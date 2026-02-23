Doorgaan naar de hoofdinhoud
Webinar over Remote Access

Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Access   

Datum: 1 april 2026

Tijd: 9:00 uur PT / 12:00 uur ET / 17:00 uur GMT 

Duur: 30 minuten 

Onderwerp: Ontdek tijdens dit webinar, dat exclusief is gemaakt voor nieuwe gebruikers, hoe u het meeste uit onze Splashtop Remote Access-oplossing haalt. Onze experts van het Productteam zal krachtige functies tonen, tips en trucs delen en best practices demonstreren om uw ervaring te stroomlijnen.  

Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken: 

  • Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's  

  • Maak gebruik van best practices om een naadloze implementatie te garanderen 

  • Q&A met onze experts om uw specifieke vragen te beantwoorden  

Mis deze kans niet om te zorgen voor een naadloze en impactvolle adoptie van Splashtop. 