Bestandsoverdracht via slepen en neerzetten tussen Windows en Mac met Splashtop Externe Desktop

In tegenstelling tot de meeste remote desktopproducten, werkt Splashtop's Drag-and-Drop File Transfer platformonafhankelijk, zodat u bestanden van pc naar Mac kunt overzetten en vice versa.

Met Splashtop kunt u snel en veilig bestanden (inclusief grote bestanden) overzetten tussen computers, geen USB nodig. De belangrijkste zakelijke oplossingen van Splashtop ( Business-toegang, Ondersteuning op Afstand en SOS ) bieden u de mogelijkheid om vanaf elke willekeurige computer ter wereld op afstand toegang te krijgen tot computers. Bij elk van deze producten kunt u bestanden overdragen tussen de lokale computer en de externe computer en vice versa.

Splashtop's nieuwste update introduceerde Drag-and-Drop File Transfer voor elk van de hierboven genoemde kernproducten. Met deze nieuwe functie u eenvoudig het bestand(en) selecteren dat u wilt overbrengen, het van het oorspronkelijke desktop slepen en het naar het andere desktop neerzetten om het naar die computer over te zetten!

Bovendien kunt u met Splashtop bestandsoverdracht via drag-and-drop tussen Mac- en Windows-computers doen. Met de meeste remote accessproducten kunt u alleen bestanden overzetten tussen computers die op hetzelfde besturingssysteem draaien.

Hoe gaat bestandsoverdracht via drag-and-drop van de ene computer naar de andere

Nogmaals, met de Drag-and-Drop-functie van Splashtop kunt u:

Bestanden overzetten van pc naar pc (Windows)

Bestanden overzetten van Mac naar Mac

Bestanden overzetten van Mac naar pc (Windows) en vice versa

Om aan de slag te gaan, moet u de Splashtop Business-app op uw lokale computer openen en verbinding maken met de computer waartoe u toegang wilt en bestanden van/naar wilt overbrengen. Eenmaal verbonden, kunt u de bestanden selecteren die u naar de andere computer wilt overzetten. Daarna hoeft u het alleen maar naar de andere computer te slepen en neer te zetten om het daar op te slaan.

In het onderstaande voorbeeld is de Mac-computer de lokale computer en de externe computer de Windows-computer. Je kunt zien dat de muis een map van de Windows (externe) computer sleept en neerzet op de Mac (lokale) computer, waar het vervolgens wordt opgeslagen op de Mac en te zien is op het desktop.

Naast drag-and-drop kunt u de Filemanager gebruiken om bestanden over te zetten tussen computers, of de bestanden kopiëren en plakken van de ene naar de andere computer op Windows-computers. U kunt ook bestanden overzetten als u niet in een remote access-sessie zit.

Over Splashtop Externe Desktop Oplossingen

Splashtop biedt de voordeligste externe desktop-oplossingen, met de beste tools en functies die u nodig heeft. Bekijk een van de onderstaande oplossingen en vergeet niet om uw gratis proefperiode te starten:

Splashtop Business-toegang: voor individuen en kleine teams die externe toegang tot hun eigen computers willen.

Splashtop Remote Support: voor MSP's en IT-teams die onbemande externe toegang tot de computers van hun gebruikers willen voor ondersteuning op afstand.

Splashtop SOS: voor IT-, ondersteunings- en helpdeskteams die een oplossing voor bemande toegang nodig hebben om on-demand ondersteuning op afstand te bieden aan de apparaten van hun gebruikers.

