Endpointbeheer is moeilijker onder controle te houden nu IT-omgevingen steeds meer verspreid, complex en securitykritisch worden. Teams zijn verantwoordelijk voor meer apparaten, applicaties, kwetsbaarheden en ondersteuningsbehoeften, vaak zonder extra tijd of middelen.
Veel organisaties hebben geïnvesteerd in automatisering en endpointbeheertools, maar het dagelijkse werk voelt nog steeds reactief aan. IT-teams en MSPs lopen nog steeds achter patchachterstanden aan, schakelen tussen consoles, controleren of updates zijn gelukt en reageren pas op endpointproblemen nadat die al voor verstoring hebben gezorgd.
Nieuw onderzoek van Splashtop, gebaseerd op een enquête onder 250 IT- en MSP-professionals, toont aan dat veel teams in een tussenfase blijven steken. Ze zijn begonnen met het moderniseren van endpointbeheer, maar gefragmenteerde workflows, inconsistente automatisering en beperkt inzicht zorgen ervoor dat routinematig onderhoud, patching, probleemoplossing en herstel reactiever blijven dan nodig is.
Hoe reactief endpointbeheer er vandaag uitziet
Reactief endpointbeheer betekent niet per se dat een team geen tools of automatisering heeft. Vaker wel dan niet betekent het dat het team nog steeds afhankelijk is van handmatige opvolging, vertraagd inzicht en losgekoppelde workflows om endpoints veilig en stabiel te houden.
1. Te veel tijd kwijt aan routinematig onderhoud
Routinematig endpointwerk kan een week snel overnemen. IT-teams moeten de patchstatus controleren, updates valideren, de apparaatgezondheid beoordelen, storingen oplossen en terugkerende problemen opvolgen.
Uit onderzoek van Splashtop blijkt dat IT- en MSP-teams gemiddeld 53% van hun tijd besteden aan routinematig endpointonderhoud. Wanneer meer dan de helft van de teamcapaciteit naar onderhoud gaat, blijft er minder tijd over voor beveiligingsverbeteringen, procesoptimalisatie en IT-werk met meer toegevoegde waarde.
2. Te veel tools betrokken bij eenvoudige problemen
Endpointwerk wordt ook reactief wanneer er voor één enkel probleem te veel systemen nodig zijn om het op te lossen. Een technicus heeft mogelijk één tool nodig voor inventarisatie, een andere voor patchstatus, weer een andere voor troubleshooting en nog een andere voor externe toegang.
Elke overdracht zorgt voor extra frictie. Context gaat verloren, werk wordt dubbel gedaan en succesvolle probleemoplossing wordt lastiger te verifiëren.
3. Te veel werk buiten werktijd
Reactief werk loopt vaak door in avonden en weekenden omdat problemen laat worden ontdekt of urgente handmatige interventie vereisen.
Uit onderzoek van Splashtop blijkt dat teams gemiddeld 12,6 uur per week besteden aan het reageren op ongeplande endpointproblemen. Sommig werk buiten kantooruren is onvermijdelijk, vooral voor kritieke updates. Maar als dit de norm wordt, wijst dat op een diepere behoefte aan beter inzicht, sterkere automatiseringscontroles en beter verbonden herstelworkflows.
De tussenfase: waarom moderniseringsinspanningen vastlopen
De meeste IT-teams zijn al begonnen met het moderniseren van endpointbeheer. Ze hebben tools ingevoerd, sommige taken geautomatiseerd en processen ingericht voor patching, monitoring en support.
Het probleem is dat deze verbeteringen vaak in delen plaatsvinden. Automatisering werkt misschien voor bepaalde taken, maar vereist nog steeds handmatige verificatie. De patchstatus is misschien beschikbaar, maar vertraagd of verspreid over verschillende tools. Voor endpointproblemen zijn mogelijk nog steeds meerdere overdrachten nodig voordat ze volledig zijn opgelost.
Uit onderzoek van Splashtop blijkt dat de meeste organisaties vastzitten in deze tussenfase van gedeeltelijke automatisering. Ze hebben geïnvesteerd in modernisering, maar gefragmenteerde tools en inconsistente workflows zorgen ervoor dat ze niet de volledige operationele winst zien.
Deze tussenfase ziet er vaak zo uit:
Automatisering bestaat, maar alleen voor bepaalde taken
Patchstatus is zichtbaar, maar rapportage is vertraagd of gefragmenteerd
Endpointproblemen vereisen overdrachten tussen meerdere tools
Probleemoplossing hangt af van handmatige opvolging
IT-leiders vinden het lastig om te verifiëren of automatisering heeft gewerkt
Deze hiaten maken endpointbeheer lastiger schaalbaar. Het team is misschien verder ontwikkeld dan voorheen, maar het dagelijkse werk voelt nog steeds reactief aan omdat de workflow niet volledig is geïntegreerd.
Waarom gedeeltelijke automatisering de IT-werkdruk niet altijd verlaagt
Automatisering kan handmatig werk verminderen, maar alleen wanneer teams dit consistent kunnen toepassen en de resultaten kunnen verifiëren. Wanneer automatisering beperkt blijft tot geïsoleerde taken, kan IT-teams nog steeds hetzelfde opvolgwerk overhouden dat ze juist probeerden te vermijden.
1. Automatisering zonder zichtbaarheid creëert onzekerheid
Als IT niet kan zien wat er is gebeurd nadat een geautomatiseerde actie is uitgevoerd, is de workflow nog steeds onvolledig. Teams moeten weten welke endpoints zijn geselecteerd, welke acties zijn geslaagd, welke zijn mislukt en wat daarna aandacht nodig heeft.
Zonder die zichtbaarheid voegt automatisering nog een punt toe om te controleren. IT-teams moeten nog steeds de patchstatus bevestigen, storingen onderzoeken en resultaten handmatig verifiëren voordat ze het proces kunnen vertrouwen.
2. Automatisering zonder beleid zorgt voor inconsistentie
Eenmalige scripts en taakgerichte automatisering kunnen directe problemen oplossen, maar zijn lastiger op te schalen in een groeiende endpointomgeving.
Beleidsgestuurde automatisering geeft teams een consistentere manier om patching, herstel en endpointacties te beheren op basis van apparaatgroep, risiconiveau, planning of zakelijke behoefte. Die consistentie is belangrijk, omdat endpointbeheer afhankelijk is van herhaalbare workflows, niet van geïsoleerde oplossingen.
3. Automatisering zonder vertrouwen vertraagt adoptie
Veel teams willen meer automatiseren, maar hebben daarvoor eerst de juiste controles nodig. Daaronder vallen het afbakenen van acties per apparaat of groep, goedkeuring vereisen voor gevoelige acties, auditlogs bijhouden en rapporteren over de uitkomsten.
Zonder die waarborgen kunnen teams automatisering beperkt houden tot taken met een laag risico. Het resultaat is een model van gedeeltelijke automatisering waarbij sommige werkzaamheden sneller gaan, maar de bredere endpointworkflow nog steeds reactief aanvoelt.
De operationele kosten van reactief blijven
Reactief endpointbeheer doet meer dan teams alleen vertragen. Het slokt capaciteit op, verhoogt de arbeidskosten en maakt beveiligingsgerelateerd werk lastiger te beheersen.
Uit onderzoek van Splashtop bleek dat organisaties gemiddeld $133K per jaar uitgeven aan arbeidskosten voor endpointonderhoud. Het rapport liet ook zien dat vertraagd patchen samenhangt met beveiligingsincidenten, gevolgen voor cyberverzekeringen, downtime en auditbevindingen, wat laat zien hoe uitdagingen rond endpointonderhoud snel kunnen uitgroeien tot bedrijfskritische zorgen.
Deze uitkomsten komen vaak voort uit dezelfde operationele patronen: gefragmenteerde tools, beperkt inzicht, inconsistente automatisering en buitensporig veel handmatige opvolging.
Wanneer endpointwerk reactief blijft, besteden IT-teams meer tijd aan het najagen van problemen nadat ze zijn ontstaan.
Wat nodig is om richting proactief endpointbeheer te bewegen
De stap naar proactief endpointbeheer begint met het identificeren van de gaten in workflows die routinematig werk reactief houden. In het volledige rapport worden de operationele verschuivingen uitgebreider uiteengezet, maar de meeste teams kunnen beginnen door zich te richten op een paar kerngebieden.
Consolideer endpointworkflows waar mogelijk: Verminder onnodige overdrachten tussen tools die worden gebruikt voor patching, inventarisatie, troubleshooting, rapportage en remote support.
Verbeter realtime inzicht in endpoints: Geef IT-teams een duidelijker beeld van patchstatus, kwetsbaarheden, endpointgezondheid en herstelresultaten.
Ga van taakautomatisering naar beleidsgestuurde automatisering: Standaardiseer hoe patches, scripts, waarschuwingen en herstelacties worden toegepast op apparaten, groepen en risiconiveaus.
Bouw vertrouwen op met controles en rapportage: Gebruik afbakening, goedkeuringen, auditlogs en resultatenrapportage zodat automatisering met meer vertrouwen kan opschalen.
Verbind detectie met probleemoplossing: Help teams om van het signaleren van een probleem naar het oplossen ervan te gaan zonder onnodig te wisselen tussen tools, handmatig werk over te doen of context te verliezen.
Deze verbeteringen hoeven niet allemaal tegelijk plaats te vinden. Zelfs stapsgewijze vooruitgang kan reactief werk verminderen wanneer teams zich richten op de workflows die de meeste tijd kosten en het meeste risico creëren.
Hoe Splashtop AEM teams helpt weer verder te komen
Splashtop AEM helpt IT-teams reactief endpointwerk te verminderen door zichtbaarheid, automatisering, patching en herstel samen te brengen in een meer verbonden workflow.
In plaats van te vertrouwen op losstaande tools om de endpointstatus te controleren, updates uit te rollen, problemen te onderzoeken en actie te ondernemen, kunnen teams belangrijke endpointactiviteiten vanuit één plek beheren. Dit helpt overdrachten te verminderen, de opvolging te verbeteren en IT duidelijker inzicht te geven in wat aandacht nodig heeft.
Met Splashtop AEM kunnen teams:
Bekijk endpointgezondheid, patchstatus en systeemgegevens vanuit gecentraliseerde dashboards
Automatiseer OS- en patchbeheer van derden
Identificeer en prioriteer kwetsbaarheden met CVE-gebaseerde inzichten
Pas beleidsgebaseerde automatisering en herstelacties toe
Houd de hardware- en software-inventaris bij op alle beheerde apparaten
Ga van endpointzichtbaarheid naar support op afstand wanneer praktische probleemoplossing nodig is
Met Splashtop AEM kunnen teams zien wat er gebeurt, sneller handelen bij endpointproblemen en resultaten bevestigen met minder handmatige opvolging. Dit helpt endpointactiviteiten weg te bewegen van reactief onderhoud en richting een meer gecontroleerd, proactief model.
Download het volledige onderzoeksrapport
Veel IT-teams zijn al begonnen met het moderniseren van endpointbeheer, maar het werk voelt nog steeds reactief aan wanneer tools, automatisering en zichtbaarheid niet volledig met elkaar verbonden zijn. Routinematig onderhoud kost te veel tijd, patching vereist te veel opvolging en endpointproblemen gaan via te veel overdrachten voordat ze zijn opgelost.
Het onderzoeksrapport van Splashtop, Stuck in the Middle: Why Most IT Teams Can’t Get Past Reactive Endpoint Management, gaat dieper in op de kosten van reactief endpointwerk, de volwassenheidslacunes die teams tegenhouden en de operationele verschuivingen die reactieve teams onderscheiden van operations die klaar zijn voor autonomie.
Download het volledige rapport om je endpointactiviteiten te benchmarken, de volwassenheid van je team te vergelijken en te zien wat nodig is om weer vooruit te komen.