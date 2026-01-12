Doorgaan naar de hoofdinhoud
Blue background with white text that reads ASK THE EXPERTS Webinar Series. On the right, a black vertical bar with white dots and the word SPLASHTOP written vertically.

Webinar over Remote Access

Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Access   

Datum: 4 februari 2026

Tijd: 9:00 uur PT / 12:00 uur ET / 17:00 uur GMT

Duur: 30 minuten 

Omschrijving: Ontdek tijdens dit webinar dat exclusief is gemaakt voor nieuwe gebruikers, hoe u het meeste uit uw Splashtop Remote Access oplossing haalt. Onze experts van het productteam zullen krachtige functies demonstreren, tips en trucs delen en best practices laten zien om u te helpen uw ervaring te stroomlijnen.  

Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken: 

  • Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's  

  • Maak gebruik van best practices om een naadloze adoptie te garanderen 

  • V&A met onze experts om je specifieke vragen te beantwoorden  

Mis deze kans niet om een naadloze en impactvolle adoptie van Splashtop te garanderen. 