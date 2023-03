7,170,000,000.

Als je zoekt op "thuiswerken na COVID," levert de Google zoekmachine ongeveer 7.170.000.000 resultaten op (per maandag 22 juni 2020). Dat is veel inhoud over thuiswerken (WFH).

Bijna elke week horen we nu dat een bedrijf heeft besloten tot het einde van het jaar volledig op afstand te gaan. Het is het geval voor Google, Facebook, Microsoft, Slack, Zillow, Palo Alto Networks, Box, en zelfs Sagicor - de meest prominente verzekeringsmaatschappij van het Caribisch gebied. Het is ons opgevallen dat al dat lawaai over WFH-nieuws impliceert dat het kantoor verdwijnt en dat we allemaal volledig op afstand gaan in een post-COVID-19 wereld. Maar zijn we dat ook?

Wat is de toekomst van het kantoor? Wat is de toekomst van werken op afstand? Wat zijn de privacy- en beveiligingsproblemen waarmee bedrijven na COVID te maken krijgen? Hoe kunnen bedrijven zich erop voorbereiden? Om dit probleem verder te onderzoeken, interviewden we een paar leidinggevenden en HR-leiders uit verschillende industrieën en ze zijn het allemaal over één ding eens: het kantoor gaat niet weg.

5 redenen waarom het kantoor hier blijft > Inzichten van CEO's en HR-leiders

I. Een fysiek kantoor is een sterk signaal voor prestige, merkontwikkeling en vertrouwen

Volgens Dmytro Okunyev, oprichter van teamchatsoftwaremaker Chanty, "is een fysiek kantoor een teken van prestige, een manier om een bedrijf als succesvol uit te beelden aan potentiële klanten en concurrentie."

Nelson Sherwin, HR-manager bij PEOCompare, een makelaar in professionele werkgeversorganisaties, voegt eraan toe dat klanten een fysiek kantoor willen zien, niet alleen voor de branding, maar omdat ze een soort vooroordeel en wantrouwen hebben tegenover een volledig op afstand werkend bedrijf. "Klanten willen meestal op bezoek komen, persoonlijk vergaderen en je bedrijf doorlichten," zei Nelson, "en dat kunnen ze niet via een Skype-gesprek."

James Jason, HR-manager bij de beursvennootschap Mitrade, bevestigde dat klanten en andere belanghebbenden, ongeacht hoe effectief thuiswerken kan zijn, een professionele ruimte nodig hebben die ze kunnen bezoeken zonder het gevoel te hebben dat ze inbreuk maken op iemands privacy.

Bovendien, volgens Allison Schworn, HR-directeur bij kantoormeubelfabrikant Poppin, wordt voor velen een fysiek kantoor niet alleen aanbevolen; het is een behoefte. "We hebben ontdekt dat klanten fysieke producten persoonlijk willen zien om ze te testen", zegt Allison.

En Katherine Stone, brand director bij architectenbureau Cooper Carry, benadrukte dat "Een fysiek kantoor is veel meer dan een plek voor productiviteit, het is een plek waar mensen interactie hebben met de missie en de ziel van het bedrijf. Met andere woorden, kantoren zijn de fysieke manifestatie van het merk van een bedrijf," zei Katherine. "

II. Sociale interacties zijn moeilijk na te bootsen in een thuiswerkomgeving

Aristoteles zei eens: "De mens is van nature een sociaal dier." Deze uitspraak blijft waar, zelfs in het digitale tijdperk. Hoewel technologie een grote troef is, "vervangt niets de persoonlijke verbinding," zei Ashley Monk, eigenaar van IT Media, een boutique digitaal bureau.

Amie Devero, Managing Director bij BeyondBetter, een bureau voor executive coaching en managementadvies, voegde daaraan toe dat nieuwe technologieën weliswaar de basis van het kantoorleven mogelijk maken, maar dat daarbij veel menselijke interacties verloren gaan. "Er is een enorme hoeveelheid werknemers- en sociale ontwikkeling die plaatsvindt door informele en ongeplande interacties," benadrukte Amie. Ze legde uit dat dit "interacties in de pauzeruimte, een opgevangen gesprek tussen leden van een team waar je geen deel van uitmaakt, en de lichaamstaal die we zien als teamleden reageren op een opmerking van iemand anders." Amie concludeerde dat hoewel deze interacties onbeduidend kunnen lijken wanneer ze afzonderlijk worden genomen, ze kunnen optellen tot "een enorme verzameling ervaring, leren en betere sociale relaties."

Chris Chan, oprichter en CEO bij evenementenbeheerbedrijf 3C Strategies LLC, was het eens met Amie's opmerkingen. "Zonder pauzeruimtes of koffieruns missen we een essentieel aspect van de werkomgeving in het opbouwen van intermenselijke relaties op een ongedwongen niveau," zei Chris. "En hoewel de mensen nu in orde zijn, zal het erg isolerend worden voor de nieuwe mensen die in dienst treden en die hun collega's niet kennen en geen ongedwongen manier hebben om hen vanuit een kantoorsetting te leren kennen."

