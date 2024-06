Waarom ISO 27001-certificering een must is voor uw technologiepartners

Adrienne Hisoler is communicatiemanager bij Splashtop, waar ze haar uitgebreide ervaring in SaaS, FinTech, IT en industriële automatisering gebruikt om te praten over de evoluerende dynamiek van de moderne werkplek. Adrienne onderzoekt onderwerpen variërend van de toekomst van werk tot IT-technologietrends en opkomende uitdagingen op het gebied van cybersecurity. Als toegewijde externe medewerker gebruikt ze dagelijks de remote access-software van Splashtop om verbonden en productief te blijven. Buiten haar werk houdt Adrienne ervan om met haar gezin te wandelen en te experimenteren met nieuwe recepten.