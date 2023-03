Splashtop Remote Access is nu ingebouwd in Addigy's Apple Device Management Platform

Splashtop gebundeld met het Addigy-platform maakt veilige toegang en instant Apple device management mogelijk, overal en op elk moment

SAN JOSE, Californië, 21 juli 2021- Splashtop, een leider in software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie, en Addigy, leverancier van het toonaangevende platform voor het beheer van Apple-apparaten in de cloud, hebben vandaag aangekondigd dat Splashtop nu de exclusieve standaardoplossing voor ondersteuning op afstand is die deel uitmaakt van Addigy-abonnementen. Hierdoor krijgen Addigy-gebruikers onmiddellijke, gemakkelijke en voor Apple geoptimaliseerde toegang op afstand tot de Apple apparaten die ze beheren.

Met deze bundelovereenkomst kunnen bedrijven, managed service providers (MSPs) en onderwijsinstellingen vanuit Addigy automatisch gebruikmaken van Splashtop remote access om hun Apple-devices zoals Macs, iPads en iPhones te beheren. Met Splashtop remote access tot hun directe beschikking, kunnen supportmedewerkers en beheerders die Addigy gebruiken, problemen veel sneller identificeren en oplossen, en snelle technische assistentie bieden aan gebruikers waar en wanneer dat nodig is.

"Splashtop levert hoogwaardige sessies op afstand voor alle platforms, inclusief die van Apple," aldus Mark Lee, CEO en medeoprichter van Splashtop. "De bundeling van Splashtop met het Addigy Apple device management platform is een waardevolle aanvulling op de gereedschapskist van een IT-technicus, vooral omdat door het toegenomen werken op afstand het aantal Apple computers, smartphones en tablets dat moet worden beheerd binnen zowel kleine bedrijven als grotere ondernemingen toeneemt.

"Met Splashtop nu opgenomen in hun Addigy-abonnement kunnen technici en admins:

Veilige, krachtige remote access met één klik tot beheerde computers vanuit hun Addigy-console, zelfs zonder dat een eindgebruiker aanwezig is.

Functies tijdens de sessies, zoals bestandsoverdracht, afdrukken op afstand, chatten en meer.

Automatisch loggen van remote access-sessies binnen Addigy.

"De kernfocus van Addigy is het vergroten van de productiviteit en efficiëntie voor Apple-gebruikers en deze samenwerking met Splashtop is een grote stap in die richting", aldus Jason Dettbarn, CEO en oprichter van Addigy. "Addigy-supportmedewerkers kunnen Apple-devices nu op afstand beheren en bedienen alsof ze er daadwerkelijk achter zitten. Ze kunnen snel de problemen van hun eindgebruikers oplossen en ervoor zorgen dat hun computers up-to-date zijn en optimaal werken."

"We gebruiken Addigy om enkele honderden Macs in ons computerpark te beheren", zegt Tim Pearson, directeur van CreativeTechs. “We hebben altijd behoefte gehad aan remote access voor onze apparaten. In het verleden hebben we vier verschillende methoden tegelijkertijd gebruikt, dus als iets niet werkte, zoals een VPN die eruit lag, konden naar een andere tool overschakelen. Maar in de afgelopen jaren hebben we ons beperkt tot het gebruik van Splashtop en Addigy, die ons bijzonder hebben geholpen bij ons apparaatbeheer.

Het gaat zo handig zijn om met één klik Splashtop-integratie binnen het Addigy-platform te hebben. Wanneer ik apparaten inspecteer en beheer en de controle over iemands device moet overnemen of moet zien wat ze aan het doen zijn, zal het geweldig zijn om dat via de Splashtop-interface te kunnen doen. Ik zie daar erg naar uit!"

De integratie werd de afgelopen vijf weken uitgebreid getest in bèta, en is nu gelanceerd voor alle gebruikers. Bezoek splashtop.com/integraties/addigy voor meer informatie over de gecombineerde oplossing en hoe deze werkt.

Over Addigy

Meer dan 4.000 organisaties over de hele wereld vertrouwen op Addigy om hun IT-teams te helpen bij het beheer van de beveiliging van Apple-apparaten, inventarisatie, rapportage, beheer van mobiele apparaten, beleid en probleemoplossing. Addigy is de enige cloud-gebaseerde Apple device management software die het voor IT-teams en admins bij managed service providers, ondernemingen en instellingen eenvoudig maakt om de Mac-, iPad- en iPhone-apparaten van werknemers te bewaken en te beheren vanaf één locatie, waar ook ter wereld. Meer informatie op addigy.com.

Over Splashtop

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en levert software voor toegang op afstand en ondersteuning op afstand van de volgende generatie voor ondernemingen, academische en onderzoeksinstellingen, overheidsinstanties, kleine bedrijven, MSP's, IT-afdelingen en particulieren. Splashtop's cloud-gebaseerde, veilige en gemakkelijk te beheren benadering van toegang op afstand vervangt steeds meer oude benaderingen zoals virtuele privé netwerken (VPN's), terwijl het een verbluffende 93 Net Promoter Score (NPS) verdient, een standaard voor het beoordelen van klanttevredenheid. Meer dan 30 miljoen gebruikers, waaronder die in 85% van de Fortune 500 ondernemingen, maken wereldwijd gebruik van Splashtop-producten. Bezoek splashtop.com voor meer informatie.