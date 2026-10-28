Het installeren van één enkele applicatie lijkt misschien een eenvoudig proces, maar dezelfde app op honderden apparaten installeren is veel ingewikkelder. Elke app moet zo worden voorbereid dat deze op elk apparaat op dezelfde manier kan worden geïnstalleerd, zonder prompts of onderbrekingen voor gebruikers.
Maak kennis met application packaging: het voorbereiden van een software-installatieprogramma zodat je het kunt uitrollen over de apparaten van een organisatie. Organisaties rollen apps vaak uit met tools zoals Microsoft Intune en SCCM, maar elke app moet eerst worden verpakt voordat die tools hem kunnen leveren. Daarom is het belangrijk om te weten wat packaging inhoudt en hoe het werkt.
Laten we dat in gedachten houden en application packaging verkennen: wat er in een package zit, hoe het werkt en met welke uitdagingen het te maken kan krijgen.
Wat is applicatiepackaging?
Applicatiepackaging is het proces waarbij een software-installatieprogramma wordt voorbereid zodat het op meerdere apparaten kan worden uitgerold zonder gebruikersinteractie te vereisen. Een pakket bevat het installatieprogramma plus de opdrachten om het stil te installeren en indien nodig te verwijderen, eventuele instellingen of aanpassingen, en een manier om te bevestigen dat de installatie is geslaagd.
Met de juiste application packaging krijgt elk verbonden apparaat dezelfde appversie en configuratie, zonder dat er een gebruiker achter het toetsenbord zit om alles handmatig op elk apparaat te configureren en goed te keuren. Zo zorg je voor een consistente ervaring in het hele bedrijf, terwijl je tijd bespaart en de efficiëntie verbetert. IT kan bijvoorbeeld een PDF-reader verpakken zodat die stilzwijgend op elke laptop wordt geïnstalleerd, met automatische updates uitgeschakeld en de standaardinstellingen van het bedrijf toegepast.
Wat er in een applicatiepakket zit
Applicatieverpakking bevat een paar elementen die helpen om een consistente implementatie op verschillende apparaten te waarborgen. Dit omvat:
1. Het installatiebestand
Dit is het installatiebestand van de leverancier, meestal in een MSI- of EXE-installatieformaat. MSI-installatiebestanden volgen een standaardset opdrachtregelopties, maar EXE-installatiebestanden kunnen per leverancier verschillen en vereisen daarom mogelijk meer onderzoek om ze goed te kunnen packagen. Voor de exacte opdrachten, bekijk onze handleidingen voor stille MSI-installaties en stille EXE-installaties.
2. Opdrachten voor stille installatie en verwijdering
Een belangrijke mogelijkheid van een applicatiepakket is het installeren en verwijderen van apps zonder gebruikersmeldingen of onderbrekingen van het werk. Silent install- en uninstall-opdrachten zijn opdrachtregelopties die het installatieprogramma zonder meldingen uitvoeren en het netjes verwijderen, zodat het pakket onbeheerd kan worden uitgevoerd.
3. Installatielogica en aanpassingen
Bedrijven hebben vaak specifieke regels en instellingen voor hun applicaties. De installatielogica en aanpassingsscripts kunnen de installatie uitvoeren en de instellingen toepassen, zoals het toevoegen van licentiesleutels of het in- of uitschakelen van automatische updates. IT-teams gebruiken vaak wrappers zoals de PowerShell App Deployment Toolkit (PSADT) om te bepalen wat gebruikers te zien krijgen, zoals meldingen of herinneringen om na de installatie opnieuw op te starten.
4. Een detectieregel
Je wilt niet steeds dezelfde applicatie opnieuw installeren. Een detectieregel controleert of een app al is geïnstalleerd, bijvoorbeeld door bestandsversies, registersleutels of de MSI-productcode te controleren. Zonder een goede detectieregel kunnen gebruikers te maken krijgen met onnodige herinstallaties of foutieve mislukkingen.
