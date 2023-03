Thuiswerken en het Hybride Kantoor

Een jaaroverzicht en de betekenis ervan voor het hybride kantoor en de toekomst van werk

370 dagen.

880 uur.

532.800 minuten.

1.968.000 seconden.

Zo lang worden werknemers met een kantoorbaan in Californië en vele andere delen van de wereld al gevraagd om thuis te werken, omdat lokale overheden dit verplichten vanwege de coronabestrijding.

Dit heeft geleid tot een debat over de toekomst van werk en de volgende vragen van leidinggevenden:

Wat is de toekomst van het kantoor? Is werken op afstand de toekomst van werken?

Wat zijn de vraagstukken omtrent privacy en beveiliging waarmee bedrijven na de coronacrisis te maken krijgen?

Hoe kunnen bedrijven zich hierop voorbereiden?

Vorig jaar hebben we deze vragen proberen te beantwoorden met diverse CEO's en HR-managers. Ze waren het er allemaal over eens dat ondanks de voordelen van thuiswerken, het het traditionele kantoor niet volledig kan vervangen vanwege de volgende redenen:

Een fysiek kantoor staat voor prestige, branding en vertrouwen Sociale interactie ontbreekt in een volledige thuiswerk-omgeving Innovatie en ontwikkeling van medewerkers gaat beter op kantoor Een gemengde kijk op thuiswerken, het kantoor en geestelijke gezondheidsrisico's van zowel werkgevers als werknemers Gevolgen voor beveiliging en IT-infrastructuur

Hieraan voegde de CEO van Splashtop toe: “Hoewel de voordelen van een fysiek kantoor niet te ontkennen zijn, kunnen we ook niet voorbijgaan aan de grote voordelen van thuiswerken: lagere operationele kosten, toegang tot talent over de hele wereld, de mogelijkheid om digitale nomaden, zoals de Generation Z aan te trekken, minder woon-werkverkeer, hogere productiviteit door minder werkonderbrekingen, een kleinere ecologische belasting en meer bedrijfscontinuïteit."

Tijdens dit debat kwamen we tot de conclusie dat het kantoor van de toekomst hybride was en we boden stappen aan die bedrijven konden nemen om zich voor te bereiden op het hybride kantoor. Wat hebben we geleerd als we verder kijken naar 2021 na ons eerste jaar in 'lockdown'? Wordt het kantoor echt hybride zoals we hadden voorspeld? We vroegen een aantal bedrijven die al een jaar hybride zijn om hun gedachten hierover met ons te delen.

Leidinggevenden over de toekomst van het kantoor: JA, hybride zal het zeker blijven.

Na al remote te hebben gewerkt sinds maart 2019, zegt Reuben Yonatan, CEO van GetVoip: “Hoewel we van plan zijn terug te keren naar kantoor, staan we open voor een hybride situatie als onze medewerkers interesse tonen om vanuit huis te werken. Dit omdat vorig jaar heeft bewezen dat werken op afstand de productiviteit niet in de weg staat."

Todd Ramlin, Manager van Cable Compare, is het met Reuben eens dat werken op afstand geen invloed heeft op de productiviteit. "Maar voor sommige werknemers", zegt Reuben, "was het thuiswerken binnen hun huishouden enigszins ontwrichtend, dus het zou niet eerlijk zijn om te zeggen dat ze thuis moeten blijven werken, zelfs als de dreiging van het virus voorbij is. Daarom is ons huidige plan om een hybride kantoor te behouden, waar mensen kunnen kiezen om vanuit huis te werken of naar kantoor te komen."

Nelson Sherwin, CEO van PEO Compare, voegt eraan toe dat hij niet gelooft dat de hybride werkomgeving een modegril is, maar eerder een weerspiegeling van waar we eigenlijk zouden moeten staan. "Het lijkt alsof corona ons heeft gedwongen om mee te gaan met onze tijd", zegt Nelson. "Nu bedrijven hebben aangetoond dat ze toen het nodig was snel een virtuele infrastructuur konden opzetten en dat die nu al een jaar goed blijkt te werken, is er geen weg meer terug naar alleen personeel op kantoor."

Allemaal positieve feedback, maar hoe zit het met de medewerkers en de data? Wat vertellen ze ons?



Hybride werktrends: stukken uit belangrijke rapporten en van externe medewerkers

Eerder maakte Microsoft haar jaarlijkse werktrendindexresultaten bekend uit een onderzoek onder meer dan 30.000 mensen in 31 landen en verzamelde analyses van productiviteits- en arbeidssignalen in Microsoft 365 en LinkedIn.

Bron: Microsoft Work Trend Index 2021

Volgens Microsoft is hybride werken onvermijdelijk vanwege alle ondervraagden, zegt 66% van de leiders dat hun bedrijf de kantoorruimte herinricht naar een hybride ruimte, wil 73% van de werknemers flexibele opties voor werken op afstand behouden en wil 67% van de werknemers meer persoonlijk werk of samenwerking na de pandemie.

