SupportWorld Live - Een digitale ervaring

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SupportWorld Live - A Digital Experience

11 – 12 augustus 2020 – Online virtueel event

SupportWorld Live

Doe online mee met het grootste virtuele event van het jaar voor de technische supportindustrie!

Doe online mee met het grootste virtuele event van het jaar voor de technische supportindustrie!Splashtop is verheugd om Splashtop Remote Supportte presenteren, een van de beste tools voor onbeheerde en beheerde toegang tot endpoints. Splashtop SOS zal in de schijnwerpers staan met de release van nieuwe IT-platformintegraties voor de helpdesk, zoals die met ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk en Syncro. Alle Splashtop-partnerintegraties zijn hier te vinden.

SupportWorld Live | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS