDM/MAM om iOS remote view en Android remote control te ondersteunen.

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