Een recente Splashtop-enquête onder meer dan 400 werknemers wijst ook op een duidelijke voorkeur voor een hybride kantoor, waarbij 59% van de deelnemers aangeeft liever twee keer per week naar kantoor te gaan, 31% kiest voor 3 of 4 dagen per week en 10% kiezen voor de volledige werkweek.

Dus wijzen zowel de data als de feedback van medewerkers op een hybride werkplek in de toekomst. Hoe kunnen bedrijven zich er succesvol op voorbereiden? Er is veel nodig is voor een hybride kantoor, maar de basis voor een efficient hybride kantoor is het hebben van de juiste technologie en tools ter ondersteuning van een hybride team.

BYOD + Remote Access: de optimale hybride tech-combinatie op kantoor?

Sinds lange tijd was de traditionele manier van werken op afstand via het VPN-netwerk van een bedrijf. Hiervan is bewezen dat het niet optimaal en schaalbaar voor extern werken. Omdat VPN vaak erg duur is en veel performance vergt, is het lastig op te schalen. Als gevolg hiervan zijn veel bedrijven overgestapt op software voor remote access om een hybride werkomgeving op te zetten.

Zo werkt remote access:

Toegang op afstand stelt gebruikers in staat toegang te krijgen tot werkcomputers via persoonlijke Windows- of Mac-computers of zelfs mobiele iOS- of Android-apparaten. Hierdoor kunnen bedrijven gebruik maken van persoonlijke apparaten die al beschikbaar zijn voor werknemers



Dit wint al even aan populariteit. Het heet BYOD. Met een Bring Your Own Device (BYOD) -beleid hebben werknemers toegang tot netwerken of systemen op hun werk met hun eigen apparaten, zoals laptops, smartphones en tablets.

Met remote access en BYOD is het niet nodig om te investeren in dubbele apparaten of softwarelicenties, want als werknemers remote access gebruiken, kunnen ze verbinding maken met hun werkcomputer en die gebruiken alsof ze erachter zitten. Dit betekent ook dat ze toegang hebben tot alle software die ze op kantoor zouden gebruiken.

Hoewel er veel tools voor remote access zijn, zijn de meeste ervan log, te duur of niet veilig genoeg. En daar komt de kracht van Splashtop naar boven.

Splashtop is een van de voordeligste oplossingen voor externe toegang op de markt met prijzen die vaak 80% lager zijn dan die van de concurrentie, beveiliging op bedrijfsniveau en functies zoals 4K-streaming voor alle externe sessies. U kunt hier meer te weten komen over Splashtop en onze oplossingen voor externe toegang en ze gratis uitproberen zonder enige verplichting of creditcard.

Maar of u nu Splashtop of andere software voor remote access kiest om uw hybride kantoor op te zetten, u moet ervoor zorgen dat de oplossing die u kiest veilig is en uw bedrijf en werknemers beschermt in een remote omgeving die vatbaar is voor cyberaanvallen.

Waar u op moet letten bij een veilige softwareoplossing voor externe toegang🔒

Mogelijkheid voor eenmalige aanmelding (SSO), om ervoor te zorgen dat werknemerswachtwoorden voldoen aan de nalevings- en beveiligingsvereisten*

Apparaatverificatie; de meeste VPN's hebben deze mogelijkheid niet

Multi-factor authenticatie

Mogelijkheid tot ondersteuning van BYOD (Bring Your Own Device) in een beveiligde omgeving, als er geen apparaten van het bedrijf beschikbaar zijn

Mogelijkheid om te klikken en te verbinden, in tegenstelling tot de pijnlijke installatie, lange tijd om verbinding te maken en vaak trage prestaties van op VPN gebaseerde oplossingen

Geautomatiseerde infrastructuur- en software-updates, omdat vertrouwen op handmatige updates, zoals nodig is bij VPN's, niet alleen beveiligingsrisico's blootlegt, maar ook downtime en compatibiliteitsproblemen veroorzaakt

Krachtige oplossing met lage latentie die streaming HD-video ondersteunt, waardoor de productiviteit van de gebruiker wordt verbeterd

Snelle, gemakkelijke schaalbaarheid voor duizenden gebruikers

Geen vereiste voor het instellen van gateway-hardware op elke externe locatie

De mogelijkheid voor IT om bestandsoverdrachten en printen op afstand te controleren (dwz in- of uitschakelen)

Leesbare logboeken, sessie-opname en eenvoudige monitoring en rapportage

* SSO-integratie is beschikbaar in Splashtop Enterprise

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------

We hopen dat u dit artikel over de toekomst van werk en het hybride kantoor nuttig vond en we zijn beschikbaar als u meer vragen heeft of hulp kan gebruiken bij het opzetten van uw externe afdelingen. Als u nieuwsgierig bent naar Splashtop remote access software, kunt u deze gratis proberen .