Bruce Hogan, CEO van technologieonderzoeksbureau Software Pundit, benadrukte deze sociale behoefte verder. "Persoonlijke interactie met teamleden helpt bij het opbouwen van relaties", aldus Bruce. 'Zonder het kantoor geloof ik niet dat individuen elkaar ook zouden leren kennen.'

III. Innovatie & Ontwikkeling van werknemers kan beter op kantoor

"Bij Splashtop hebben we gelukkig een enorme toename van de productiviteit van het team gezien, en iedereen in het team heeft extreem hard gewerkt om hun beste werk te leveren," zei Mark Lee, CEO van Splashtop. Onlangs nog publiceerden we de resultaten van een onderzoek waaruit bleek dat de productiviteit van de meerderheid van de beroepsbevolking die momenteel thuis werkt, toeneemt . Deze productiviteit kan echter nadelig uitpakken als er geen goede maatregelen worden genomen om werknemers in staat te stellen zich te ontwikkelen en productief te werken op afstand.

Christian Giordano, directeur van Mancini Duffy - een 100 jaar oud technisch gericht architectenbureau in NYC dat nauw samenwerkt met hun klanten om de toekomst van de werkplek er opnieuw uit te laten zien - benadrukte dat 'videoconferentiegesprekken of het delen van schermen de onverwachte ontmoetingen op kantoor die creativiteit en innovatie stimuleren niet genoeg kunnen nabootsen. ”

Dat komt omdat "de beste zakelijke ideeën en operaties [vaak] on the fly in-person worden gedaan," beweerde John Cushing, CEO van mnAI, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde AI-gestuurde financiële deal-flow zoekmachine.

Chris Chan, CEO van 3C Strategies, heeft mogelijk een verklaring voor deze afname in creativiteit en innovatie. "Door thuis te werken blijven we bij het vertrouwde en blijven we binnen onze normale grenzen, waardoor we minder geneigd zijn om uit onze comfortzones en routines te stappen, wat innovatief denken kan belemmeren."

Brian Robben, CEO van digitaal marketingbureau Robben Media, voegde eraan toe dat de beste training en mentoring ook persoonlijk gebeurt: "Als er geen kantoor is, zitten deze mensen vast aan het leren van videogesprekken en e-mails, wat niet hetzelfde is."

Benjamin Walker, CEO van Transcription Outsourcing, benadrukte dat het ook moeilijk kan zijn om te beslissen wie je virtueel moet promoten. "Als je baas teruggaat naar het kantoor, moet jij waarschijnlijk ook teruggaan naar het kantoor, want permanent uit het zicht en uit het hoofd zijn, kan er gemakkelijk voor zorgen dat iemand anders de promotie krijgt waarvoor jij in de rij stond." zei Ben.

IV. Een gemengde kijk op thuiswerken, het kantoor en risico's voor de geestelijke gezondheid

Wanneer een bedrijf volledig op afstand werkt, worden de lijnen tussen werken en niet werken erg vaag. Amie Deverro van BeyondBetter zei dat dit te wijten is aan een gelijkheid van leven, werken, slapen, eten en wakker worden elke dag in dezelfde omgeving, wat leidt tot mentale stagnatie.

Waarom? Amie legde uit dat naar een kantoor gaan een nieuwe stimulans geeft: “Of we nu in de trein, in het verkeer, op kantoor, tijdens het lopen naar de lunch of bij het zien van nieuwe mensen in de lift stimulansen op doen, onze hersenen creëren nieuwe neurale paden wanneer ze nieuwe input krijgen. " John Rampton, CEO van Calendar, voegde eraan toe dat een fysiek kantoor helpt om een soort balans tussen werk en privéleven te behouden en dat zijn team daarom erg enthousiast is om weer naar kantoor te gaan.

Men zou echter ook kunnen stellen dat thuiswerken daadwerkelijk kan helpen bij de geestelijke gezondheid: minder tijd doorbrengen in het verkeer, minder afleiding tijdens de werkdag, uit de kantoorpolitiek blijven en toegang tot een comfortabelere werkomgeving. Dit suggereert dat het allemaal afhangt van het soort werk en of werknemers extreem geïsoleerd zijn (alleen wonen?)en introverte of extraverte mensen zijn.

V. Implicaties voor beveiliging en IT-infrastructuur

Het kantoor gaat niet alleen over interactie met collega's; het is ook een fysieke locatie waar veel bedrijven hun hardware, servers en IT-machines bewaren. Het is voor veel bedrijven de ruggengraat van de IT-infrastructuur. "Het zou veel werk en geld kosten om de hele zaak te verhuizen alleen maar om een volledig remote work-from-home opstelling mogelijk te maken," zei Jack Wang, CEO van Amazing Beauty Hair, een e-commerce winkel van eersteklas haarextensies en accessoires.

Er is ook de component digitale veiligheid en betrouwbaarheid van de infrastructuur om rekening mee te houden, legt Camilo Barrero uit, Senior Director of Operations Technology bij Ontrack, makers van oplossingen voor het volgen van de gezondheid op de werkplek. "Zelfs met snel internet thuis en toegang tot bedrijfs-VPN's bieden sommige kantoren technische infrastructuur die speciaal is ontworpen voor beveiligingsprotocollen of om aan bepaalde technische," zei Camilo.

Aan dit gesprek voegde Nancy Sabino, CEO en medeoprichter van de toonaangevende IT-dienstverlener SabinoCompTech, toe dat onvoorspelbare internettoegankelijkheid, bandbreedte en beveiliging zorgen baren wanneer werknemers thuis werken. En volgens CJ Xia, VP of Sales bij antilichamenfabrikant Boster Bio, blijkt uit gegevens dat hackers het gemunt hebben op smart home-apparaten, en Wi-Fi zou voor hen centraal kunnen staan bij het aanvallen van kantooractiva.

"Om ervoor te zorgen dat werknemers de juiste hoeveelheid toegang hebben die ze nodig hebben om productief te zijn, moeten het internet en andere hulpmiddelen op afstand voor thuis veilig en goed beheerd worden," aldus Nancy van SabinoCompTech.

Dus, wat is de conclusie van dit alles?

Ondanks de hierboven genoemde terechte zorgen, meldt een groeiend aantal mensen nog steeds dat ze volledig op afstand willen gaan. In een recent personeelsonderzoek van IBM gaf 75 procent aan dat ze minstens af en toe op afstand zouden willen blijven werken, terwijl meer dan de helft - 54 procent - dit als hun primaire manier van werken zou willen. Er zijn veel andere onderzoeken die soortgelijke beweringen doen, waarbij het merendeel van deze onderzoeken beweert dat 60% van de werknemers op afstand wil gaan werken. Maar hoe zit het met de andere 40%? Te midden van al deze claims kan het voor bedrijven moeilijk zijn om te beslissen wat voor hen het beste werkt.

Daarom ondervroeg David Hulsen, CEO en medeoprichter van RFP360, makers van softwareoplossingen die organisaties helpen bij het aanvragen van informatie en het reageren op verzoeken, zijn medewerkers om erachter te komen wat ze wilden. Zijn bevindingen? Mensen willen nog steeds sociale interactie op de werkplek, maar dat betekent niet dat ze willen dat de zaken weer als vanouds gaan. "Dit betekent dat onze verwachtingen voor het kantoor evolueren en dat we zowel telewerkers moeten opnemen als een sociale ruimte moeten bieden voor mensen om persoonlijk met elkaar om te gaan," aldus David.

Hieraan voegde Splashtop CEO Mark Lee toe dat "de genie voor thuiswerken uit de fles is - maar ondanks de noodzaak van een fysiek kantoor, zouden bedrijven niet enthousiast moeten zijn om het terug in de fles te proppen, zelfs als ze dat zouden kunnen. "Bovendien, voegde Mark toe," hoewel de voordelen van een fysiek kantoor niet te ontkennen zijn, vallen de verbazingwekkende voordelen van thuiswerken ook niet te ontkennen: lagere operationele kosten, toegang tot een wereldwijde talentenpool, de mogelijkheid om digitale nomaden aan te trekken zoals de Generation Z, een vermindering van tijdverspilling in het verkeer, een toename van de productiviteit door verminderde werkonderbrekingen, een kleinere ecologische voetafdruk en bedrijfscontinuïteit. ”

Wat betekent dit voor het kantoor, de toekomst van het werk en de vragen die we hierboven hebben gesteld? Het betekent dat we op weg zijn naar een hybride kantoor: een werkruimte waar afgelegen en fysieke werkomgevingen elkaar aanvullen om het beste van twee werelden te bieden: levensbalans voor werknemers, sociale interacties, robuuste beveiliging, superbeladen productiviteit en lagere kosten voor bedrijven.

En als je klaar bent voor het hybride kantoor, kan Splashtop je helpen. Als een platform dat tientallen miljoenen gebruikers ondersteunt, stellen we organisaties in staat de moderne manier van werken te omarmen - veilig en efficiënt werken vanaf elke plek - om organisaties in verschillende bedrijfstakken te helpen een productief en mondiger personeelsbestand te creëren.

Over Splashtop - Uw partner voor een flexibel personeelsbestand

Splashtop Inc. is gevestigd in Silicon Valley en biedt de beste oplossingen binnen zijn klasse voor toegang tot en samenwerking op afstand. Met de desktopservices voor externe toegang met Splashtop kunnen mensen overal toegang krijgen tot hun apps en gegevens vanaf elk apparaat. Met splashtop-ondersteuningsservices op afstand kunnen IT- en MSP's computers, mobiele, industriële apparatuur en het Internet of Things (IoT) ondersteunen. Met de ondersteuningsoplossingen van Splashtop op aanvraag kunnen ondersteunings- en helpdeskteams op afstand toegang krijgen tot computers en iOS- en Android-apparaten om ondersteuning te bieden. Splashtop-samenwerkingsservices, waaronder Mirroring360 en Classroom, maken effectief schermdeling mogelijk, één-naar- veel, op verschillende apparaten. Meer dan 30 miljoen gebruikers genieten van Splashtop-producten. Voor meer informatie, bezoek splashtop.com.