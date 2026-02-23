Webinar over Remote Access
Onderwerp: Haal het meeste uit Splashtop Remote Access
Datum: 8 april 2026
Tijd: 9:00 uur PT / 12:00 uur ET / 17:00 uur GMT
Duur: 30 minuten
Onderwerp: Ontdek tijdens dit webinar, dat exclusief is gemaakt voor nieuwe gebruikers, hoe u het meeste uit onze Splashtop Remote Access-oplossing haalt. Onze experts van het Productteam zal krachtige functies tonen, tips en trucs delen en best practices demonstreren om uw ervaring te stroomlijnen.
Dankzij deskundige discussies en live demonstraties leert u over verschillende zaken:
Ontdek de belangrijkste functies, features en gebruiksscenario's
Maak gebruik van best practices om een naadloze adoptie te garanderen
V&A met onze experts om je specifieke vragen te beantwoorden
Mis deze kans niet om een naadloze en impactvolle adoptie van Splashtop te garanderen.