GoToMyPC-prijsvergelijking
Bespaar minimaal 75% wanneer u in plaats daarvan Splashtop kiest
Waarom GoToMyPC u waarschijnlijk te veel kost
GoToMyPC is een van de duurste remote desktopplatforms die momenteel beschikbaar zijn. Om op afstand toegang te krijgen tot slechts 1 computer, moet u US$ 420 per jaar betalen voor GoToMyPC! Gebruikers zijn ook overrompeld door de prijsverhogingen van GoToMyPC.
Neem geen genoegen met de hoge kosten van een GoToMyPC-abonnement. In plaats daarvan kunt u een betere remote desktoptool krijgen voor een fractie van de prijs van GoToMyPC, wanneer u voor Splashtop kiest!
U bespaart 75% op uw abonnementskosten als u Splashtop kiest in plaats van GoToMyPC.
Splashtop geeft u meer functies, waaronder chatten, remote wake-on-LAN en meer!
Splashtop levert hoogwaardige externe verbindingen die u het gevoel geven dat u echt achter uw externe computer zit.
U kunt gerust zijn, omdat Splashtop is uitgerust met een toonaangevende beveiligingsinfrastructuur en alle topsecurityfuncties.
Splashtop vs. GoToMyPC prijzen: wat is voordeliger?
Bespaar 75% door Splashtop te kiezen in vergelijking met de prijs van GoToMyPC
Splashtop Remote Access Pro
GoToMyPC
Vanaf
€ 7,50 per maand
US$ 37,50 per maand
GoToMyPC is verkrijgbaar vanaf US$ 37,50 per maand en geeft u toegang tot slechts één computer. Splashtop Remote Access Pro begint daarentegen bij € 7,50 per maand en geeft u toegang tot maximaal 10 computers.
Om nog maar te zwijgen van het feit dat u ook nog deze functies krijgt met Splashtop, die niet in de GoToMyPC Personal- en Pro-abonnementen zitten:
Op afstand opnieuw opstarten
Remote Wake-on-LAN
Chat
Apparaatbeheer
Gebruikersbeheer
Sessie-opname
Meerdere gebruikers (tot 3) op één computer
Ondersteuning voor meerdere monitoren (voor Mac)
U krijgt veel meer met Splashtop terwijl u tegelijkertijd bespaart op uw abonnementskosten. Om deze reden is Splashtop het beste GoToMyPC-alternatief.
TrustRadius reviews laten zien waarom Splashtop GoToMyPC verslaat
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Wat voormalige GoToMyPC-klanten zeggen
Splashtop is zo'n eenvoudig te gebruiken systeem. Ik was altijd klant van GoToMyPC en een tikje nerveus over de overstap en het gebruiksgemak. Wat een geweldige beslissing was het om deze verandering door te voeren! Ontzettend blij met alles tot nu toe. De prijs is fenomenaal.
Lisa M Rizzo
Wat voormalige GoToMyPC-klanten zeggen
Splashtop is heel gemakkelijk te gebruiken. Ik heb eerder GoToMyPC en LogMeIn gebruikt, maar Splashtop is voor mij het beste product. Ook is de prijs een stuk beter dan die van de concurrentie.
Octavio Abea - Compatec