5. De implementatievorm
Niet alle apps worden op dezelfde manier uitgerold. Zo moeten Microsoft Intune Win32-apps bijvoorbeeld worden voorbereid met de Microsoft Win32 Content Prep Tool, die de installatiebestanden omzet naar de .intunewin indeling die Intune accepteert. SCCM gebruikt zijn eigen applicatiemodel, en Windows heeft ook de nieuwere MSIX-pakketindeling. Het gebruik van de juiste indeling is noodzakelijk voor geslaagde installaties.
Een applicatie packagen
Een applicatie verpakken is niet zo simpel als een paar bestanden pakken en ze in een map gooien. Packages hebben specifieke vereisten en regels waaraan ze moeten voldoen, dus het is noodzakelijk om deze stappen te volgen:
Vereisten verzamelen: Eerst moet je weten wat je pakket vereist. Controleer welke versie van de app je nodig hebt, wie die nodig heeft, eventuele licentiesleutels, de vereiste instellingen en andere randvoorwaarden.
Haal het installatiebestand op en onderzoek het: Download vervolgens het installatiebestand van de leverancier en inspecteer het. Je wilt eerst het type bepalen en vervolgens de silent install- en uninstall-switches vinden (in de documentatie van de leverancier of door te testen).
Bouw de installatielogica op: Goede installatielogica helpt ervoor te zorgen dat alles correct wordt uitgerold. Schrijf het installatie- en verwijderingsscript, pas aanpassingen toe en stel in hoe gebruikers meldingen krijgen en of ze kunnen uitstellen, zodat al je richtlijnen zijn vastgelegd.
Maak de detectieregel aan: Detectie is belangrijk om installaties te verifiëren en onnodige nieuwe pogingen te voorkomen. Stel een regel in voor hoe de deploymenttool bevestigt dat de app is geïnstalleerd, bijvoorbeeld aan de hand van bestandsversie, registersleutel of MSI-productcode.
Test vóór de implementatie: Testen is essentieel om ervoor te zorgen dat alles werkt zoals bedoeld en om problemen op te sporen voordat ze impact hebben op gebruikers. Installeer, verifieer en verwijder het pakket op een schone testmachine om er zeker van te zijn dat het correct kan worden toegevoegd en verwijderd. Het testen van app-compatibiliteit is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat deze niet conflicteert met de applicaties die je al gebruikt.
Maak het gereed voor je implementatietool: Als alles in orde is, kun je de packaging voorbereiden voor implementatie. Converteer het pakket naar de indeling van de implementatietool, zoals een .intunewin bestand voor Intune, en voer de appgegevens in.
Eerst een pilot, daarna uitrollen: Tot slot is het tijd om het pakket te implementeren. Begin met een kleine groep apparaten om de resultaten te controleren en problemen te identificeren, en breid daarna uit naar grotere groepen als alles goed werkt.
Wanneer er een nieuwe update uitkomt, moet je stap 2 tot en met 7 herhalen om die op alle apparaten uit te rollen.
Application packaging vs. repackaging vs. deployment
We moeten ook het verschil begrijpen tussen packaging en repackaging, en hoe beide verschillen van app-implementatie. Hoewel ze op het eerste gezicht synoniem lijken, zijn er enkele belangrijke verschillen die ertoe doen bij het uitrollen van applicaties.
Packaging
Application packaging bereidt het installatieprogramma van de leverancier voor om stil op apparaten en binnen je instellingen te draaien. Dit houdt meestal in dat er een script wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat het wordt uitgerold volgens de regels van de organisatie, maar het installatieprogramma van de leverancier voert de daadwerkelijke installatie nog steeds uit.
Repackaging
Met repackaging legt de organisatie de wijzigingen vast die een installer op een testmachine aanbrengt, zoals bestanden en registervermeldingen, en bouwt deze opnieuw op in een nieuwe installer. Dit wordt gebruikt wanneer een installer niet stil kan worden uitgevoerd of op een andere manier kan worden aangepast. Veel teams geven er echter de voorkeur aan de oorspronkelijke installer te gebruiken en die in een script te verpakken in plaats van deze opnieuw te packagen, omdat dat makkelijker te onderhouden is bij updates.
Inzetbaarheid
De uitrol vindt plaats nadat de app is verpakt. Hierbij wordt een tool zoals Intune of SCCM gebruikt om de applicatie uit te rollen naar alle verbonden apparaten. Het uitrolproces omvat ook het kiezen welke apparaten de app ontvangen, in welke volgorde ze die ontvangen en wanneer updates worden uitgerold, evenals het volgen van de installatie om ervoor te zorgen dat alles succesvol wordt voltooid. Kort gezegd: packaging bereidt de app voor, terwijl deployment die levert aan de apparaten die hem nodig hebben.
Waarom applicatieverpakking moeilijk bij te benen is
Hoewel het verpakken van applicaties essentieel is, kan het ook lastig zijn om bij te houden. Wanneer bedrijven meerdere apps en updates uitrollen in grote endpointomgevingen, loop je al snel achter, waardoor kritieke patches in een wachtrij blijven hangen en cyberbeveiligingsrisico’s ontstaan. Er zijn zelfs verschillende redenen waarom app-packaging kan leiden tot doorlopende belasting en achterstanden, waaronder:
Updates laten het werk opnieuw beginnen: Elke keer dat er een nieuwe versie van een app uitkomt, is er een nieuw pakket, een nieuwe test en een bijgewerkte detectieregel nodig. Daardoor groeit de werkdruk mee met het aantal apps, niet alleen met nieuwe aanvragen.
Installatieprogramma's zijn niet consistent: EXE-installatieprogramma's van verschillende leveranciers kunnen verschillende switches gebruiken, en sommige veranderen zelfs van gedrag tussen versies. Deze inconsistentie kan vertragingen veroorzaken, omdat het onderzoeken van elk geval tijd kan kosten.
Testen kost tijd en schone machines: Apps testen kan tijdrovend zijn, maar het is noodzakelijk. Tests overslaan kan leiden tot mislukte installaties, herinstallatielussen en helpdesktickets, wat nog meer tijd kan kosten en voor extra vertraging kan zorgen.
De kennis zit bij een paar mensen: Organisaties hebben vaak maar één of twee mensen die applicatiepackaging beheren. Wanneer één persoon alle packagingstappen en oplossingen afhandelt, kan dat de boel flink vertragen als diegene het druk heeft.
Hoe AI application packaging verandert
AI begint application packaging te veranderen. Wat vroeger een tijdrovend handmatig proces was, kan nu snel worden gedaan met AI-gestuurde agents. AI kan veel handmatige stappen afhandelen, zoals het uitlezen van het installatieprogramma, het schrijven van installatielogica en detectieregels, en het testen van het pakket. Dat bespaart tijd, terwijl de uiteindelijke goedkeuring in menselijke handen blijft. Lees onze gids over AI application packaging om te zien hoe dit werkt.
Dit brengt ons bij Splashtop Agentic Packr, een AI-tool die IT-teams helpt bij het verpakken, valideren, beveiligen en implementeren van Windows-applicaties via Microsoft Intune, met bundels voor implementatie met SCCM. Hiermee kunnen IT-teams apps snel klaarstomen voor implementatie, terwijl ze tijd vrijmaken voor andere dringende taken.
Splashtop Agentic Packr doorloopt het volledige app-packagingproces, waaronder het uitlezen van het installatiebestand, het bouwen van een PSADT-pakket met detectieregels, het testen van het pakket op een schone VM, het uitvoeren van een beveiligingsscan en het voorbereiden voor uitrol. Admins nemen echter nog steeds de uiteindelijke beslissingen en ontvangen een QA-scorecard en logs om de resultaten te beoordelen voordat het pakket wordt gepubliceerd.
Packageer Windows-apps sneller met Splashtop Agentic Packr
Wanneer je apps op meerdere apparaten uitrolt, heb je een consistent en betrouwbaar installatieproces nodig. Maar omdat elke app en update packaging vereist, kan dit veel tijd kosten en updates vertragen.
Agentische app-packaging kan het proces verbeteren door packaging, testen en meer te automatiseren. Met Splashtop Agentic Packr kunnen teams app-packaging, implementatie, testen en updates automatiseren, zonder in te leveren op zichtbaarheid en controle.
Het resultaat? Consistentere pakketten, betrouwbare tests en minder tijd kwijt aan het uitzoeken van switches en het schrijven van scripts.
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