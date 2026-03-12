SITS The Service Desk & IT Support Show

SITS De Servicedesk & IT Support Show
11-12 mei 2022 – Londen, VK
Splashtop is verheugd om Splashtop Remote Support en Splashtop SOS te tonen op Europa's meest toonaangevende event voor IT-servicemanagement- en supportprofessionals
Op Europa's toonaangevende event voor IT-servicebeheer- en ondersteuningsprofessionals, is Splashtop verheugd om Splashtop Remote Support en Splashtop SOS te tonen voor technici die geïnteresseerd zijn in een van de voordeligste oplossingen voor externe toegang en ondersteuning. Meer dan 3.700 IT-decionmakers zullen aanwezig zijn om de teams van de beste leveranciers uit de industrie te ontmoeten. Splashtop SOS heeft onlangs veel nieuwe helpdesk IT-platformintegraties uitgebracht, zoals die met ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk en Syncro, die allemaal te zien zullen zijn op SITS. Alle Splashtop-partnerintegraties zijn hier te vinden.
SITS – De Servicedesk & IT Support Show | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS